    8 марта 2026, 14:20 • Новости дня

    При ударах США и Израиля по Ирану погибла восьмимесячная девочка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами массированных бомбардировок со стороны Вашингтона и Тель-Авива в Иране стали сотни несовершеннолетних граждан, включая восьмимесячную девочку, сообщил иранский Минздрав.

    Самой юной погибшей на данный момент является восьмимесячная девочка, а самой возрастной жертвой – 88-летний мужчина, указало ведомство, передает ТАСС.

    Согласно последним данным Красного Полумесяца, общее число жертв с конца февраля достигло 1332 человек.

    Ранее официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани озвучила трагическую статистику потерь среди гражданского населения – треть погибших составили дети. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о гибели восьми человек при атаке на провинцию Исфахан. Удар по начальной школе для девочек в городе Минаб унес жизни 40 учениц.

    7 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани

    Россия возложила вину за удар БПЛА по Нахичевани на агрессоров против Ирана

    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичеванской автономной республике Азербайджана лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на тех, кто поддерживает эти действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичевани лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на всех, кто прямо или косвенно поддерживает такие действия, следует из комментария Захаровой.

    Захарова подчеркнула, что ранее российская сторона уже предупреждала о возможных негативных последствиях подобных военных авантюр для безопасности всех стран региона, в первую очередь – соседей Ирана.

    «Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», – заявила Захарова. Она также отметила, что Россия призывает Азербайджан и Иран, которые являются стратегическими партнерами Москвы, проявлять максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов, чтобы не создавать новых разделительных линий в регионе.

    В МИД России подчеркнули важность тщательной проверки всех обстоятельств происшествий, способных привести к дальнейшей эскалации. Российская сторона заявила о готовности активно содействовать прекращению кровопролития и поддержать возобновление политико-дипломатического процесса на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани.

    Власти республики вывезли дипломатический персонал из иранского города Табриз после инцидента с беспилотниками в Нахичевани.

    Глава республики потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана.

    7 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане

    Эксперт Кедми назвал версию провала спецоперации Израиля в Ливане по поиску тела летчика

    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения, они прибыли на кладбище и провели работу, но результат оказался отрицательный, сказал газете ВЗГЛЯД Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Так он прокомментировал сообщения о том, что при попытке найти останки летчика Рона Арада израильские военные попали в засаду «Хезболлы».

    «Кроме сообщений о том, что эта операция была проведена, нам больше ничего не известно. Сообщения ливанской стороны о гибели более 40 человек и десятках раненых – это, скорее, из области «восточной фантастики». Но то, что это было на кладбище и что они (израильские спецназовцы) пытались найти останки, – это довольно реальная версия», – считает Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Собеседник объяснил, почему спецназ использовал для высадки сразу несколько вертолетов. «Спецназ очень часто работает именно с вертолетов. Если бы это был не спецназ, они пошли бы другими способами. Это не была «шумная» высадка – это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения. Никто ничего особенно не собирался афишировать. И это не разовая акция: мы проводим операции, чтобы найти тела наших погибших военнослужащих. В данном случае это была обычная операция спецназа. Я точно не знаю пока, какое именно подразделение это сделало, хотя могу предполагать», – пояснил Кедми.

    По его словам, операцию могли провести именно сейчас в результате получения каких-то новых данных, которые указали на вероятность того, где именно можно было обнаружить останки летчика. «Просто так, в плановом порядке, такие вещи не делаются, потому что кладбищ в Ливане полно, и не только в Ливане. Они пошли именно на этот участок. Вероятно, была какая-то информация, которая указывала на высокую вероятность (или достаточную вероятность) для проведения операции», – подчеркнул Кедми.

    По его словам, дело летчика Рона Арада по-прежнему является для израильского общества и руководства страны очень важным и ради него могут происходить такие масштабные операции. «У нас свято соблюдается правило: война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И мы не только в отношении этого солдата, но и в отношении других продолжаем поиски тех, кто погибли или, вероятно, погибли, или без вести пропали. У нас это постоянный процесс, который никогда не кончается. А то, что при этом могут пострадать наши военнослужащие? Но для этого они и служат», – пояснил спикер.

    Кедми считает, что имя летчика не могло использоваться как прикрытие для каких-то других целей. «В данном случае вся страна знает историю с ним – и как это было, и что произошло. Обычно для каких-то других целей такое не используется.

