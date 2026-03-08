При ударе по нефтехранилищам Ирана погибли четыре человека

Tекст: Мария Иванова

Национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания страны подтвердила смерть четырех работников нефтяного сектора в Тегеране и его окрестностях, передает РИА «Новости».

По данным парламентской комиссии по энергетике, ударам подверглись четыре хранилища, а ответственность за нападение СМИ возлагают на США и Израиль.

«Сообщаем, что в ходе трусливой атаки на нефтяные хранилища Тегерана и Альборза, а также трубопроводы для транспортировки нефтепродуктов вечером 7 марта ... четыре сотрудника компании погибли при исполнении служебного долга», – говорится в официальном заявлении правительства.

Власти отметили, что организаторы нападения пытались навредить населению, нарушив ежедневные поставки бензина. Несмотря на причиненный ущерб, ситуация с топливом остается под контролем, однако граждан призвали отказаться от лишних поездок.

Ранее в субботу США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам в Иране. В Иране заявили об угрозе кислотных дождей после этих взрывов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные объявили о начале новой масштабной атаки по правительственным объектам в Тегеране.