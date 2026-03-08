  • Новость часаПутин назвал причину возникновения украинского кризиса
    8 марта 2026, 08:48 • Новости дня

    Россия вошла в топ-10 крупнейших экономик мира в 2025 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия по итогам прошлого года стала восьмой по объему ВВП в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду, следует из данны национальных статслужб.

    Россия вошла в топ-10 экономик мира по итогам 2024 года, заняв восьмое место по объему ВВП в долларовом выражении, передает РИА «Новости». Согласно первой оценке Росстата, ВВП страны составил 213,5 трлн рублей, что эквивалентно 2,556 трлн долларов.

    Таким образом, Россия опередила Италию, чей ВВП достиг 2,553 трлн долларов, и Канаду с показателем 2,35 трлн долларов. В последний раз Россия занимала место в десятке крупнейших экономик мира в 2022 году.

    Лидерами рейтинга по-прежнему остаются США с экономикой в 30,8 трлн долларов, на втором месте – Китай, его ВВП составляет 19,8 трлн долларов, а на третьем – Германия с 5,05 трлн долларов. Япония занимает четвертое место с 4,4 трлн долларов, Индия – пятое с 3,9 трлн долларов. Шестое место досталось Британии (3,7 трлн долларов), а седьмое – Франции (3,4 трлн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вошла в десятку мировых лидеров по объему вычислительных мощностей с искусственным интеллектом. Москва и Петербург оказались в числе мировых лидеров по пространственному развитию.

    7 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани

    Россия возложила вину за удар БПЛА по Нахичевани на агрессоров против Ирана

    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичеванской автономной республике Азербайджана лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на тех, кто поддерживает эти действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичевани лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на всех, кто прямо или косвенно поддерживает такие действия, следует из комментария Захаровой.

    Захарова подчеркнула, что ранее российская сторона уже предупреждала о возможных негативных последствиях подобных военных авантюр для безопасности всех стран региона, в первую очередь – соседей Ирана.

    «Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», – заявила Захарова. Она также отметила, что Россия призывает Азербайджан и Иран, которые являются стратегическими партнерами Москвы, проявлять максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов, чтобы не создавать новых разделительных линий в регионе.

    В МИД России подчеркнули важность тщательной проверки всех обстоятельств происшествий, способных привести к дальнейшей эскалации. Российская сторона заявила о готовности активно содействовать прекращению кровопролития и поддержать возобновление политико-дипломатического процесса на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани.

    Власти республики вывезли дипломатический персонал из иранского города Табриз после инцидента с беспилотниками в Нахичевани.

    Глава республики потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана.

    7 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком

    Звезда сериала «Склифосовский» Ведунова разбилась насмерть в аварии с фургоном

    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На трассе М-5 «Урал» в Мордовии в аварии, произошедшей после выезда легковушки на встречную полосу, погибли актриса Екатерина Ведунова и ее дочь.

    Трагический инцидент произошел на 439-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал».

    Водитель Renault Fluence не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, передает РИА «Новости».

    В результате аварии 45-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда врачей. Ее 15-летняя дочь умерла в медицинском учреждении, а 77-летний водитель и еще одна женщина госпитализированы.

    Источник в правоохранительных органах подтвердил личности погибших. «Да, это она. Ведунова. Девочка – это ее дочь, хотя у нее другая фамилия», – заявил собеседник агентства.

    Екатерина Ведунова известна зрителям по ролям в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Екатерина Ведунова и ее дочь Элина погибли в автокатастрофе 4 марта.

    Подруга артистки Ольга Егельницкая сообщила о проведении церемонии прощания 9 марта в городе Балаково.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    7 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане

    Эксперт Кедми назвал версию провала спецоперации Израиля в Ливане по поиску тела летчика

    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения, они прибыли на кладбище и провели работу, но результат оказался отрицательный, сказал газете ВЗГЛЯД Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Так он прокомментировал сообщения о том, что при попытке найти останки летчика Рона Арада израильские военные попали в засаду «Хезболлы».