    Единственное, что вдова сказала, что лично она всегда выступала против того, чтобы из-за нее проводились операции и рисковали наши солдаты. Но это ее личное мнение. Армия все равно проводит операции вооруженными силами, особенно если это спецназ, они знают, на что идут», – считает собеседник.

    При этом востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, отметил: «Я думаю, что это была попытка военной операции, которая сорвалась. Потому что, в общем-то, ресурсы «Хезболлы» тоже про это ничего не говорили. Но, естественно, это была какая-то самостоятельная операция израильских вооруженных сил, связанная с нынешним конфликтом вокруг Ирана, а не с поисками летчика».

    По его мнению, если бы целью был поиск останков летчика или разведка, то логичнее было бы проводить это скрытно, а не шумно, с вертолетов. «Про останки я не видел ничего в СМИ – ни у «Хезболлы», ни у других… Наверное, это была операция против «Хезболлы». Видимо, они пытались что-то ликвидировать, но попали в засаду», – предположил эксперт.

    По данным Армии обороны Израиля, военные подразделения израильской армии провели накануне ночную высадку на востоке ливанской территории, пытаясь обнаружить останки летчика Рона Арада, чей самолет разбился в октябре 1986 года в Ливане. Однако в ходе этой операции никаких доказательств на месте обнаружить не удалось.

    В Армии Ливана уточнили, что израильские военные высадили десант в районе Наби-Шит в округе Баальбек на востоке страны.

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о боестолкновении с израильтянами, сообщив, что те высадились с четырех вертолетов (по другой версии – с трех) недалеко от сирийской границы в районе местного кладбища. Бойцы организации утверждают, что интенсивный огонь вынудил противника эвакуироваться под плотным прикрытием израильской авиации. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов погибло не менее 41 человека, еще 40 получили ранения.

    Штурман ВВС Израиля Арад Рон Арад летел над Ливаном в составе экипажа истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom II для выполнения боевой задачи – уничтожения объектов Организации освобождения Палестины (ООП), которую Израиль считает террористической. В середине 80-х годов Израиль вел активную борьбу с палестинскими группировками, которые использовали территорию Ливана как плацдарм для атак на израильские поселения.

    Самолетом управлял летчик Ишай Авирам. Во время сброса боекомплекта одна из бомб сдетонировала слишком рано, прямо под самолетом. Взрывная волна и осколки серьезно повредили корпус, сделав дальнейший полет невозможным. Экипаж принял решение катапультироваться над враждебной территорией.

    После катапультирования Авирам приземлился в густых зарослях на склоне глубокого ущелья. Он сумел спрятаться от прочесывавших местность боевиков и выйти на связь со спасательной группой. Из-за интенсивного огня противника израильский вертолет AH-1 Cobra не мог приземлиться. Авираму пришлось уцепиться за одну из лыж шасси вертолета снаружи. Вертолет взлетел и на большой скорости унес пилота из зоны обстрела, пока тот висел на шасси. Фотография этого момента стала знаменитой в Израиле.

    Рон Арад, по сообщениям, при катапультировании потерял сознание и был захвачен сразу после приземления. С тех пор его судьба и место захоронения остаются неизвестными. В Израиле он по-прежнему официально считается пропавшим без вести.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    Избран новый верховный лидер Ирана

    Совет экспертов Ирана определил нового верховного лидера страны

    Избран новый верховный лидер Ирана
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иране завершился процесс выбора нового верховного лидера, решение принято Советом экспертов и ожидается официальное объявление.

    Совет экспертов Ирана, ответственный за назначение верховного лидера страны, завершил процедуру выбора, передает ТАСС. Член совета Ахмад Аламольхода заявил: «Выборы лидера состоялись и лидер определен. Все слухи о том, что Совет экспертов не принял решение – абсолютная ложь. Сейчас все зависит от секретаря Совета экспертов аятоллы Хоссейни Бушахри, который обязан публично сообщить о решении Совета экспертов», – приводит его слова агентство Mehr.

    Имя избранного пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана сформировал единую позицию по вопросу будущего верховного лидера.

    Ранее Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана и главный претендент на этот пост, был ранен в ходе одной из атак США и Израиля. А накануне Совет экспертов Ирана сообщил, что намерен провести заседание для избрания нового верховного лидера в ближайшие сутки.

