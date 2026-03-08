  • Новость часаПутин назвал причину возникновения украинского кризиса
    8 марта 2026, 11:45 • Новости дня

    Пожар после атаки БПЛА на нефтебазе в Армавире потушен

    Пожар на нефтебазе в Армавире полностью ликвидировали после атаки БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возгорание на нефтебазе в Армавире потушили, жертв и пострадавших среди сотрудников и местных жителей не зафиксировано.

    Пожар на нефтебазе в Армавире после атаки беспилотного летательного аппарата был успешно ликвидирован. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    По данным оперштаба, площадь пожара составила 700 квадратных метров. В тушении участвовали 120 человек и 38 единиц техники, включая специалистов МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на нефтебазе в Армавире Краснодарского края возник пожар в результате атаки беспилотного летательного аппарата .

    Ранее в пятницу в Краснодарском крае падение фрагментов дрона привело к возгоранию на энергетическом объекте, пожар ликвидировали.

    До этого пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской на Кубани.

    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    8 марта 2026, 03:22 • Новости дня
    Умерла балерина Нинель Петрова

    Умерла народная артистка России балерина Нинель Петрова

    Умерла балерина Нинель Петрова
    @ Рудольф Кучеров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 102-м году ушла из жизни прославленная балерина и педагог Нинель Петрова, прослужившая Мариинскому театру более двадцати лет.

    О смерти народной артистки России Нинель Петровой сообщил Мариинский театр, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении коллектива говорится: «Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нинель Александровны, ее ученикам и всем тем, кто ей восхищался».

    Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу после выпуска присоединилась к труппе Мариинского театра.

    Она проработала там до 1968 года, заслужив уважение коллег не только профессионализмом, но и интеллигентностью, вдумчивостью и искренностью.

    После завершения исполнительской карьеры Петрова стала главным балетмейстером и репетитором труппы, а также преподавала в Ленинградской консерватории. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артистка Московского драматического театра Маргарита Жигунова умерла в Москве.

    Участница группы «Бурановские бабушки» Зоя Дородова скончалась в Удмуртии.

    Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни на семьдесят пятом году после тяжелой болезни.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    7 марта 2026, 21:16 • Новости дня
    Власти Индии заявили о независимости от разрешений на покупку нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Нью-Дели в сфере энергетики определяется исключительно национальными интересами и доступностью сырья, а не внешними разрешениями или санкционными послаблениями, заявил высокопоставленный правительственный чиновник агентству ПТИ.

    Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку нефти в России, заявил высокопоставленный индийский чиновник агентству ПТИ, передает РИА «Новости».

    Представитель правительства подчеркнул: «Индия будет покупать нефть везде, где она доступна. Наши закупки нефти не будут регулироваться никакими пустыми лозунгами».

    Эти заявления последовали после решения США на 30 дней отменить часть санкций, что позволило индийским НПЗ закупать российскую нефть.

    Другой чиновник пояснил, что временная отмена санкций лишь снимает некоторые трения, но не определяет энергетическую политику страны. По его словам, Индия руководствуется принципами доступности, наличия и устойчивости энергоресурсов для каждого домохозяйства.

    Сейчас в распоряжении Индии находится более 250 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет запас на 7-8 недель. Этот объем хранится в стратегических резервах, резервуарах, трубопроводах, терминальных объектах и на судах, уже следующих к индийским портам.

    В целом Индия закупает нефть примерно у 40 стран, а местные нефтеперерабатывающие заводы функционируют в штатном режиме.

    Министерство финансов США выдало Индии временное разрешение на покупку российской нефти.

    Индийское правительство сообщило о готовности рассмотреть закупки сжиженного природного газа из России.

    Отраслевые аналитики назвали действия американской стороны попыткой создать видимость влияния на торговые процессы.

    7 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Индия сообщила о готовности рассмотреть закупки российского СПГ

    Tекст: Вера Басилая

    Индийское правительство не исключает рассмотрение закупок российского сжиженного природного газа, если соответствующее предложение поступит, а также удерживает цены на топливо, сообщает Reuters.

    Агентство Reuters и источник в индийском правительстве сообщил, что Индия готова рассмотреть возможность закупок российского сжиженного природного газа, если поступит соответствующее предложение, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что индийские компании рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложа.

    По информации Reuters, после того как США ослабили ограничения, индийские компании активизировали закупки российской нефти. Это связано с необходимостью поддержания стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии.

    Также источник сообщил, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в нынешних условиях. Такое решение объясняется растущими запасами топлива в стране.

    Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что страна разрешила Индии продолжать закупки российской нефти. Это решение принято на фоне практически полной остановки судоходства через Ормузский пролив, что могло бы привести к дефициту энергоносителей в регионе.

    Ранее Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США.

    7 марта 2026, 16:23 • Новости дня
    Отделение банка в Подмосковье поджег подросток по указанию кураторов

    Отделение банка в Подмосковье было подожжено подростком по указанию кураторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отделении банка в подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег, пострадавших нет, уточнили в правоохранительных органах.

