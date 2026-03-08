  • Новость часаСовет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны
    8 марта 2026, 16:55 • Новости дня

    NYP: В Канаде число прошедших эвтаназию превысит 100 тыс. человек за десять лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К десятилетнему юбилею программы легализации эвтаназии канадскими властями количество воспользовавшихся этой процедурой граждан в этой стране может достигнуть отметки в 100 тыс. человек.

    Общее число пациентов, прибегнувших к процедуре с момента ее введения, рискует перешагнуть порог в 100 тыс. человек, передают «Вести» со ссылкой на New York Post.

    Канадские власти официально запустили данный механизм 17 июня 2016 года.

    По текущим оценкам, ежедневно в стране добровольно расстаются с жизнью около 45 граждан. К очередной годовщине действия закона правительство готовится зафиксировать преодоление психологически важного рубежа в статистике смертей.

    В 2024 году Канаду потрясла серия скандалов с фактическим принуждением пожилых людей к эвтаназии. Французские эксперты предупредили о риске превращения подобной процедуры в обязанность для социально незащищенных граждан.

    8 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    Избран новый верховный лидер Ирана

    Совет экспертов Ирана определил нового верховного лидера страны

    Избран новый верховный лидер Ирана
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иране завершился процесс выбора нового верховного лидера, решение принято Советом экспертов и ожидается официальное объявление.

    Совет экспертов Ирана, ответственный за назначение верховного лидера страны, завершил процедуру выбора, передает ТАСС. Член совета Ахмад Аламольхода заявил: «Выборы лидера состоялись и лидер определен. Все слухи о том, что Совет экспертов не принял решение – абсолютная ложь. Сейчас все зависит от секретаря Совета экспертов аятоллы Хоссейни Бушахри, который обязан публично сообщить о решении Совета экспертов», – приводит его слова агентство Mehr.

    Имя избранного пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана сформировал единую позицию по вопросу будущего верховного лидера.

    Ранее Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана и главный претендент на этот пост, был ранен в ходе одной из атак США и Израиля. А накануне Совет экспертов Ирана сообщил, что намерен провести заседание для избрания нового верховного лидера в ближайшие сутки.

    8 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что обратился к российской стороне с просьбой не передавать разведданные Ирану, передает ТАСС.

    По словам Уиткоффа, он «решительно заявил» о необходимости воздержаться от подобного обмена информацией. Спецпосланник подчеркнул, что просил не передавать Тегерану данные о целях и другие виды помощи.

    На вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия оказывает подобную поддержку Ирану, Уиткофф выразил надежду, что этого не происходит. При этом он не сообщил о наличии конкретных доказательств передачи разведданных.

    Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, отметив, что Вашингтон «не знает», передает ли Россия такие данные и помощь Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ заявило, что Россия оказывает Ирану техническую и военную поддержку. Россия и Китай меняют стратегические планы США по возможному нападению на Иран. Иранские СМИ обвинили Москву в передаче секретной информации Израилю.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров по урегулированию конфликта российская делегация жестко ставила перед украинцами вопрос о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, сообщил их участник, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в категоричной форме задавала украинской стороне вопрос о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Костюков отметил: «Вопрос, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме».

    Напомним, 6 февраля в жилом доме в Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

    По данным ЦОС ФСБ, исполнитель покушения прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Позже подозреваемого задержали в Дубае и передали российским властям.

    До этого также в интервью Зарубину президент Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году. Он также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, а также виден британский след.

    8 марта 2026, 15:43 • Новости дня
    В ЛАГ отказались открывать воздушное пространство для ударов по Ирану
    В ЛАГ отказались открывать воздушное пространство для ударов по Ирану
    @ Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт подчеркнул нейтралитет региона в конфликте Израиля и США против Ирана.

    Члены организации изначально выступали против любой эскалации, заявил Абуль Гейт, передает РИА «Новости».

    «Арабские страны не являются стороной идущей войны, они не желали ее начала… Они заблаговременно объявили, что отказываются предоставлять свое воздушное пространство и свою территорию», – сказал он.