    8 марта 2026, 04:52 • Новости дня
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги

    Протесты в Нью-Йорке против войны в Ираке переросли в столкновения и поджоги

    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    @ Xavier Diaz/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Нью-Йорка мирная акция протеста против военной операции в Иране переросла в столкновения после применения перцового баллончика.

    Как передает РИА «Новости», в Нью-Йорке две группы протестующих, поддерживавших и выступавших против военной операции в Иране, были намеренно разделены полицией. Демонстрация сторонников операции насчитывала около двадцати человек под руководством правого активиста Джейка Ланга, а контрпротестующих собралось до 125 человек.

    По словам комиссара полиции Джессики Тиш, напряженность между двумя лагерями начала расти незадолго до полудня. В 12:15 один из протестующих, связанный с Джейком Лангом, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был сразу задержан полицией.

    «В 12:15 протестующий, связанный с группой Джейка Ланга, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был после этого арестован», – рассказала комиссар.

    В ответ на это один из участников контрпротеста поджег самодельное устройство размером меньше футбольного мяча и бросил его в сторону оппонентов. Снаряд долетел до ограждения и потух вблизи полицейских. Затем мужчина поспешил к своему сообщнику и получил еще одно подобное устройство.

    Комиссар полиции уточнила, что пока неясно, были ли эти устройства настоящими или поддельными. Несколько человек, причастных к беспорядкам, были задержаны. Сейчас идет расследование произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    У посольства США в Лондоне начался многотысячный марш против ударов по Ирану, участники несут портреты убитого аятоллы Хаменеи и плакаты о погибших школьницах.

    7 марта 2026, 19:56 • Новости дня
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Вера Басилая

    Замена американских радаров, поврежденных ударами Ирана, потребует колоссальных ресурсов и растянется на годы, пишет журнал Foreign Policy.

    По анализу Foreign Policy, замена американских радаров, пораженных во время удара Ирана, потребует многомиллиардных вложений и растянется на годы, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что уничтожение современных радаров AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне выявило уязвимость цепочек поставок и длительные сроки производства.

    На создание нового радара AN/FPS-132 потребуется от пяти до восьми лет и 1,1 млрд долларов для компании Raytheon. Для замены AN/TPS-59 корпорации Lockheed Martin понадобится минимум двенадцать-двадцать четыре месяца и от 50 до 75 млн долларов.

    В издании подчеркивается, что производство компонентов для радаров зависит от галлия, 98% которого поступает из Китая.

    Также журналисты обратили внимание на то, что за 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3 тыс. высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что, по их мнению, продемонстрировало критическую уязвимость в цепочке поставок вооружения.

    Иран нанес массированный удар по авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ и вывел из строя радары и центр спутниковой связи.

    Иранские силы в первые три дня конфликта нанесли серьезный ущерб коммуникационным системам и радарным комплексам на семи базах Пентагона на Ближнем Востоке.

    Агентство Bloomberg предупредило о риске быстрого истощения арсеналов ракет-перехватчиков США, Израиля и стран Персидского залива в случае сохранения интенсивности иранских ударов.

    8 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны

    Пезешкиан: Иран не отдаст ни пяди своей территории

    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна не уступит ни пяди территории, отвечая на слова Дональда Трампа о возможном изменении её границ.

    Тегеран не намерен уступать свои территории внешним силам, передает РИА «Новости».

    Президент Масуд Пезешкиан прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил изменение карты республики после атаки США. «Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», – подчеркнул иранский лидер.

    Политик добавил, что его предыдущие высказывания о ситуации на Ближнем Востоке интерпретировали неверно. По его мнению, враги Тегерана стремятся разжечь войну между Ираном и соседними государствами региона.

    Ранее Пезешкиан заявлял, что иранские военные не станут наносить удары по соседям первыми. Он также принес извинения странам, пострадавшим от действий Тегерана после нападения Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Тегерана для завершения войны.

    Накануне временный руководящий совет Ирана постановил воздерживаться от атак на соседние страны.

    7 марта 2026, 21:07 • Новости дня
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки

    Al Hadath: Сын погибшего верховного лидера Ирана ранен в результате атаки

    Tекст: Мария Иванова

    Во время одной из атак был ранен Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера и главный претендент на его пост.

    Моджтаба Хаменеи получил травмы во время удара, передает телеканал Al Hadath. По данным журналистов, сын погибшего иранского лидера остался жив.