    «Кроме сообщений о том, что эта операция была проведена, нам больше ничего не известно. Сообщения ливанской стороны о гибели более 40 человек и десятках раненых – это, скорее, из области «восточной фантастики». Но то, что это было на кладбище и что они (израильские спецназовцы) пытались найти останки, – это довольно реальная версия», – считает Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Собеседник объяснил, почему спецназ использовал для высадки сразу несколько вертолетов. «Спецназ очень часто работает именно с вертолетов. Если бы это был не спецназ, они пошли бы другими способами. Это не была «шумная» высадка – это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения. Никто ничего особенно не собирался афишировать. И это не разовая акция: мы проводим операции, чтобы найти тела наших погибших военнослужащих. В данном случае это была обычная операция спецназа. Я точно не знаю пока, какое именно подразделение это сделало, хотя могу предполагать», – пояснил Кедми.

    По его словам, операцию могли провести именно сейчас в результате получения каких-то новых данных, которые указали на вероятность того, где именно можно было обнаружить останки летчика. «Просто так, в плановом порядке, такие вещи не делаются, потому что кладбищ в Ливане полно, и не только в Ливане. Они пошли именно на этот участок. Вероятно, была какая-то информация, которая указывала на высокую вероятность (или достаточную вероятность) для проведения операции», – подчеркнул Кедми.

    По его словам, дело летчика Рона Арада по-прежнему является для израильского общества и руководства страны очень важным и ради него могут происходить такие масштабные операции. «У нас свято соблюдается правило: война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И мы не только в отношении этого солдата, но и в отношении других продолжаем поиски тех, кто погибли или, вероятно, погибли, или без вести пропали. У нас это постоянный процесс, который никогда не кончается. А то, что при этом могут пострадать наши военнослужащие? Но для этого они и служат», – пояснил спикер.

    Кедми считает, что имя летчика не могло использоваться как прикрытие для каких-то других целей. «В данном случае вся страна знает историю с ним – и как это было, и что произошло. Обычно для каких-то других целей такое не используется.

    Единственное, что вдова сказала, что лично она всегда выступала против того, чтобы из-за нее проводились операции и рисковали наши солдаты. Но это ее личное мнение. Армия все равно проводит операции вооруженными силами, особенно если это спецназ, они знают, на что идут», – считает собеседник.

    При этом востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, отметил: «Я думаю, что это была попытка военной операции, которая сорвалась. Потому что, в общем-то, ресурсы «Хезболлы» тоже про это ничего не говорили. Но, естественно, это была какая-то самостоятельная операция израильских вооруженных сил, связанная с нынешним конфликтом вокруг Ирана, а не с поисками летчика».

    По его мнению, если бы целью был поиск останков летчика или разведка, то логичнее было бы проводить это скрытно, а не шумно, с вертолетов. «Про останки я не видел ничего в СМИ – ни у «Хезболлы», ни у других… Наверное, это была операция против «Хезболлы». Видимо, они пытались что-то ликвидировать, но попали в засаду», – предположил эксперт.

    По данным Армии обороны Израиля, военные подразделения израильской армии провели накануне ночную высадку на востоке ливанской территории, пытаясь обнаружить останки летчика Рона Арада, чей самолет разбился в октябре 1986 года в Ливане. Однако в ходе этой операции никаких доказательств на месте обнаружить не удалось.

    В Армии Ливана уточнили, что израильские военные высадили десант в районе Наби-Шит в округе Баальбек на востоке страны.

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о боестолкновении с израильтянами, сообщив, что те высадились с четырех вертолетов (по другой версии – с трех) недалеко от сирийской границы в районе местного кладбища. Бойцы организации утверждают, что интенсивный огонь вынудил противника эвакуироваться под плотным прикрытием израильской авиации. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов погибло не менее 41 человека, еще 40 получили ранения.

    Штурман ВВС Израиля Арад Рон Арад летел над Ливаном в составе экипажа истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom II для выполнения боевой задачи – уничтожения объектов Организации освобождения Палестины (ООП), которую Израиль считает террористической. В середине 80-х годов Израиль вел активную борьбу с палестинскими группировками, которые использовали территорию Ливана как плацдарм для атак на израильские поселения.

    Самолетом управлял летчик Ишай Авирам. Во время сброса боекомплекта одна из бомб сдетонировала слишком рано, прямо под самолетом. Взрывная волна и осколки серьезно повредили корпус, сделав дальнейший полет невозможным. Экипаж принял решение катапультироваться над враждебной территорией.

    После катапультирования Авирам приземлился в густых зарослях на склоне глубокого ущелья. Он сумел спрятаться от прочесывавших местность боевиков и выйти на связь со спасательной группой. Из-за интенсивного огня противника израильский вертолет AH-1 Cobra не мог приземлиться. Авираму пришлось уцепиться за одну из лыж шасси вертолета снаружи. Вертолет взлетел и на большой скорости унес пилота из зоны обстрела, пока тот висел на шасси. Фотография этого момента стала знаменитой в Израиле.