    16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка на улице Вольной в поселке Путилково в Красногорске Московской области, следуя указаниям кураторов, сообщает Мособлпрокуратура. Юноша по телефону получил инструкции от неизвестных, пронес в банк канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкомат и поджег его. «Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Пресс-служба ГУ МВД по Московской области добавила, что по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Красногорска сообщила о пожаре в отделении банка ВТБ в поселке Путилково, но не указала причины возгорания.

    Ранее в Балашихе 18-летняя девушка попыталась поджечь торговый центр по указке мошенников. До этого в Химках подросток по указанию мошенников поджег машину полиции.

    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    7 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Замглавы Пятигорска арестована по делу о хищении 117 млн рублей

    Суд арестовал замглавы Пятигорска по делу о хищении 117 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый заместитель главы администрации Пятигорска отправлена в СИЗО по обвинению в превышении полномочий с ущербом более 117 млн рублей, сообщили в краевом суде.

    Ленинский районный суд Ставрополя принял решение заключить под стражу первого заместителя главы администрации Пятигорска, обвиняемую по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 млн рублей, сообщает пресс-служба судов Ставропольского края. Обвиняемая отправлена в следственный изолятор на срок один месяц 29 суток, то есть до 5 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе.

    Задержание чиновницы ранее подтверждало главное управление МВД по Ставропольскому краю. По версии следствия, в 2020 году она, являясь председателем аукционной комиссии, внесла фиктивные данные в протокол итогов электронного аукциона совместно с неустановленными лицами. После этого муниципальный контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений в Кисловодске был заключен с ООО «Айди партнер».

    В результате на счет компании были перечислены бюджетные средства в размере 117 519 064 рубля, которые, как утверждает следствие, были похищены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске также задержали замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее в Пятигорске суд назначил двухмесячный арест мужчине, которого подозревают в подготовке теракта в местной синагоге. А в июле прошлого года Ленинский районный суд Пятигорска арестовал помощника губернатора Ставропольского края по обвинению в мошенничестве.


    7 марта 2026, 22:57 • Новости дня
    Кабмин сообщил о выделении до 1,5 млрд рублей МВД в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году правительство выделит значительную сумму для укрепления материальной базы Министерства внутренних дел. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Правительство России в 2026 году направит до 1,5 млрд рублей на материально-техническое обеспечение МВД, передает РИА «Новости». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ был опубликован в субботу.

    В распоряжении говорится: «Направить в 2026 году МВД бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов, в размере до 1503329,5 тысячи рублей на материально-техническое обеспечение МВД России».

    Средства будут направлены на закупку необходимого оборудования и техники для повышения эффективности работы ведомства. Решение призвано обеспечить выполнение задач МВД в сфере национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во вторник вечером провел продолжительное совещание по экономическим вопросам.

    Министерство финансов отказалось продавать валюту и золото для поддержки рубля вопреки требованиям бюджетного правила. Власти решили изменить это правило, что делается только в исключительных случаях.

    Владимир Путин поручил провести всесторонний анализ предоставления социальных услуг с акцентом на качество, объем и финансирование, включая участие некоммерческих организаций.

    7 марта 2026, 23:36 • Новости дня
    Московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию

    Tекст: Денис Тельманов

    Юные москвичи отличились на Открытой олимпиаде по программированию, завоевав 52 диплома различных степеней и обеспечив себе преференции при поступлении в вузы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные школьники завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию. В частности, 22 участника получили дипломы первой степени, 21 – второй и 9 – третьей степени, передает РИА «Новости».

    Собянин отметил, что в этом году за победу боролись 190 московских школьников. В финале соревнований участники писали код в режиме реального времени, а их решения тут же проверялись автоматизированной тестирующей системой.

    По словам мэра, победа в олимпиаде дает существенные преимущества: лучшие школьники получают льготы при поступлении в ведущие вузы России. Это подчеркивает значимость достижения московских ребят на всероссийском уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники завоевали пять золотых и пять серебряных медалей на Международной астрономической олимпиаде в Бангладеш.

    Более 1,5 млн школьников приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде по цифровой грамотности «Безопасный интернет». В 2025 году российские школьники завоевали 115 медалей на 20 международных олимпиадах.

    8 марта 2026, 02:36 • Новости дня
    БПЛА поразил дом в Запорожской области, есть погибшие

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие.

    В городе Васильевка Запорожской области противник нанес удары беспилотниками самолетного типа по многоквартирному дому. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что по предварительным данным пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.

    «Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», – сообщил глава региона.

    Он подчеркнул, что всех пострадавших обеспечивают медицинской помощью.

    Спасатели и специалисты продолжают работу по ликвидации последствий происшествия, разбирают завалы и тушат пожар, возникший после атаки. Оперативные службы остаются на месте для оказания необходимой поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки дронов на людей у продуктового магазина в Алешках Херсонской области погибли два человека и еще 12 человек получили ранения.