    Сведений о том, насколько серьезные ранения получил пострадавший, в настоящий момент нет, передает ТАСС.

    Моджтаба считается основным претендентом на пост верховного лидера страны.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заклюдчалась ошибка США при убийстве Хаменеи.

    Супруга верховного лидера Ирана ранее скончалась от полученных при бомбардировках ранений.

    Совет экспертов Ирана в субботу пообещал избрать нового главу государства в течение суток.

    8 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте

    КСИР атаковал вертолетную базу США Аль-Адири в Кувейте беспилотниками и ракетами

    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири с применением боевых беспилотников и баллистических ракет.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении говорится: «Сегодня утром в ходе операции с применением БПЛА и баллистических ракет был нанесен удар по вертолетной базе американских террористов в Аль-Адири».

    Представители КСИР уточнили масштабы разрушений на объекте. Согласно их данным, атака привела к серьезным повреждениям центра подготовки и ремонта вертолетной техники.

    Также под удар попали топливные резервуары, предназначенные для авиации. Кроме того, иранским военным удалось поразить здание командования этой военной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные ранее атаковали американскую базу Аль-Удайри в Кувейте с использованием беспилотников.

    Представитель центрального штаба Ирана ранее сообщил о поражении нефтяного танкера под флагом США у берегов эмирата.

    Между тем тела шестерых погибших при ударе по порту Эш-Шуайба американских военных решили доставить на родину.

    8 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    В Иране пришли к консенсусу по кандидатуре верховного лидера

    Совет экспертов Ирана достиг консенсусу по кандидатуре верховного лидера

    В Иране пришли к консенсусу по кандидатуре верховного лидера
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет экспертов Ирана сформировал единую позицию по вопросу будущего верховного лидера, что подтвердил один из членов ассамблеи.

    Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по вопросу выбора верховного лидера страны, передает РИА «Новости». Об этом сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери, отметив, что «уважаемые члены Совета экспертов в эти дни приложили усилия для того, чтобы определиться с верховным лидером, и не подвели. Слава Богу, сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства».

    Ранее другой член Совета экспертов Ахмад Хатами отмечал, что основные кандидатуры на пост верховного лидера уже определены. Он добавил, что Совет близок к тому, чтобы избрать преемника погибшего Али Хаменеи «при первой возможности». При этом Хатами подчеркнул, что в стране действует «военное положение», что может повлиять на процесс принятия решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время одной из атак США и Израиля был ранен Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана и главный претендент на этот пост.

    Накануне сообщалось, что Совет экспертов Ирана намерен провести заседание для избрания нового верховного лидера в ближайшие сутки. Сейчас обязанности главы государства исполняет Временный руководящий совет.

    7 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя

    ЦАХАЛ подтвердил личное участие командующего ВВС Томера Бара в атаке на Тегеран

    Tекст: Мария Иванова

    Во время недавней атаки на Тегеран командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар лично поднялся в воздух и бомбил иранские военные объекты, сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

    Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова сообщила, что генерал-майор Томер Бар лично участвовал в боевой операции, передает РИА «Новости». По ее словам, высокопоставленный военачальник управлял истребителем во время налета.

    «В армии подтвердили участие командующего ВВС в нанесении ударов по военным объектам иранского режима в одной из операций в Тегеране», – рассказала Уколова.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную атаку на иранскую территорию, включая удары по столице республики. Сообщается о разрушениях инфраструктуры и гибели гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под удары США и Израиля попали жилые кварталы и район Тегеранского университета.

    Сообщалось, что израильская авиация поразила оперативный штаб ВВС КСИР в иранской столице.

    В Израиле также сообщали, что ЦАХАЛ атаковал подземный комплекс для хранения баллистических ракет.


    8 марта 2026, 09:11 • Новости дня
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана

    Системы ПВО Израиля начали перехват запущенных из Ирана ракет

    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После запуска ракет с иранской территории над Израилем объявлена воздушная тревога, в небе работают комплексы противоракетной обороны.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о фиксации ракетных пусков в направлении израильской земли. В настоящий момент задействованы средства противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что атака ведется со стороны Исламской Республики. Представители армии опубликовали официальное сообщение в своем Telegram-канале.

    «ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», – говорится в заявлении.

    Армия обороны Израиля накануне подтвердила факт фиксации ракетных пусков с иранской территории. Днем ранее израильские военные обнаружили еще одну серию ударов по стране.