    Рон Арад, по сообщениям, при катапультировании потерял сознание и был захвачен сразу после приземления. С тех пор его судьба и место захоронения остаются неизвестными. В Израиле он по-прежнему официально считается пропавшим без вести.

    7 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег

    Орбан заявил о решении оставить конфискованные украинские деньги

    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в Венгрии до выяснения их принадлежности.

    Венгрия примет решение относительно конфискованных у граждан Украины денежных средств только после выяснения их происхождения, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул на предвыборном мероприятии в Дебрецене: «Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... Пока они спокойно полежат здесь».

    Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег.

    Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла.

    Глава МИД Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств.

    Правительство Венгрии анонсировало депортацию бывших высокопоставленных украинских военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского.

    7 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью объекты энергетики, транспорта и ОПК на Украине подверглись самой мощной за последнее время атаке ракетами и беспилотниками, что привело к сбоям в движении поездов.

    Украинские СМИ сообщают, что армия России провела массированную атаку по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на Украине. По данным украинской стороны, в налете участвовали 29 ракет и 480 беспилотников. Основные удары нанесены по энергетическим объектам Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, пишет «Российская газета».

    Железнодорожная инфраструктура также подверглась атакам в трех регионах, что вызвало задержки поездов в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях и вынудило пускать их по обходным маршрутам.

    «Герани» прилетели на Украину семью группами с севера и востока, после чего распределились для поражения целей вдоль черноморского побережья, в том числе в Одессе, дунайских портах, Киеве, Харькове, западных регионах и вдоль линии фронта. Одной из главных мишеней стали Черновцы, куда помимо «Гераней» прилетели десять «Калибров».

    Две ракеты Х-101 пришли со стороны Крыма, пролетели над всей Украиной на северо-запад и атаковали железнодорожные объекты под Житомиром. Баллистические ракеты «Искандер» были выпущены из Брянской и Курской областей по Киеву и Харькову.

    ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    7 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук

    Сийярто назвал Зеленского бескультурным после угроз Орбану

    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, напомнив ему игру на рояле без рук.

    Сийярто отметил, что стиль общения Зеленского свидетельствует о бескультурии, передает РИА «Новости».

    «Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?», – добавил глава венгерского МИДа.

    Сийярто напомнил о прошлых случаях украинского давления, заявив, что подобная риторика Зеленского лишь подтверждает его манеру шантажировать и угрожать оппонентам. По словам Сийярто, в истории Венгрии уже были случаи столкновений с «украинскими головорезами и мафией», а сейчас угрозы звучат на президентском уровне.

    Зеленский выступил с угрозой в адрес Орбана, заблокировавшего кредит для Украины, и намекнул на передачу его адреса военным.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж.

    Официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил применить пятую статью НАТО из-за угроз Зеленского Орбану.

    8 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что обратился к российской стороне с просьбой не передавать разведданные Ирану, передает ТАСС.

    По словам Уиткоффа, он «решительно заявил» о необходимости воздержаться от подобного обмена информацией. Спецпосланник подчеркнул, что просил не передавать Тегерану данные о целях и другие виды помощи.

    На вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия оказывает подобную поддержку Ирану, Уиткофф выразил надежду, что этого не происходит. При этом он не сообщил о наличии конкретных доказательств передачи разведданных.

    Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, отметив, что Вашингтон «не знает», передает ли Россия такие данные и помощь Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ заявило, что Россия оказывает Ирану техническую и военную поддержку. Россия и Китай меняют стратегические планы США по возможному нападению на Иран. Иранские СМИ обвинили Москву в передаче секретной информации Израилю.

    7 марта 2026, 18:45 • Новости дня
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Швеции 5 марта провел устный демарш перед послом России по поводу предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля, находившегося 25 февраля в шведских территориальных водах, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    Глава российской дипмиссии в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что внешнеполитическое ведомство королевства предприняло устный демарш, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, шведская сторона не представила никаких доказательств причастности российского корабля к инциденту. Ранее французские военные сообщили о нейтрализации дрона на подлете к авианосцу «Шарль де Голль», стоявшему в шведском порту.

    Кроме того, российское посольство держит на контроле ситуацию с задержанием сухогруза «Каффа», на борту которого находятся десять граждан России. Судно под гвинейским флагом было остановлено властями Швеции шестого марта.