    От дрон-атаки ВСУ на Севастополь пострадали девять человек, среди них трое детей, а жилой дом получил сильные повреждения.

    Автомобиль главы Каховского муниципального округа подвергся атаке дронов на трассе, но жертв не было.

    8 марта 2026, 05:56 • Новости дня
    Ученые РАН предложили ввести паспорта ДНК северных оленей для учета происхождения

    Генетические паспорта для северных оленей хотят ввести в России

    Tекст: Денис Тельманов

    В России обсуждается создание генетических паспортов для северных оленей, что позволит повысить эффективность работы по селекции этих животных.

    Как сообщает РИА «Новости», специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН выступили с инициативой введения генетических паспортов для северных оленей.

    В пресс-службе учреждения отметили, что это позволит точно и постоянно отслеживать происхождение животных.

    «Генетический паспорт – это запись в племенной книге, включающая породу, пол, возраст, индивидуальный номер животного и его генетический код (ДНК)», – пояснил главный научный сотрудник центра Александр Южаков.

    По словам ученых, такой подход поможет решить существующие проблемы в области селекции северных оленей в России.

    Для внедрения паспортов планируется использовать программное обеспечение, которое уже успешно применяется в других секторах животноводства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты АНО «Природа и люди: Цифровые решения» разработали веб-сервис для слежения за передвижением диких северных оленей, что помогает сохранять редкий вид.

    У белых медведей на Шпицбергене с 2000 года увеличились средний вес и размеры, несмотря на уменьшение ледяного покрова.

    Численность волков и других хищников в России выросла, особенно в северных регионах.

    8 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Средние зарплаты россиян в декабре выросли на 41,5 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В последний месяц года средний доход россиян заметно увеличился, что связано с традиционными бонусными выплатами, в итоге он достиг почти 140 тыс. рублей, отмечают статистики.

    Средняя зарплата в России в декабре существенно выросла благодаря выплатам бонусов. По расчетам агентства РИА «Новости», в декабре 2025 года среднемесячная начисленная зарплата составила 139,7 тыс. рублей, что на 41,5 тыс. рублей больше, чем в ноябре, когда этот показатель был 98,2 тыс. рублей.

    В публикации подчеркивается, что расчет средней зарплаты ведется до вычета налогов и включает премии, бонусы, а также доходы сотрудников с очень высокими заработками. Рост зарплат в последний месяц года объясняется тем, что многие компании выплачивают так называемую «тринадцатую зарплату».

    По сравнению с декабрем 2024 года средняя зарплата увеличилась на 11 тыс. рублей: тогда россияне получили в среднем 128,7 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступят в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан.

    Ранее сообщалось, что средний ежемесячный доход работающих граждан России за год увеличился на 10 тыс. рублей и составил в ноябре 2025 года 98 192 рубля. Также в ноябре число российских регионов со средней зарплатой, превышающей 100 тыс. рублей, увеличилось до 15.

    8 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    После атаки дронов на Запорожскую область погибла женщина и ранены 10 человек

    В результате атаки дронов ВСУ в Васильевке погибла женщина и ранены 10 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Васильевке Запорожской области в результате удара украинских дронов по жилым домам погибла женщина и пострадали более десяти человек, сообщили местные власти.

    Более десяти человек получили ранения, а одна женщина погибла после атаки дронов ВСУ по многоквартирным домам в Васильевке. По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, спасатели продолжают разбирать завалы, и количество жертв может увеличиться.

    Романиченко сообщила ТАСС: «[Пострадали] более 10 человек, и ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами».

    Первый дрон ударил по городу около десяти часов вечера. В результате удара и возникшего пожара практически полностью разрушен один многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. Также произошло обрушение подъезда в многоквартирном доме на соседней улице.

    До этого в субботу губернатор Евгений Балицкий сообщал, что в результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.

    Ранее вооруженные силы Украины в ночь на 3 марта нанесли артиллерийский удар по Энергодару, основной целью которого было оказание «колоссального психологического давления» на жителей города и сотрудников станции.

    А после освобождения города Гуляйполе в Запорожской области в погребах жилых домов нашли тела убитых украинскими боевиками гражданских лиц.

    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Костюков назвал жесткий вопрос к Украине на прошедших переговорах

    Костюков: Делегация России жестко задавала Украине вопрос о покушении на Алексеева

    Костюков назвал жесткий вопрос к Украине на прошедших переговорах
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров по урегулированию конфликта российская делегация жестко ставила перед украинцами вопрос о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, сообщил их участник, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в категоричной форме задавала украинской стороне вопрос о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Костюков отметил: «Вопрос, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме».

    Напомним, 6 февраля в жилом доме в Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

    По данным ЦОС ФСБ, исполнитель покушения прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Позже подозреваемого задержали в Дубае и передали российским властям.

    До этого также в интервью Зарубину президент Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году. Он также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, а также виден британский след.

