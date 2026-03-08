Песков дал свой номер военкору Наумовой для предложений по защите детей

Песков дал свой номер военкору Наумовой для передачи идей по защите детей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал свой номер телефона военкору Первого канала Марьяне Наумовой, которая намерена представить идеи по защите детей от современных угроз, сообщают «Вести». Это произошло по поручению президента Владимира Путина после встречи с женщинами различных профессий в Кремле.

Во время встречи Наумова обратилась к президенту с вопросом, кому можно передать ее предложения по безопасности детей. Путин посоветовал ей передать их Пескову.

Песков отметил в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным, что это было прямое поручение главы государства, однако раскрывать детали он не стал. В свою очередь Наумова сообщила Зарубину, что получила номер пресс-секретаря, и с долей юмора добавила: «Кто не успел, тот опоздал».

Ранее Песков в интервью Зарубину заявил, что Россия должна доверять себе и своему президенту, за которого голосует большинство населения.

Также он объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами и отметил, что на фоне мирового «идеального шторма» России необходимо сосредоточиться на себе и своих интересах.