    В диппредставительстве отметили, что находятся в контакте с компетентными органами королевства и готовы оказать экипажу необходимую консульскую помощь. По заверениям шведской стороны, обстановка на борту остается спокойной.

    Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом. Судно подозревается в отсутствии гражданства.

    В сентябре военно-морские силы Швеции провели проверку на борту следовавшего из России грузового судна «Михаил Дудин».

    Ранее Беляев отмечал, что за прошлый год на посольство России и российское торгпредство в стране совершили более 20 атак с помощью БПЛА. При этом шведские власти виновных так и не нашли.

    8 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    Избран новый верховный лидер Ирана

    Совет экспертов Ирана определил нового верховного лидера страны

    Избран новый верховный лидер Ирана
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иране завершился процесс выбора нового верховного лидера, решение принято Советом экспертов и ожидается официальное объявление.

    Совет экспертов Ирана, ответственный за назначение верховного лидера страны, завершил процедуру выбора, передает ТАСС. Член совета Ахмад Аламольхода заявил: «Выборы лидера состоялись и лидер определен. Все слухи о том, что Совет экспертов не принял решение – абсолютная ложь. Сейчас все зависит от секретаря Совета экспертов аятоллы Хоссейни Бушахри, который обязан публично сообщить о решении Совета экспертов», – приводит его слова агентство Mehr.

    Имя избранного пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана сформировал единую позицию по вопросу будущего верховного лидера.

    Ранее Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана и главный претендент на этот пост, был ранен в ходе одной из атак США и Израиля. А накануне Совет экспертов Ирана сообщил, что намерен провести заседание для избрания нового верховного лидера в ближайшие сутки.

    8 марта 2026, 04:52 • Новости дня
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги

    Протесты в Нью-Йорке против войны в Ираке переросли в столкновения и поджоги

    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    @ Xavier Diaz/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Нью-Йорка мирная акция протеста против военной операции в Иране переросла в столкновения после применения перцового баллончика.

    Как передает РИА «Новости», в Нью-Йорке две группы протестующих, поддерживавших и выступавших против военной операции в Иране, были намеренно разделены полицией. Демонстрация сторонников операции насчитывала около двадцати человек под руководством правого активиста Джейка Ланга, а контрпротестующих собралось до 125 человек.

    По словам комиссара полиции Джессики Тиш, напряженность между двумя лагерями начала расти незадолго до полудня. В 12:15 один из протестующих, связанный с Джейком Лангом, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был сразу задержан полицией.

    «В 12:15 протестующий, связанный с группой Джейка Ланга, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был после этого арестован», – рассказала комиссар.

    В ответ на это один из участников контрпротеста поджег самодельное устройство размером меньше футбольного мяча и бросил его в сторону оппонентов. Снаряд долетел до ограждения и потух вблизи полицейских. Затем мужчина поспешил к своему сообщнику и получил еще одно подобное устройство.

    Комиссар полиции уточнила, что пока неясно, были ли эти устройства настоящими или поддельными. Несколько человек, причастных к беспорядкам, были задержаны. Сейчас идет расследование произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    У посольства США в Лондоне начался многотысячный марш против ударов по Ирану, участники несут портреты убитого аятоллы Хаменеи и плакаты о погибших школьницах.

    7 марта 2026, 23:46 • Новости дня
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские военные потребовали немедленного выдворения израильских военных с территории Азербайджана, угрожая в противном случае начать удары по ним.

    Армия Ирана выставила Азербайджану ультиматум, требуя выслать израильских военных с территории страны.

    Педставитель Центрального штаба армии Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что в противном случае иранские вооруженные силы начнут наносить удары по военным Израиля на азербайджанской территории.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчеркнул, что у Тегерана нет претензий к Азербайджану, однако в случае агрессии против Ирана с территории этой страны будут предприняты ответные меры.

    «У нас нет никаких проблем с Азербайджаном, но, если будет обнаружен заговор или оттуда что-то прилетит по Ирану, мы примем меры», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лариджани также подчеркнул, что безопасность страны является приоритетом для иранских властей, и любые угрозы в адрес Ирана будут пресекаться жестко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил, что Баку и Вашингтон поддерживают тесный контакт по поводу инцидента с падением иранского беспилотника на азербайджанской территории.

    Служба государственной безопасности Азербайджана предотвратила серию терактов, которые планировались иранским Корпусом стражей исламской революции.

