    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Российские силовики предупредили о возможных терактах СБУ в Венгрии
    Моджтаба Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском
    8 марта 2026, 16:52 • Новости дня

    Армия Израиля сообщила о первых потерях в Ливане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе израильской наземной операции против ливанской группировки погибли двое бойцов еврейского государства, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

    В ходе боев в Ливане погиб старший сержант Майер Хатар из Мадждаль-Шамс, это был боец инженерных войск, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение израильских военных.

    В том же столкновении погиб еще один солдат. Его имя командование пока не разрешило к публикации, информацию обнародуют позднее.

    Армия обороны Израиля заявила об уничтожении командиров спецназа «Радван» на юге Ливана. Военные начали наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» в бейрутском квартале Дахия. Ливанское движение сообщило о ракетном обстреле скопления сил ЦАХАЛ в районе города Метула.

    8 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разочарование вызвало в Тбилиси заявление посольства Израиля в Грузии, в котором отмечается 26-вековая дружба евреев и грузин, однако при этом звучит призыв подтвердить «истинную дружбу» в «сложные времена», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ранее МИД Грузии выражал соболезнования и народу Ирана, и народу Израиля, однако израильское посольство выступило с недовольным заявлением после того, как высокопоставленный представитель грузинского внешнеполитического ведомства посетил посольство Ирана и оставил запись в книге соболезнований.

    В Тбилиси стараются сохранить взвешенный подход к событиям на Ближнем Востоке.

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили в этой связи заявил, что позиция посольства Израиля является «фактическим призывом занять четкую позицию в противостоянии Израиля и Ирана».

    По мнению этого эксперта, такое заявление «ставит власти Грузии в достаточно деликатное положение», так как выбор в пользу одной из сторон «несет серьезные политические и дипломатические риски для Тбилиси».

    Аналитик считает, что посольство Израиля должно как минимум выступить с разъяснениями.

    Другой политический аналитик Заза Доборджгинидзе отметил, что после грузино-российской войны 2008 года звучали подозрения в том, что Израиль передавал все данные о продаваемых Грузии беспилотниках России.

    Комментарии (8)
    8 марта 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро

    Эксперт Кнутов: США могут вывезти уран из Ирана по аналогии с захватом Мадуро

    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    @ wikipedia.org

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США могут попытаться провести десантную операцию по вывозу урана из Ирана. При этом Пентагон будет использовать технические и тактические приемы, примененные при захвате Николаса Мадуро, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран.

    «На мой взгляд, классическая наземная операция Пентагона в Иране, наподобие иракской, невозможна. В свое время для победы над Ираком США создавали многотысячную западную коалицию и долгое время рассчитывали каждый этап конфликта. Сейчас я не вижу у американской стороны таких возможностей и готовности идти на сопутствующие риски», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Вместе с тем у американо-израильских сил есть ресурсы для проведения десантной операции по аналогии с захватом Николаса Мадуро, убежище которого находилось в центре одной из самых больших военных баз в Латинской Америке. Десант США мог бы использовать те же технические устройства, что и в Венесуэле», – продолжил собеседник.

    «При этом Пентагон параллельно начал бы проводить отвлекающую операцию в другом регионе. Не случайно издание The Washington Post сообщало, что США неожиданно отменили масштабные учения с участием 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Северной Каролине и специализирующейся на наземных операциях», – отметил он.

    «Операция имеет высокие шансы на успех. США и Израиль господствуют в воздухе, от ПВО и ВВС Ирана мало что осталось. По сути, вся надежда Тегерана – на профессионализм владения иранскими военными переносными зенитными ракетными комплексами», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, иранскому командованию нужно стараться разумно использовать свой ракетный потенциал для того, чтобы США тратили как можно больше противоракет при защите своих военных баз на Ближнем Востоке. Таким образом, у Тегерана оставалась бы возможность для эскалации», – резюмировал собеседник.

    Ранее портал Axios со ссылкой на четыре источника сообщил, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран для «обеспечения безопасности» его запасов высокообогащенного урана на более позднем этапе военной операции.

    Согласно сообщению, Белый дом рассматривает два сценария. Первый предполагает захват урана американским спецподразделением и вывоз с иранской территории. Второй вариант: топливо предполагается обезопасить на месте. Не исключается также участие в процессе специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Газета New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с секретными отчетами американского разведывательного сообщества, пишет, что иранские власти или другая группа могут достать запасы высокообогащенного урана, погребенные под завалами в Исфахане после ударов США в прошлом году.

    В воскресенье иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири в Кувейте с применением боевых беспилотников и баллистических ракет. Также удары были нанесены по объектам в ОАЭ, Бахрейне, Израиле и Катаре. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему в противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую.

