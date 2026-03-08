Застрявшая на Мальдивах россиянка пожаловалась на цены

Tекст: Алексей Дегтярёв

Москвичка Надежда, находящаяся на курорте с семьей лишнюю неделю, рассказала о резком скачке стоимости проживания и билетов, передает РИА «Новости».

По данным АТОР, около 1,5 тыс. российских туристов столкнулись с трудностями вылета из-за отмены стыковочных рейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы на Мальдивах. К сожалению, до сих пор не можем попасть домой. У нас трое детей, один из них младенец. Цены очень выросли и на резортах, и в столице. От 50 до 100%, в зависимости от отеля», – сообщила собеседница агентства. Она отметила, что гостиницы не идут навстречу и не делают скидок, хотя стоимость продуктов осталась прежней.

Семья должна была улететь еще 1 марта, но теперь вынуждена снимать жилье самостоятельно. Авиакомпания «Аэрофлот» запустила дополнительные рейсы, однако их стоимость для семьи достигает 1 млн рублей. У туристов нет такой суммы, а ждать дешевых билетов в конце месяца невозможно из-за отсутствия средств на проживание.

Путешественникам пришлось купить билеты за свой счет с пересадками в Бангкоке и Чэнду на 10 марта. Туроператор должен оплатить проживание и трансфер в столице Таиланда. Надежда добавила, что других россиян в похожей ситуации турфирмы просто бросили, перестав отвечать на звонки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России сообщила о проблемах с обратными рейсами у полутора тысяч туристов на Мальдивах.