    7 марта 2026, 18:37 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне

    Элитные части Ирана ударили по штабу ВМС США в Бахрейне

    Иран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне
    @ Saeed Qaq/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские ракеты в рамках 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» поразили военный объект США в районе Джуффейр в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота.

    Командование КСИР объявило об атаке на американскую базу в районе Джуффейр, передает РИА «Новости».

    В заявлении элитного подразделения говорится: «В продолжение 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» в ответ на насильственные действия американских террористов с базы в районе Джуффейр эта база подверглась ударам высокоточными иранскими ракетами».

    Сведения об ударе появились после выступления иранского президента Масуда Пезешкиана. Политик ранее утверждал, что Тегеран решил не атаковать соседние государства без прямой агрессии с их стороны, и принес извинения уже пострадавшим странам.

    Вооруженные силы исламской республики, несмотря на слова президента, предупредили о продолжении боевых действий. Иранские военные намерены и дальше наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке и целям в Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о большом числе погибших и раненых среди американских военных после удара по базам в Бахрейне.

    Тегеран заранее предупредил страны Ближнего Востока о будущих ударах по американским базам на их территории.

    8 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном

    NYT: Первая неделя конфликта с Ираном обошлась Вашингтону в шесть миллиардов долларов

    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    @ Us Navy/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За первую неделю операции против Ирана Вашингтон потратил около шести миллиардов долларов, из которых львиная доля ушла на ракеты-перехватчики для отражения ударов.

    Представители Пентагона сообщили Конгрессу, что первая семидневка конфликта обошлась бюджету примерно в шесть миллиардов долларов, пишет The New York Times.

    Из этой суммы около 4 млрд долларов пришлось на боеприпасы, прежде всего на ракеты, использовавшиеся для отражения иранских атак.

    «Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа», – отмечает издание.

    Союзники нанесли около четырех тысяч ударов по целям, включая ракетные позиции и штабы, однако Тегеран сохранил значительный военный потенциал. По оценкам разведки, у Ирана осталась примерно половина ракетного арсенала и большая часть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль совместно напали на Иран 28 февраля. В первый день конфликта при ударе погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

    Тегеран уведомил страны региона о планах атаковать американские базы на их территории.

    7 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Иран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе

    КСИР заявил об атаке дроном на танкер Louise P в Персидском заливе

    Иран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Боевой беспилотник поразил в Персидском заливе танкер Louise P под флагом Маршалловых островов, который Тегеран относит к «активам США».

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении судна Louise P, следовавшего под флагом Маршалловых островов, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что операция проводилась в акватории Персидского залива.

    «Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P, шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе», – гласит сообщение, распространенное гостелерадиокомпанией страны.

    В КСИР охарактеризовали цель как «один из активов США». Накануне также поступала информация об атаке на танкер Prima, экипаж которого проигнорировал предупреждения о небезопасности Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иранские военные в Ормузском проливе поразили игнорировавший предупреждения танкер дроном-камикадзе.

    Представитель центрального штаба Ирана сообщил об ударе по американскому нефтяному судну у берегов Кувейта.

    КСИР заявил об атаках на более чем десять судов и танкеров с конца февраля.

    7 марта 2026, 18:58 • Новости дня
    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США

    Электронные помехи США заподозрили в изменении траектории полета иранских ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Часть иранских ударов по гражданским объектам могла стать следствием вмешательства американских систем ПРО, чьи помехи, по оценке Тегерана, увели боеприпасы от военных целей, заявило постпредство исламской республики при ООН.

    Постпредство исламской республики заявило, что отдельные удары ошибочно пришлись по мирным целям из-за воздействия систем обороны Вашингтона, передает ТАСС. Помехи изменили траекторию полета снарядов.

    «Иран выбирает в качестве цели только военные базы и американские объекты. Что касается ударов по невоенным объектам, согласно нашей предварительной оценке, некоторые из этих инцидентов могли произойти из-за электронных систем обороны США, которые сбили снаряды с их намеченных военных целей», – говорится в сообщении дипмиссии.

    Заявление было опубликовано на официальной странице иранского представительства в соцсети. Дипломаты подчеркнули, что Тегеран не намерен атаковать гражданскую инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес массированный удар возмездия беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Иранские военные в Ормузском проливе поразили дроном-камикадзе танкер.

    Временный руководящий совет Ирана с субботы отказался от атак на соседние страны.