    Дипломат также напомнил о посреднических усилиях Омана, Катара и Египта. Эти страны пытались наладить диалог между США и Ираном, чтобы не допустить вооруженного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о начале посреднических усилий ряда государств для урегулирования конфликта. Замглавы МИД России Георгий Борисенко обсудил с послами арабских стран опасность вовлечения региона в противостояние. Тегеран заранее предупредил соседей о планах атаковать расположенные на их территории американские военные базы.

    8 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье

    Baza: Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье

    Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье
    @ МЧС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подмосковном Звенигороде ведутся масштабные поиски троих подростков, один из которых, по словам очевидца, был унесен течением реки, пишут СМИ.

    В Звенигороде одного из трех пропавших детей унесло течением Москвы-реки, пишет Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал Baza. По словам рыбака, ставшего очевидцем происшествия, спасти ребенка из-за сильного потока не удалось. «Рыбак-очевидец видел, как течение реки унесло одного из мальчиков. Спасти его из-за сильного потока не удалось», – говорится в сообщении Baza.

    После исчезновения в районе реки мобильные телефоны подростков стали недоступны. К поискам детей подключились 285 человек, включая добровольцев, которые прочесывают территорию вдоль Москвы-реки, где подростков видели в последний раз.

    В ходе поисковой операции найден шарф, который родители опознали как вещь одного из пропавших сыновей. Поиски продолжаются, спасатели и волонтеры обследуют берега и водную акваторию в надежде найти остальных детей.

    Ранее Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Звенигороде продолжаются поиски троих подростков, при этом рассматривается версия их гибели в местной реке. Пропавшими являются двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка, которых последний раз видели в деревне Игнатьево.

    8 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разочарование вызвало в Тбилиси заявление посольства Израиля в Грузии, в котором отмечается 26-вековая дружба евреев и грузин, однако при этом звучит призыв подтвердить «истинную дружбу» в «сложные времена», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ранее МИД Грузии выражал соболезнования и народу Ирана, и народу Израиля, однако израильское посольство выступило с недовольным заявлением после того, как высокопоставленный представитель грузинского внешнеполитического ведомства посетил посольство Ирана и оставил запись в книге соболезнований.

    В Тбилиси стараются сохранить взвешенный подход к событиям на Ближнем Востоке.

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили в этой связи заявил, что позиция посольства Израиля является «фактическим призывом занять четкую позицию в противостоянии Израиля и Ирана».

    По мнению этого эксперта, такое заявление «ставит власти Грузии в достаточно деликатное положение», так как выбор в пользу одной из сторон «несет серьезные политические и дипломатические риски для Тбилиси».

    Аналитик считает, что посольство Израиля должно как минимум выступить с разъяснениями.

    Другой политический аналитик Заза Доборджгинидзе отметил, что после грузино-российской войны 2008 года звучали подозрения в том, что Израиль передавал все данные о продаваемых Грузии беспилотниках России.

    8 марта 2026, 04:52 • Новости дня
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги

    Протесты в Нью-Йорке против войны в Ираке переросли в столкновения и поджоги

    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    @ Xavier Diaz/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Нью-Йорка мирная акция протеста против военной операции в Иране переросла в столкновения после применения перцового баллончика.

    Как передает РИА «Новости», в Нью-Йорке две группы протестующих, поддерживавших и выступавших против военной операции в Иране, были намеренно разделены полицией. Демонстрация сторонников операции насчитывала около двадцати человек под руководством правого активиста Джейка Ланга, а контрпротестующих собралось до 125 человек.

    По словам комиссара полиции Джессики Тиш, напряженность между двумя лагерями начала расти незадолго до полудня. В 12:15 один из протестующих, связанный с Джейком Лангом, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был сразу задержан полицией.

    «В 12:15 протестующий, связанный с группой Джейка Ланга, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был после этого арестован», – рассказала комиссар.

    В ответ на это один из участников контрпротеста поджег самодельное устройство размером меньше футбольного мяча и бросил его в сторону оппонентов. Снаряд долетел до ограждения и потух вблизи полицейских. Затем мужчина поспешил к своему сообщнику и получил еще одно подобное устройство.