    В свою очередь, израильские ВВС нанесли массированный удар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд. Также Израиль заявил, что поразил оперативный штаб Корпуса стражей исламской революции и системы ПВО в Тегеране.

    Комментарии (15)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте

    КСИР атаковал вертолетную базу США Аль-Адири в Кувейте беспилотниками и ракетами

    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири с применением боевых беспилотников и баллистических ракет.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении говорится: «Сегодня утром в ходе операции с применением БПЛА и баллистических ракет был нанесен удар по вертолетной базе американских террористов в Аль-Адири».

    Представители КСИР уточнили масштабы разрушений на объекте. Согласно их данным, атака привела к серьезным повреждениям центра подготовки и ремонта вертолетной техники.

    Также под удар попали топливные резервуары, предназначенные для авиации. Кроме того, иранским военным удалось поразить здание командования этой военной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные ранее атаковали американскую базу Аль-Удайри в Кувейте с использованием беспилотников.

    Представитель центрального штаба Ирана ранее сообщил о поражении нефтяного танкера под флагом США у берегов эмирата.

    Между тем тела шестерых погибших при ударе по порту Эш-Шуайба американских военных решили доставить на родину.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 09:11 • Новости дня
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана

    Системы ПВО Израиля начали перехват запущенных из Ирана ракет

    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После запуска ракет с иранской территории над Израилем объявлена воздушная тревога, в небе работают комплексы противоракетной обороны.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о фиксации ракетных пусков в направлении израильской земли. В настоящий момент задействованы средства противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что атака ведется со стороны Исламской Республики. Представители армии опубликовали официальное сообщение в своем Telegram-канале.

    «ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», – говорится в заявлении.

    Армия обороны Израиля накануне подтвердила факт фиксации ракетных пусков с иранской территории. Днем ранее израильские военные обнаружили еще одну серию ударов по стране.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 19:11 • Новости дня
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана

    Здание Дома русской культуры в Набатии полностью разрушено израильским авиаударом

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильского авиаудара по городу Набатия на юге Ливана до основания разрушено здание, где размещался Дом русской культуры.

    Директор учреждения Асаад Дия сообщил об инциденте, произошедшем в ходе налета Израиля на южный Ливан, передает ТАСС. Строение, в котором размещалась организация, уничтожено до основания.

    «Это произошло полтора часа назад, к счастью, жертв и пострадавших нет», – отметил собеседник агентства.

    Руководитель уточнил, что коллектив был вынужден прервать деятельность и эвакуироваться ранее. По его словам, после начала военных действий оставаться в городе стало слишком опасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский авиаудар по жилому дому в провинции Набатия привел к гибели не менее 19 человек.

    Днем ранее авиация Израиля полностью разрушила здание медицинского центра с кабинетами выпускников советских вузов в Бейруте.

    Комментарии (17)
    8 марта 2026, 21:12 • Новости дня
    Новым верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи

    Совет экспертов: Новый лидер Ирана сохранит фамилию погибшего предшественника

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране избрали преемника погибшего духовного лидера, который будет носить ту же фамилию, что и его предшественник.

    Член органа, выбирающего главу государства, подтвердил завершение процесса голосования, передает телеканал Al Hadath.

    «Мы избрали нового лидера [Ирана]», – заявил представитель Совета экспертов.

    Спикер уточнил, что фамилия нового верховного лидера останется такой же, как у скончавшегося несколько дней назад Али Хаменеи. Таким образом, исламскую республику снова возглавит человек с этой фамилией.

    До последнего времени наиболее вероятным кандидатом эксперты называли сына погибшего аятоллы Моджтабу. Однако в субботу поступили сообщения, что он, скорее всего, получил ранения при бомбардировке Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье сообщалось, что избран новый верховный лидер Ирана.

     Оппозиционные СМИ сообщали об избрании на этот пост сына Али Хаменеи Моджтабы.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ликвидацией любому новому лидеру Исламской республики.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    ВВС Израиля заявили об убийстве начальника штаба иранской армии в Тегеране

    ЦАХАЛ подтвердил убийство главы центрального штаба ВС Ирана Бабаиана

    Tекст: Мария Иванова

    В результате авиаудара по Тегерану погиб генерал Абу аль-Кассем Бабаиан, возглавлявший штаб войск ПВО Ирана и координировавший операции против Израиля.

    Израильская авиация совершила атаку, уничтожив руководителя военного штаба верховного лидера Ирана Абу аль-Кассема Бабаиана, передает ТАСС. Генерал также возглавлял центральный штаб вооруженных сил исламской республики, известный как «Хатам-аль-Анбия».

