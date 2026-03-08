  • Новость часаПутин назвал причину возникновения украинского кризиса
    8 марта 2026, 15:08 • Новости дня

    Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту

    Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента считает, что стране следует полагаться на собственные решения и курс Владимира Путина, поддерживаемого большинством граждан.

    Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину, поддержанному большинством граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы должны доверять себе, должны доверять президенту, за которого голосует большинство населения нашей страны», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина о возможном доверии к американским представителям, участвующим в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Песков в интервью Зарубину объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами. Он также заявил, что на фоне мирового «идеального шторма» России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах.

    До этого президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и отметил влияние этих событий на Донбасс.


    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    Комментарии (14)
    8 марта 2026, 06:35 • Новости дня
    Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром
    Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром
    @ Cao Yiming/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Китая Ван И отверг идею совместного управления миром Китаем и США, подчеркнув значение многополярного мирового порядка.

    Пекин не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции, передает РИА «Новости». Дипломата попросили прокомментировать концепцию G2, предполагающую управление миром двумя странами – Китаем и США.

    «Китай никогда не будет следовать старому пути, на котором сильная нация неизбежно стремится к гегемонии, и не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами», – сообщил Ван И.

    Он подчеркнул, что Китай и США оказывают значительное влияние на планету, однако в мире существует более 190 стран.

    По словам главы МИД КНР, мировая история всегда писалась совместно всеми странами, а будущее человечества создавалось народами всех наций.

    Ван И добавил, что плюралистическое сосуществование отражает истинную суть человеческого общества, а многополярный мир – наилучшая форма международного порядка.

    Дипломат отметил, что независимо от развития ситуации в мире и темпов роста Китая, страна не будет стремиться ни к гегемонии, ни к экспансии.

    Пресс-конференция Ван И проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, высшего законодательного органа Китая, заседания которого проходят в Пекине с 5 по 12 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул прочный стратегический консенсус между Пекином и Москвой. Китай обошел США по числу долларовых миллиардеров и возглавил мировой рейтинг по этому показателю.

    Комментарии (5)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе

    Ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе составил 580 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Размер ущерба, причиненного Донбассу преступными действиями киевского режима, составил 580 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Бастрыкина, проведена масштабная работа по судебно-экспертному установлению как суммы, так и характера ущерба, нанесенного в результате преступной деятельности Киева на Донбассе. Он подчеркнул, что эта оценка основана на детальных расследованиях и экспертизах.

    Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет продолжает собирать доказательства и фиксировать все факты разрушений и ущерба, чтобы обеспечить юридическую ответственность виновных.

    Ранее Бастрыкин сообщил президенту о двадцати рабочих поездках в Донбасс в 2025 году.

    Глава ведомства доложил о передаче в суд более 1800 уголовных дел в новых регионах.

    До этого следователи установили предварительный ущерб от действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 01:54 • Новости дня
    Секретарь совбеза Ирана сообщил о захвате американских солдат в плен

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о захвате нескольких американских военных в плен прозвучало на фоне официальных опровержений со стороны США и обвинений в дезинформации.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о пленении нескольких американских солдат в соседней стране, передает РИА «Новости».

    Его слова цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты».

    В ответ на это заявление Центральное командование вооруженных сил США выступило с категорическим опровержением, сообщает Reuters.

    Представитель CENTCOM Тимоти Хокинс заявил: «Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном».

    По данным агентства, Хокинс также обвинил власти Ирана в распространении ложной информации, подчеркнув, что «иранский режим делает все возможное, чтобы распространять ложь и вводить в заблуждение», и назвал ситуацию с пленением еще одним примером подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Бахрейна перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство. В крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках

    Путин отметил предельное обострение ситуации на мировых энергетических рынках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировые энергетические рынки переживают период максимальной напряженности, что связано с последствиями решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.

    Ситуация на мировых энергетических рынках достигла крайней степени напряжения, заявил президент России Владимир Путин. В беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул: «Ситуация на мировых рынках <…> обострилась до предела».

    Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что нынешние сложности на европейских рынках стали следствием ошибочных решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Также президент поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Зарубину, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США

    Песков объяснил отличие переговоров России и Ирана с США

    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.

    Переговоры между Ираном и представителями США, в частности спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, проходили исключительно через посредников, в то время как Россия ведет диалог с американцами напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Песков отметил: «Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница». Так он ответил на вопрос, может ли Москва доверять американцам после того, как США объясняли свои атаки на Иран несмотря на предыдущие переговоры.

    Песков также подчеркнул, что Москва внимательно учитывает все детали в контексте переговоров по Украине и по-прежнему открыта к диалогу. По его словам, такая позиция отвечает интересам России, а все аспекты обсуждения тщательно анализируются.

    Ранее в интервью Зарубину Песков заявил, что России необходимо сосредоточиться на собственных интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    До этого президент России Владимир Путин связал начало кризиса на Украине с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и подчеркнул влияние этих событий на Донбасс. Путин также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой, отметив, что складывается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    Комментарии (5)
    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Туск возмутился планами США о смягчении санкций против России

    Туск раскритиковал планы США по смягчению санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство возможным ослаблением американских санкций по отношению к российской нефти, отметив рост цен.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск негативно отреагировал на сообщения о том, что Белый дом может ослабить санкции в отношении нефти из России, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсети он подчеркнул, что «Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти».

    Туск отметил связь между ростом цен на нефть, событиями на Ближнем Востоке и возможными шагами США, выразив обеспокоенность последствиями такого решения.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:11 • Новости дня
    Путин обсудил с Бастрыкиным работу СК в новых регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обсудил с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным работу ведомства в новых регионах России.

