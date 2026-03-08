Лыжник Коростелев принес России первую медаль Кубка мира за четыре года

Лыжник Коростелев завоевал для России первую медаль Кубка мира за четыре года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал первую в карьере медаль на Кубке мира по лыжным гонкам, сообщает «Чемпионат». Россиянин занял третье место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в финском Лахти, показав время 23 минуты 56,5 секунды и уступив победителю 33,9 секунды.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 23 минуты 22,6 секунды. Вторым стал его соотечественник Мартин Нюэнгет, отставший от Клебо на 22,1 секунды.

Коростелев впервые поднялся на подиум Кубка мира, отметив: «Для меня это небольшая победа. Да, потому что есть два парня выше меня», – заявил лыжник в эфире Viaplay.

Йоханнес Клебо в эфире Viaplay подчеркнул прогресс россиянина, отметив, что Коростелев «медленно, но верно двигался вперед» и в следующем году будет еще сильнее. Напомним, российские спортсмены были отстранены от Кубка мира в 2022 году из-за событий на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тренер Сорин анонсировал участие лыжников Коростелева и Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира.

Ранее Коростелев финишировал пятым в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпиаде 2026 года, уступив лидеру 3 минуты 16 секунд. Также Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии с четвертым результатом, отстав от победителя Клебо на 3,6 секунды.