    В пресс-службе ЦАХАЛ раскрыли причины охоты на военачальника. «Бабаиан отвечал за координацию действий различных организаций для проведения операций против Израиля и осуществления чрезвычайных операций», – подчеркнули израильские военные.

    Погибший офицер был назначен на высокую должность после смерти своего предшественника Али Шадмани. Тот также стал целью израильских ВВС и был убит в июне 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба армии Израиля в июне 2025 года сообщила о ликвидации предыдущего начальника штаба ПВО Ирана генерала Али Шадмани. Израильские военные в начале марта уничтожили в Тегеране исполняющего обязанности командующего ливанским корпусом спецназа КСИР Дауда Али Заде. Иранские власти официально подтвердили гибель глав Минобороны и Генштаба республики.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 03:38 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о перехвате ракет Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные заявили о действиях по перехвату ракет, направленных из Ирана, одна из которых была обнаружена недавно.

    Армия обороны Израиля занимается перехватом ракет, запущенных из Ирана, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении пресс-службы отмечено: «Недавно армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы ПВО занимаются перехватом угроз». Ранее, в воскресенье, израильские военные также сообщали о подобных действиях по отражению иранских ракетных атак.

    Согласно информации агентства, Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, 28 февраля. Были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке, а также по территории Израиля.

    В результате эскалации немедленно пострадала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, общее число жертв нападения уже превышает 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ракеты в рамках 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» поразили военный объект США в районе Джуффейр в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота.

    Замена американских радаров, поврежденных ударами Ирана, потребует колоссальных ресурсов и растянется на годы.

    Израиль на фоне конфликта с Тегераном заявляет, что не рассматривает ввод наземных войск в Иран и ожидает аналогичного подхода от США.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 21:49 • Новости дня
    В Израиле заявили о судьбоносной войне на долгие годы

    Глава Генштаба Израиля назвал текущий конфликт войной поколения

    Tекст: Мария Иванова

    Военные действия на Ближнем Востоке продлятся еще долгое время и станут определяющими для безопасности еврейского государства, заявил начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир.

    Генерал-лейтенант Эяль Замир на совещании с командирами выразил уверенность в продолжительности конфликта, передает ТАСС.

    «Последние два года в Израиле действует режим чрезвычайного положения. Сейчас нам больше всего нужны настойчивость и терпение», – подчеркнул военачальник.

    Хотя выступление касалось операции против движения «Хезболла», слова о сроках относились ко всему театру военных действий. Замир назвал кампанию войной поколения, которая определит будущее и безопасность страны на долгие годы.

    Ранее США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана, объяснив это ядерной угрозой Тегерана. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд чиновников. Иранский КСИР ответил атаками на объекты в Израиле и на американские базы в арабских странах.

    В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана, ответственность за который взяла «Хезболла». В ответ израильские ВВС нанесли массированные удары, а Генштаб объявил о начале наступательной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал солдатам ЦАХАЛ готовиться к длительной кампании против Ирана. Официальный представитель израильской армии заявил о продолжении боевых действий до полного выполнения поставленных целей.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин указала на отсутствие временных границ для проведения операции.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    Израиль призвал население Ливана бежать за реку Литани

    ЦАХАЛ потребовал от жителей Южного Ливана эвакуироваться за реку Литани

    Tекст: Мария Иванова

    Жителям Южного Ливана рекомендовано немедленно покинуть районы к югу от реки Литани из-за готовящихся израильских авиаударов.

    Армия обороны Израиля анонсировала авиационные налеты на южные регионы соседней страны, передает ТАСС.

    Представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри опубликовал обращение к мирным гражданам на арабском языке в соцсети.

    «Террористическая деятельность «Хезболлы» вынуждает ЦАХАЛ применять против них силу в этом районе», – говорится в заявлении военного.

    Офицер призвал людей ради собственной безопасности немедленно оставить свои дома и перебраться на земли, расположенные севернее реки Литани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля отчиталась об атаке на оружейные склады и офицеров спецподразделения «Радван» на юге Ливана.

    Ранее израильские истребители нанесли удары по военным объектам и ракетным установкам «Хезболлы» к северу от реки Литани. ВВС Израиля атаковали жилые дома в этом регионе.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 15:26 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Тель-Авиве после ракетной атаки Ирана

    Системы ПВО сработали в центре Израиля после запуска иранских ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Во время воздушной тревоги в районе Тель-Авива раздался взрыв, предположительно связанный с работой ПВО после ракетных пусков из Ирана.

    Громкий звук, похожий на работу противовоздушной обороны, раздался во время тревоги, передает РИА «Новости». Незадолго до этого израильские военные зафиксировали пуски снарядов с иранской территории.

    Сирены звучали в Тель-Авиве и других городах центрального региона. На данный момент информация о падении ракет, разрушениях или пострадавших в экстренные службы не поступала.