    Комиссар полиции уточнила, что пока неясно, были ли эти устройства настоящими или поддельными. Несколько человек, причастных к беспорядкам, были задержаны. Сейчас идет расследование произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    У посольства США в Лондоне начался многотысячный марш против ударов по Ирану, участники несут портреты убитого аятоллы Хаменеи и плакаты о погибших школьницах.

    8 марта 2026, 11:58 • Новости дня
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска для ударов по Донецкой кольцевой автомобильной дороге (ДКАД) используют дроны-матки и нестандартные частоты, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские силы вновь наносят удары по Донецкой кольцевой автомобильной дороге, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, для атак используются так называемые дроны-матки, которые также называют ретрансляторами.

    Эти дроны-матки транспортируют FPV-дроны, которые работают на новых, нестандартных частотах. Представитель силовых структур отметил: «Противник вновь возобновил удары по ДКАД. Для этого используются так называемые дроны-матки, они же ретрансляторы, которые фактически несут на себе FPV-дроны, которые в свою очередь работают на новых, нестандартных частотах, которые незаметны для дрондетекторов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ уничтожили в ДНР дрон-матку, предназначенную для координации и управления FPV-коптерами.

    8 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном

    NYT: Первая неделя конфликта с Ираном обошлась Вашингтону в шесть миллиардов долларов

    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    @ Us Navy/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За первую неделю операции против Ирана Вашингтон потратил около шести миллиардов долларов, из которых львиная доля ушла на ракеты-перехватчики для отражения ударов.

    Представители Пентагона сообщили Конгрессу, что первая семидневка конфликта обошлась бюджету примерно в шесть миллиардов долларов, пишет The New York Times.

    Из этой суммы около 4 млрд долларов пришлось на боеприпасы, прежде всего на ракеты, использовавшиеся для отражения иранских атак.

    «Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа», – отмечает издание.

    Союзники нанесли около четырех тысяч ударов по целям, включая ракетные позиции и штабы, однако Тегеран сохранил значительный военный потенциал. По оценкам разведки, у Ирана осталась примерно половина ракетного арсенала и большая часть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль совместно напали на Иран 28 февраля. В первый день конфликта при ударе погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

    Тегеран уведомил страны региона о планах атаковать американские базы на их территории.

    8 марта 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро

    Эксперт Кнутов: США могут вывезти уран из Ирана по аналогии с захватом Мадуро

    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    @ wikipedia.org

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США могут попытаться провести десантную операцию по вывозу урана из Ирана. При этом Пентагон будет использовать технические и тактические приемы, примененные при захвате Николаса Мадуро, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран.

    «На мой взгляд, классическая наземная операция Пентагона в Иране, наподобие иракской, невозможна. В свое время для победы над Ираком США создавали многотысячную западную коалицию и долгое время рассчитывали каждый этап конфликта. Сейчас я не вижу у американской стороны таких возможностей и готовности идти на сопутствующие риски», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Вместе с тем у американо-израильских сил есть ресурсы для проведения десантной операции по аналогии с захватом Николаса Мадуро, убежище которого находилось в центре одной из самых больших военных баз в Латинской Америке. Десант США мог бы использовать те же технические устройства, что и в Венесуэле», – продолжил собеседник.

    «При этом Пентагон параллельно начал бы проводить отвлекающую операцию в другом регионе. Не случайно издание The Washington Post сообщало, что США неожиданно отменили масштабные учения с участием 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Северной Каролине и специализирующейся на наземных операциях», – отметил он.

    «Операция имеет высокие шансы на успех. США и Израиль господствуют в воздухе, от ПВО и ВВС Ирана мало что осталось. По сути, вся надежда Тегерана – на профессионализм владения иранскими военными переносными зенитными ракетными комплексами», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, иранскому командованию нужно стараться разумно использовать свой ракетный потенциал для того, чтобы США тратили как можно больше противоракет при защите своих военных баз на Ближнем Востоке. Таким образом, у Тегерана оставалась бы возможность для эскалации», – резюмировал собеседник.

