  • Новость часаПутин назвал причину возникновения украинского кризиса
    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Избран новый верховный лидер Ирана
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    Костюков: Делегация России жестко задавала Украине вопрос о покушении на Алексеева
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    8 марта 2026, 14:29 • Новости дня

    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках

    Путин отметил предельное обострение ситуации на мировых энергетических рынках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировые энергетические рынки переживают период максимальной напряженности, что связано с последствиями решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.

    Ситуация на мировых энергетических рынках достигла крайней степени напряжения, заявил президент России Владимир Путин. В беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул: «Ситуация на мировых рынках <…> обострилась до предела».

    Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что нынешние сложности на европейских рынках стали следствием ошибочных решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Также президент поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Зарубину, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    7 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе

    Ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе составил 580 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Размер ущерба, причиненного Донбассу преступными действиями киевского режима, составил 580 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Бастрыкина, проведена масштабная работа по судебно-экспертному установлению как суммы, так и характера ущерба, нанесенного в результате преступной деятельности Киева на Донбассе. Он подчеркнул, что эта оценка основана на детальных расследованиях и экспертизах.

    Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет продолжает собирать доказательства и фиксировать все факты разрушений и ущерба, чтобы обеспечить юридическую ответственность виновных.

    Ранее Бастрыкин сообщил президенту о двадцати рабочих поездках в Донбасс в 2025 году.

    Глава ведомства доложил о передаче в суд более 1800 уголовных дел в новых регионах.

    До этого следователи установили предварительный ущерб от действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 млрд рублей.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    7 марта 2026, 20:11 • Новости дня
    Путин обсудил с Бастрыкиным работу СК в новых регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обсудил с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным работу ведомства в новых регионах России.

    Владимир Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    На встрече обсуждалась деятельность ведомства в новых регионах России, где были созданы четыре управления СК. Бастрыкин сообщил, что в 2025 году следователи СК передали в суд 1823 уголовных дела, а сам он совершил 20 рабочих поездок в Донбасс в прошлом году.

    Путин уточнил, организованы ли все необходимые инструменты для работы органа следствия на новых территориях и сформированы ли условия. Бастрыкин ответил, что желающих работать следователями в новых регионах очень много, в том числе среди девушек.

    «Очень много желающих там работать. Даже девушки желают там работать», – заявил Бастрыкин. Он добавил, что для женщин, желающих работать в новых регионах, действует особый порядок: по каждому такому обращению подается рапорт, и он лично принимает решение с учетом семейных обстоятельств. По его словам, сотрудники ведомства в целом успешно выполняют свои задачи на новых территориях.

    Ранее Владимир Путин назвал укрепление судебной системы на исторических территориях ключевой задачей.

    7 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Бастрыкин сообщил о создании морского кадетского корпуса в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    В Санкт-Петербурге планируют открыть новый кадетский корпус морской направленности, заявил глава СКР Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    В Петербурге появится новый кадетский корпус морской направленности, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Бастрыкина, при поддержке главы государства уже создано пять подобных учебных заведений, и теперь ведомство приступает к реализации морского проекта в Петербурге.

    Также Бастрыкин представил Путину альбом, в котором отражены достижения Следственного комитета за 15 лет. Он отметил, что «за период с 2011 года по 2025 год направлено в суд почти 1,5 млн дел».

    За это время, по информации Бастрыкина, удалось возместить ущерб почти на триллион рублей. Президенту были продемонстрированы основные результаты работы ведомства, а также планы по дальнейшему развитию системы кадетского образования.

    Ранее Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и обсудил деятельность ведомства в новых регионах России.

    7 марта 2026, 20:35 • Новости дня
    Бастрыкин рассказал Путину о 20 выездах в Донбасс в 2025 году

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о 20 командировках в Донбасс в 2025 году и приговорах в отношении более 1 тыс. наемников и боевиков.

