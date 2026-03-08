Аракчи: Иран не начинал войну и не атакует соседей

Аракчи подчеркнул отсутствие вины Ирана в начале конфликта

Tекст: Тимур Шайдуллин

США и Израиль начали войну против Ирана, а Тегеран лишь наносит ответные удары по американским военным объектам, не атакуя соседние страны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает ТАСС.

Во время интервью телеканалу NBC News он подчеркнул: «Мы не атакуем своих соседей, мы атакуем американские базы, американские установки, американские объекты, которые, к сожалению, находятся на территориях наших соседей. Мы не атакуем соседей, мы атакуем американцев, которые атакуют нас. Мы отвечаем, мы не начинали войну».

Аракчи также отметил, что Иран действует исключительно в ответ на действия США и Израиля на Ближнем Востоке. По словам дипломата, Тегеран не заинтересован в эскалации конфликта с соседними странами региона.

Ранее глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати также отметил, что удары по военным объектам США и Израиля наносятся в ответ на атаки по иранской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам. А генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт подчеркнул нейтралитет региона в конфликте между Израилем, США и Ираном.