    Ранее портал Axios со ссылкой на четыре источника сообщил, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран для «обеспечения безопасности» его запасов высокообогащенного урана на более позднем этапе военной операции.

    Согласно сообщению, Белый дом рассматривает два сценария. Первый предполагает захват урана американским спецподразделением и вывоз с иранской территории. Второй вариант: топливо предполагается обезопасить на месте. Не исключается также участие в процессе специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Газета New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с секретными отчетами американского разведывательного сообщества, пишет, что иранские власти или другая группа могут достать запасы высокообогащенного урана, погребенные под завалами в Исфахане после ударов США в прошлом году.

    В воскресенье иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири в Кувейте с применением боевых беспилотников и баллистических ракет. Также удары были нанесены по объектам в ОАЭ, Бахрейне, Израиле и Катаре. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему в противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую.

    В свою очередь, израильские ВВС нанесли массированный удар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд. Также Израиль заявил, что поразил оперативный штаб Корпуса стражей исламской революции и системы ПВО в Тегеране.

    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    8 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане

    Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить картой заказ Лукашенко в ресторане

    Tекст: Мария Иванова

    Во время визита Александра Лукашенко в минский ресторан Mak.by выяснилось, что у него нет денег, а карта вице-премьера для оплаты заказа не сработала.

    Александр Лукашенко в воскресенье посетил ресторан быстрого питания Mak.by, где директор сети Виктория Данько продемонстрировала работу терминала самообслуживания, передает РИА «Новости».

    Глава государства признался, что не взял с собой средства для оплаты. «А у меня денег нет, милая моя», – сказал президент республики.

    Первый вице-премьер Николай Снопков предложил оплатить заказ, на что белорусский лидер отреагировал шуткой о готовности заказать все меню. Выбирая блюда, политик обратил внимание на калорийность одного из бургеров. Он отметил, что после 400 калорий придется целый день рубить дрова.

    Данько пояснила, что рассчитаться можно картой, телефоном или наличными. Однако когда Снопков приложил карту к терминалу, операция прервалась, а повторная попытка привела к ошибке.

    Президент успокоил директора, пообещав заплатить позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии во время визита в ресторан «Мак.бай» разделил бургер с журналистами.

    Александр Лукашенко также поручил убрать из меню иностранное название кофе американо.

    8 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны

    Пезешкиан: Иран не отдаст ни пяди своей территории

    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна не уступит ни пяди территории, отвечая на слова Дональда Трампа о возможном изменении её границ.

    Тегеран не намерен уступать свои территории внешним силам, передает РИА «Новости».

    Президент Масуд Пезешкиан прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил изменение карты республики после атаки США. «Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», – подчеркнул иранский лидер.

    Политик добавил, что его предыдущие высказывания о ситуации на Ближнем Востоке интерпретировали неверно. По его мнению, враги Тегерана стремятся разжечь войну между Ираном и соседними государствами региона.

    Ранее Пезешкиан заявлял, что иранские военные не станут наносить удары по соседям первыми. Он также принес извинения странам, пострадавшим от действий Тегерана после нападения Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Тегерана для завершения войны.

    Накануне временный руководящий совет Ирана постановил воздерживаться от атак на соседние страны.

    8 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США

    Песков объяснил отличие переговоров России и Ирана с США

    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.

    Переговоры между Ираном и представителями США, в частности спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, проходили исключительно через посредников, в то время как Россия ведет диалог с американцами напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Песков отметил: «Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница». Так он ответил на вопрос, может ли Москва доверять американцам после того, как США объясняли свои атаки на Иран несмотря на предыдущие переговоры.

    Песков также подчеркнул, что Москва внимательно учитывает все детали в контексте переговоров по Украине и по-прежнему открыта к диалогу. По его словам, такая позиция отвечает интересам России, а все аспекты обсуждения тщательно анализируются.

    Ранее в интервью Зарубину Песков заявил, что России необходимо сосредоточиться на собственных интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    До этого президент России Владимир Путин связал начало кризиса на Украине с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и подчеркнул влияние этих событий на Донбасс. Путин также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой, отметив, что складывается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

