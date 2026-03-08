Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину, поддержанному большинством граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы должны доверять себе, должны доверять президенту, за которого голосует большинство населения нашей страны», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина о возможном доверии к американским представителям, участвующим в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Песков в интервью Зарубину объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами. Он также заявил, что на фоне мирового «идеального шторма» России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах.

До этого президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и отметил влияние этих событий на Донбасс.