    Владимир Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    На встрече обсуждалась деятельность ведомства в новых регионах России, где были созданы четыре управления СК. Бастрыкин сообщил, что в 2025 году следователи СК передали в суд 1823 уголовных дела, а сам он совершил 20 рабочих поездок в Донбасс в прошлом году.

    Путин уточнил, организованы ли все необходимые инструменты для работы органа следствия на новых территориях и сформированы ли условия. Бастрыкин ответил, что желающих работать следователями в новых регионах очень много, в том числе среди девушек.

    «Очень много желающих там работать. Даже девушки желают там работать», – заявил Бастрыкин. Он добавил, что для женщин, желающих работать в новых регионах, действует особый порядок: по каждому такому обращению подается рапорт, и он лично принимает решение с учетом семейных обстоятельств. По его словам, сотрудники ведомства в целом успешно выполняют свои задачи на новых территориях.

    Ранее Владимир Путин назвал укрепление судебной системы на исторических территориях ключевой задачей.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Бастрыкин сообщил о создании морского кадетского корпуса в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    В Санкт-Петербурге планируют открыть новый кадетский корпус морской направленности, заявил глава СКР Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    В Петербурге появится новый кадетский корпус морской направленности, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Бастрыкина, при поддержке главы государства уже создано пять подобных учебных заведений, и теперь ведомство приступает к реализации морского проекта в Петербурге.

    Также Бастрыкин представил Путину альбом, в котором отражены достижения Следственного комитета за 15 лет. Он отметил, что «за период с 2011 года по 2025 год направлено в суд почти 1,5 млн дел».

    За это время, по информации Бастрыкина, удалось возместить ущерб почти на триллион рублей. Президенту были продемонстрированы основные результаты работы ведомства, а также планы по дальнейшему развитию системы кадетского образования.

    Ранее Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и обсудил деятельность ведомства в новых регионах России.

    Комментарии (2)
    8 марта 2026, 02:58 • Новости дня
    МИД Мексики сообщил об эвакуации 629 граждан из стран Ближнего Востока

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Мексики организовали эвакуацию сотен своих граждан из стран Ближнего Востока на фоне продолжающихся боевых действий и проблем с авиасообщением.

    Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что власти страны эвакуировали 629 граждан из Израиля, Иордании, ОАЭ, Ирана, Ливана и Катара, передает РИА «Новости».

    Большинство граждан смогли покинуть указанные страны по наземным маршрутам в соседние государства, где авиасообщение еще функционирует.

    В сообщении отмечается, что некоторые ближневосточные страны начали частично возобновлять авиарейсы в зависимости от ситуации с безопасностью, однако перебои в работе аэропортов сохраняются. Информация о пострадавших среди мексиканцев не поступала.

    Посольство Мексики в Иране с понедельника временно переместится в Азербайджан, где будет работать в координации с диппредставительством в Баку. Остальные посольства продолжают функционировать в условиях повышенной готовности и поддерживают связь с мексиканцами, которые хотят покинуть регион.

    Власти Мексики вновь рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока до стабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане США пожаловались на отсутствие помощи от американского правительства во время эвакуации с Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в Иране.

    США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего через погранпункт «Астара» в Азербайджан эвакуировали 282 россиянина, а всего территорию республики покинули около 1800 человек.

    Шри-Ланка взяла под контроль иранский военно-морской корабль IRIS Bushehr после того, как у него возникли технические проблемы в территориальных водах страны.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:35 • Новости дня
    Бастрыкин рассказал Путину о 20 выездах в Донбасс в 2025 году

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о 20 командировках в Донбасс в 2025 году и приговорах в отношении более 1 тыс. наемников и боевиков.

    Председатель Следственного комитета России на встрече с Владимиром Путиным подвел итоги работы ведомства в новых регионах, сообщается на сайте Кремля. Александр Бастрыкин отметил, что в 2025 году совершил 20 рабочих поездок в Донбасс для проведения совещаний и контроля расследований.

    «Мною в 2025 году было осуществлено 20 выездов в Донбасс, проводил совещания, ставил дела на контроль, оказывал необходимое содействие в работе наших следственных управлений», – сказал Бастрыкин на встрече с Путиным.

    Отдельное внимание в докладе уделили судебным решениям. По словам главы ведомства, местные органы правосудия вынесли обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и иностранных наемников.

    Бастрыкин уточнил, что преступники получили длительные сроки наказания. При этом 71 человек осужден пожизненно за убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными.

    Ранее Бастрыкин доложил Владимиру Путину о передаче в суд 1823 уголовных дел в новых регионах.

    Глава ведомства анонсировал появление морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

    Также Следственный комитет установил причастность командующего ССО Украины к подрыву моста в Брянской области.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Бастрыкин заявил о передаче в суд 2,4 тыс. дел о преступлениях мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Более 2,4 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершённых мигрантами, направлено в суд в 2025 году, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин представил главе государства Владимиру Путину данные о борьбе с криминальными проявлениями в среде приезжих, сообщается на сайте Кремля. Руководитель ведомства отметил, что данная проблематика остается в числе приоритетных задач правоохранителей.

    «Одним из ключевых направлений нашей работы является преступность мигрантов. В течение этого года в суд направлено 2490 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами», – сказал Бастрыкин.

    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о необходимости усиления контроля за пребыванием иностранных граждан в регионах.

    Глава СКР Бастрыкин указал на усиление радикальных настроений в среде мигрантов и их нежелание интегрироваться.

    Комментарии (2)