    Тегеран атакует объекты США и Израиля в ответ на агрессию, в ходе которой погиб верховный лидер Али Хаменеи. По данным иранской стороны, жертвами конфликта стали уже более 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля накануне объявила о запуске ракет из Ирана и задействовании ПВО.

    Вашингтон и Тель-Авив назвали военную операцию «превентивным ударом» из-за угроз со стороны Тегерана.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 11:57 • Новости дня
    Аэропорт Бен-Гурион возобновил отправку рейсов

    Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые с начала эскалации конфликта с Ираном израильские власти частично открыли воздушное пространство для отправки гражданских самолетов.

    Аэропорт Бен-Гурион начал обслуживать первые вылетающие борты в воскресенье, передает РИА «Новости». Рейсы выполняют местные перевозчики El Al, Israir и Arkia, однако для них действует ряд ограничений.

    «Аэропорт частично возобновил работу по обслуживанию вылетающих рейсов», – рассказали в пресс-службе. Авиационные власти уточнили, что квота загрузки на один борт увеличена с 70 до 100 человек.

    Вылетающие граждане обязаны подписать документ с обещанием не возвращаться в страну минимум 30 дней. Компания El Al приостановила продажу билетов до 21 марта ради приоритета пассажиров с отмененными рейсами.

    Перелет в Москву станет доступен с 22 марта. Стоимость минимального тарифа начинается от 406 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет министерства внутренней безопасности США приземлился в Абу-Даби на фоне ударов Ирана по американским и израильским объектам.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    NetBlocks: Интернета в Иране нет девятый день

    NetBlocks сообщил о девяти днях почти полного отключения интернета в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Уже девятые сутки в Иране почти полностью заблокирован интернет на фоне обмена ударами между США, Израилем и иранскими вооруженными силами.

    Международная служба мониторинга NetBlocks сообщила о продолжительном сбое в работе Сети, передает РИА «Новости».

    «Воскресное утро в Иране, где отключение интернета продолжается уже вторую неделю, и пошёл уже девятый день отключения (192 часа)», – говорится в заявлении организации.

    Перебои со связью наблюдаются на фоне активных боевых действий. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранским объектам, включая цели в Тегеране. Поступают сведения о разрушениях и жертвах среди гражданских.

    Тегеран не оставляет атаки без ответа. Иранские военные осуществляют ответные пуски по территории Израиля, а также атакуют американские базы на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по Ирану сопровождались масштабной кибератакой. Иран выпустил десятки баллистических ракет по территории Израиля.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории республики.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Армия Израиля поразила более 400 целей на западе и в центре Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки израильские удары с воздуха по западным и центральным районам Ирана поразили более 400 объектов военной инфраструктуры, включая ракетные пусковые установки.

    Армия обороны Израиля отчиталась о проведении крупной операции, в ходе которой под огонь попали западные и центральные районы Ирана, передает РИА« Новости».

    В официальном канале ЦАХАЛ заявили: «За последний день воздушные силы Израиля провели масштабную волну ударов на западе и в центре Ирана, во время которых множество снарядов было сброшено на более чем 400 целей военной инфраструктуры... включая пусковые установки для баллистических ракет и объекты производства вооружения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля за двое суток нанесла более 300 ударов по иранским объектам.

    Израильские военные объявили о начале масштабной серии атак по правительственным зданиям в Тегеране и Исфахане.

    ЦАХАЛ ранее заявил, что поразил подземный комплекс для хранения баллистических ракет.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    При ударе по нефтехранилищам Ирана погибли четыре человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране и соседнем Альборзе погибли четыре работника отрасли, поставки топлива частично нарушены.

    Национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания страны подтвердила смерть четырех работников нефтяного сектора в Тегеране и его окрестностях, передает РИА «Новости».

    По данным парламентской комиссии по энергетике, ударам подверглись четыре хранилища, а ответственность за нападение СМИ возлагают на США и Израиль.

    «Сообщаем, что в ходе трусливой атаки на нефтяные хранилища Тегерана и Альборза, а также трубопроводы для транспортировки нефтепродуктов вечером 7 марта ... четыре сотрудника компании погибли при исполнении служебного долга», – говорится в официальном заявлении правительства.

    Власти отметили, что организаторы нападения пытались навредить населению, нарушив ежедневные поставки бензина. Несмотря на причиненный ущерб, ситуация с топливом остается под контролем, однако граждан призвали отказаться от лишних поездок.

    Ранее в субботу США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам в Иране. В Иране заявили об угрозе кислотных дождей после этих взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные объявили о начале новой масштабной атаки по правительственным объектам в Тегеране.

    Комментарии (0)