    Власти республики вывезли дипломатический персонал из иранского города после обострения отношений и инцидента с беспилотниками в Нахичевани.

    7 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
    Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Легковой автомобиль с красными дипломатическими номерными знаками наехал на стеклянные двери выхода станции метро «Пражская», пострадавших нет, сообщили очевидцы.

    Автомобиль с дипломатическими номерами протаранил стеклянные двери вестибюля станции метро «Пражская», передает канал «360».

    Женщина увидела момент, когда машина влетела в двери, но не заметила, как началось происшествие или была ли попытка избежать столкновения.

    На автомобиле были установлены красные номерные знаки, которые в России выдают иностранным дипломатическим представительствам. Цифровой код 145 на номере указывает, что автомобиль принадлежит дипломатической миссии Азербайджана.

    Между тем, в Департаменте транспорта Москвы уточнили, что работа станции метро Пражская на Серпуховско-Тимирязевской линии полностью восстановлена после инцидента с автомобилем у одного из выходов, передает ТАСС.

    Ранее в Новосибирске легковой автомобиль врезался во входные двери станции метро «Золотая нива».

    До этого в Москве водитель «Газели» въехал в подземный переход у станции «Парк Победы» на Кутузовском проспекте.


    7 марта 2026, 19:56 • Новости дня
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Вера Басилая

    Замена американских радаров, поврежденных ударами Ирана, потребует колоссальных ресурсов и растянется на годы, пишет журнал Foreign Policy.

    По анализу Foreign Policy, замена американских радаров, пораженных во время удара Ирана, потребует многомиллиардных вложений и растянется на годы, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что уничтожение современных радаров AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне выявило уязвимость цепочек поставок и длительные сроки производства.

    На создание нового радара AN/FPS-132 потребуется от пяти до восьми лет и 1,1 млрд долларов для компании Raytheon. Для замены AN/TPS-59 корпорации Lockheed Martin понадобится минимум двенадцать-двадцать четыре месяца и от 50 до 75 млн долларов.

    В издании подчеркивается, что производство компонентов для радаров зависит от галлия, 98% которого поступает из Китая.

    Также журналисты обратили внимание на то, что за 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3 тыс. высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что, по их мнению, продемонстрировало критическую уязвимость в цепочке поставок вооружения.

    Иран нанес массированный удар по авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ и вывел из строя радары и центр спутниковой связи.

    Иранские силы в первые три дня конфликта нанесли серьезный ущерб коммуникационным системам и радарным комплексам на семи базах Пентагона на Ближнем Востоке.

    Агентство Bloomberg предупредило о риске быстрого истощения арсеналов ракет-перехватчиков США, Израиля и стран Персидского залива в случае сохранения интенсивности иранских ударов.

    8 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны

    Пезешкиан: Иран не отдаст ни пяди своей территории

    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна не уступит ни пяди территории, отвечая на слова Дональда Трампа о возможном изменении её границ.

    Тегеран не намерен уступать свои территории внешним силам, передает РИА «Новости».

    Президент Масуд Пезешкиан прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил изменение карты республики после атаки США. «Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», – подчеркнул иранский лидер.

    Политик добавил, что его предыдущие высказывания о ситуации на Ближнем Востоке интерпретировали неверно. По его мнению, враги Тегерана стремятся разжечь войну между Ираном и соседними государствами региона.

    Ранее Пезешкиан заявлял, что иранские военные не станут наносить удары по соседям первыми. Он также принес извинения странам, пострадавшим от действий Тегерана после нападения Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Тегерана для завершения войны.

    Накануне временный руководящий совет Ирана постановил воздерживаться от атак на соседние страны.

    7 марта 2026, 21:07 • Новости дня
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки

    Al Hadath: Сын погибшего верховного лидера Ирана ранен в результате атаки

    Tекст: Мария Иванова

    Во время одной из атак был ранен Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера и главный претендент на его пост.

    Моджтаба Хаменеи получил травмы во время удара, передает телеканал Al Hadath. По данным журналистов, сын погибшего иранского лидера остался жив.

    Сведений о том, насколько серьезные ранения получил пострадавший, в настоящий момент нет, передает ТАСС.

    Моджтаба считается основным претендентом на пост верховного лидера страны.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заклюдчалась ошибка США при убийстве Хаменеи.

    Супруга верховного лидера Ирана ранее скончалась от полученных при бомбардировках ранений.

    Совет экспертов Ирана в субботу пообещал избрать нового главу государства в течение суток.