    Председатель Следственного комитета России на встрече с Владимиром Путиным подвел итоги работы ведомства в новых регионах, сообщается на сайте Кремля. Александр Бастрыкин отметил, что в 2025 году совершил 20 рабочих поездок в Донбасс для проведения совещаний и контроля расследований.

    «Мною в 2025 году было осуществлено 20 выездов в Донбасс, проводил совещания, ставил дела на контроль, оказывал необходимое содействие в работе наших следственных управлений», – сказал Бастрыкин на встрече с Путиным.

    Отдельное внимание в докладе уделили судебным решениям. По словам главы ведомства, местные органы правосудия вынесли обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и иностранных наемников.

    Бастрыкин уточнил, что преступники получили длительные сроки наказания. При этом 71 человек осужден пожизненно за убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными.

    Ранее Бастрыкин доложил Владимиру Путину о передаче в суд 1823 уголовных дел в новых регионах.

    Глава ведомства анонсировал появление морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

    Также Следственный комитет установил причастность командующего ССО Украины к подрыву моста в Брянской области.

    7 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Бастрыкин заявил о передаче в суд 2,4 тыс. дел о преступлениях мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Более 2,4 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершённых мигрантами, направлено в суд в 2025 году, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин представил главе государства Владимиру Путину данные о борьбе с криминальными проявлениями в среде приезжих, сообщается на сайте Кремля. Руководитель ведомства отметил, что данная проблематика остается в числе приоритетных задач правоохранителей.

    «Одним из ключевых направлений нашей работы является преступность мигрантов. В течение этого года в суд направлено 2490 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами», – сказал Бастрыкин.

    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о необходимости усиления контроля за пребыванием иностранных граждан в регионах.

    Глава СКР Бастрыкин указал на усиление радикальных настроений в среде мигрантов и их нежелание интегрироваться.

    7 марта 2026, 20:42 • Новости дня
    СК передал в суд более 8 тыс. дел против несовершеннолетних

    Бастрыкин: СК передал в суд более 8 тыс. дел несовершеннолетних

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет расследовал более 16 тыс. преступлений, совершенных несовершеннолетними, и передано для судебного разбирательства 8105 таких уголовных дел, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проинформировал главу государства Владимира Путина о результатах деятельности ведомства и мерах по борьбе с криминалом в молодежной среде, сообщается на сайте Кремля. Особое внимание в докладе было уделено статистике правонарушений.

    «Интенсивно работаем по предотвращению подростковой преступности. В этом году расследовано более 16 тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними, и передано для судебного разбирательства 8105 таких уголовных дел», – сказал Бастрыкин в ходе встречи с президентом.

    Ранее президент Владимир Путин призвал оперативно реагировать на рост преступности среди несовершеннолетних.

    7 марта 2026, 20:29 • Новости дня
    Бастрыкин сообщил о передаче 1,5 млн дел в суд за 15 лет работы

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России за 15 лет работы направил в суд почти 1,5 млн дел и добился возмещения ущерба на значительную сумму, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

    Глава ведомства Александр Бастрыкин привел статистику в ходе доклада президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля. Он отметил масштабную работу, проделанную комитетом с момента его основания как самостоятельного органа.

    «За период с 2011 года по 2025 год направлено в суд почти полтора миллиона дел. Возмещен ущерб почти на триллион рублей», – сказал Бастрыкин.

    Председатель СК добавил, что только по налоговым преступлениям удалось вернуть в бюджет 561 млрд рублей.

    Александр Бастрыкин доложил президенту о передаче в суд более 1800 уголовных дел в новых регионах.

    Глава ведомства анонсировал открытие морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

    Ранее председатель СК отчитался о привлечении к ответственности более 600 граждан с особым правовым статусом.

    8 марта 2026, 11:36 • Новости дня
    Путин поздравил тренера Мишина с юбилеем

    Путин поздравил Мишина с юбилеем и отметил его успехи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России направил заслуженному тренеру Алексею Мишину поздравление по случаю 85-летия, подчеркнув его выдающуюся роль в развитии фигурного катания.

    Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного мастера спорта и тренера Алексея Мишина с 85-летием, сообщается на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что благодаря таланту, трудолюбию и сильному чемпионскому характеру Мишин добился выдающихся успехов и стал настоящей легендой фигурного катания.

    Путин подчеркнул, что многолетняя тренерская деятельность Мишина внесла значительный вклад в профессиональное становление молодых фигуристов и развитие традиций отечественного спорта. Президент отметил, что эти заслуги вызывают глубокое уважение.

    В завершение поздравления Путин пожелал Мишину здоровья, бодрости духа и успешной реализации всех задуманных планов.

    Ранее в субботу президент России поздравил женщин страны с 8 Марта и выразил благодарность за их вклад в развитие государства. До этого Путин также поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, отметив ее достижения в космонавтике и общественной деятельности.


    8 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Путину подарили облетевшую всю линию фронта икону

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с участием женщин к 8 Марта президенту России подарили икону, побывавшую на передовой в Донбассе и Новороссии.

    Женщины, участвовавшие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии Международного женского дня, преподнесли главе государства икону, которая, по их словам, облетела всю линию боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии.

    Одна из участниц обратилась к Путину со словами: «Возьмите, пожалуйста, икону, с которой мы облетели [всю линию боевого соприкосновения]». Этот момент был показан в эфире корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Путин в ответ заметил с улыбкой: «У нас ничего не пропадает», поддержав атмосферу встречи шуткой. Помимо иконы, президенту презентовали хлопушку от кинорежиссера, снимающего фильмы о бойцах спецоперации на Украине. Все женщины, присутствовавшие на встрече, оставили свои подписи на подаренной хлопушке.

    Ранее в интервью Зарубину президент России связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и отметил влияние этих событий на ситуацию в Донбассе.

    Также Путин назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой и заявил, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.


    8 марта 2026, 15:08 • Новости дня
    Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту

    Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента считает, что стране следует полагаться на собственные решения и курс Владимира Путина, поддерживаемого большинством граждан.

    Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину, поддержанному большинством граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы должны доверять себе, должны доверять президенту, за которого голосует большинство населения нашей страны», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина о возможном доверии к американским представителям, участвующим в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Песков в интервью Зарубину объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами. Он также заявил, что на фоне мирового «идеального шторма» России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах.

    До этого президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и отметил влияние этих событий на Донбасс.


    8 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Стало известно о проведении Путиным совещания по образованию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам образования и продолжит работу с регионами, сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

    По его словам, президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам состояния и развития образования, передает «Вести». Сообщается, что глава государства также продолжит работу с руководителями российских регионов.

    Также планируется проведение встречи Путина с членами Совета безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что встреча лидеров «пятерки» стран Совбеза ООН «пойдет на пользу».

    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Песков: Путин помимо секретной информации читает стихи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин помимо секретной информации читает стихи и сам принимает решения о включении поэтических текстов в свои выступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По его словам, президент России Владимир Путин не только работает с секретной информацией, но и читает стихи, сообщает «Вести».

    Песков добавил, что глава государства самостоятельно выбирает поэтические произведения, которые использует в своих публичных выступлениях. «Он сам принимает решение и сам говорит, какое стихотворение он прочитает», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он уточнил, что инициатива читать стихи в публичных речах обычно исходит лично от Путина. Пресс-секретарь добавил, что президент действительно уделяет внимание поэзии наряду с выполнением государственных обязанностей.

    Путин часто обращается к классикам русской литературы, цитируя их в своих речах. Например, в октябре прошлого года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» он прочитал строки Александра Пушкина о Бородине. Кроме того, традиционно поздравляя женщин с 8 Марта, президент нередко использует стихи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем и высоко оценил его вклад в отечественную культуру. Президент также отметил важность книги о героях спецоперации на Украине, подчеркнув значение подобных трудов для патриотического воспитания.

