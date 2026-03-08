Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром
Министр иностранных дел Китая Ван И отверг идею совместного управления миром Китаем и США, подчеркнув значение многополярного мирового порядка.
Пекин не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции, передает РИА «Новости». Дипломата попросили прокомментировать концепцию G2, предполагающую управление миром двумя странами – Китаем и США.
«Китай никогда не будет следовать старому пути, на котором сильная нация неизбежно стремится к гегемонии, и не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами», – сообщил Ван И.
Он подчеркнул, что Китай и США оказывают значительное влияние на планету, однако в мире существует более 190 стран.
По словам главы МИД КНР, мировая история всегда писалась совместно всеми странами, а будущее человечества создавалось народами всех наций.
Ван И добавил, что плюралистическое сосуществование отражает истинную суть человеческого общества, а многополярный мир – наилучшая форма международного порядка.
Дипломат отметил, что независимо от развития ситуации в мире и темпов роста Китая, страна не будет стремиться ни к гегемонии, ни к экспансии.
Пресс-конференция Ван И проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, высшего законодательного органа Китая, заседания которого проходят в Пекине с 5 по 12 марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул прочный стратегический консенсус между Пекином и Москвой. Китай обошел США по числу долларовых миллиардеров и возглавил мировой рейтинг по этому показателю.
Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
Пентагон заявил о стремлении избежать войны с Россией
Замглавы Пентагона Элбридж Колби подчеркнул, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией, сохраняя поддержку союзников по НАТО.
Выступая в Палате представителей Конгресса США, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что главной целью Вашингтона в отношении России является предотвращение войны, пишет РИА «Новости».
«Целью в отношении России является избежание войны», – отметил Колби, выступая перед американскими законодателями.
При этом чиновник подчеркнул, что США по-прежнему намерены защищать союзников по НАТО в Европе, однако, по его словам, такие действия должны осуществляться с учетом существующих военных реалий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает договоренности на Аляске с США основой диалога между странами, однако конструктивная атмосфера встречи постепенно исчезает, дух Анкориджа испаряется, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр добавил. что администрацию Дональда Трампа пытаются сбить с этих позиций европейские союзники и «нацистский режим Владимира Зеленского».
Сейчас США занимают шестое место в новом рейтинге недружественных правительств по версии газеты ВЗГЛЯД.
Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.
Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».
В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.
В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.
Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США
Эксперт Юшков: Вашингтон делает вид, что Индия увеличила закупки российской нефти по воле США
Индия никогда не отказывалась от нефти из России, а на фоне кризиса на Ближнем Востоке стала даже наращивать импорт. Поэтому «разрешение» Вашингтона на покупку российских углеводородов – не более чем попытка США сделать вид, что все происходит с их ведома, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти с танкеров.
«США разрешили Индии покупать российскую нефть, которую она и так покупала. Выдачей лицензии Дели Вашингтон лишь пытается делать вид, что все происходит по его воле», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.
«Индия никогда не отказывалась от российской нефти, а сейчас даже стала наращивать закупки. Предыдущее сокращение было скорее временным тактическим ходом. Причем часть объема углеводородов Дели просто записывал как энергоноситель от неизвестного поставщика», – продолжил собеседник.
«Дели было важно подписать с Вашингтоном торговое соглашение. Индийская сторона делала все, чтобы не сорвать процесс. В феврале сообщалось, что партнеры согласовали рамки будущего документа. Сейчас же ситуация существенно изменилась в самих США. Верховный суд признал незаконными пошлины Трампа, которыми оказывалось давление на Индию», – напомнил он.
«Очевидно, Дели теперь нет смысла поддаваться на давление Вашингтона. Наоборот, для Индии логично увеличивать закупку российской нефти. На этом фоне индийская сторона могла бы потребовать у США каких-то дополнительных преференций для себя, возможно – в рамках того же торгового соглашения», – детализировал аналитик.
«Кроме того, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии. Второе место занимает Ирак, третье – Саудовская Аравия, четвертое – ОАЭ. Сейчас их углеводородов практически нет на рынке. Поэтому для Дели является оптимальным вариантом рост закупок российского энергоносителя», – отметил спикер.
«Индия будет увеличивать закупки прежде всего с танкеров, скопившихся у ее побережья с января нынешнего года. Тогда цены на нефть были низкие, и поставщики старались придержать товар. Но после перекрытия Ормузского пролива Дели и другие азиатские потребители стали скупать углеводороды с судов, выгружать на берег и перерабатывать», – резюмировал Юшков.
Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море, сообщает Reuters. По словам американского министра финансов Скотта Бессента, мера позволит ослабить давление на мировую энергетику, вызванное ситуацией на Ближнем Востоке.
«Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – считает он. Как отметил Бессент, Вашингтон ожидает, что Индия в конечном счете будет закупать больше американской нефти.
Цены на нефть снижались утром в пятницу после роста более чем на 5% днем ранее. По данным на 08.31 мск, стоимость Brent опускалась на 1,07%, до 84,5 доллара за баррель, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года на бирже NYMEX – на 1,42%, до 79,86 доллара, передает ТАСС.
Сообщалось, что в последние месяцы Дели стал снижать закупку российских ресурсов из-за давления США. Если в середине прошлого года страна импортировала из России 2 млн баррелей в сутки, то в феврале этого года почти в два раза меньше – 1,159 млн баррелей в сутки.
Накануне агентство Bloomberg сообщало, что сразу два танкера с российской нефтью на борту сменили пункт назначения с Восточной Азии на Индию. В общей сложности они доставили в индийские порты 1,4 млн баррелей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Москва заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке.
«Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.
Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.
Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.
Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.
Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.
США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.
На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.
Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.
Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».
Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.
Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.
Секретарь совбеза Ирана сообщил о захвате американских солдат в плен
Заявление о захвате нескольких американских военных в плен прозвучало на фоне официальных опровержений со стороны США и обвинений в дезинформации.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о пленении нескольких американских солдат в соседней стране, передает РИА «Новости».
Его слова цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты».
В ответ на это заявление Центральное командование вооруженных сил США выступило с категорическим опровержением, сообщает Reuters.
Представитель CENTCOM Тимоти Хокинс заявил: «Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном».
По данным агентства, Хокинс также обвинил власти Ирана в распространении ложной информации, подчеркнув, что «иранский режим делает все возможное, чтобы распространять ложь и вводить в заблуждение», и назвал ситуацию с пленением еще одним примером подобных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Бахрейна перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство. В крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.
American Conservative назвал пять причин для Киева отказаться от Донбасса
Колумнист американского журнала American Conservative в своей статье назвал пять причин для Украины отказаться от претензий на Донбасс, включая исторические факторы и потери ВСУ.
Журналист американского издания American Conservative Тед Снайдер назвал пять причин, по которым, по его мнению, Украине стоит отказаться от претензий на Донбасс. Снайдер отметил, что одной из главных причин являются тяжелые потери среди украинских военных, а также подчеркнул важность поиска дипломатического решения территориальных вопросов вместо продолжения военного противостояния.
В своей статье Снайдер заявил: «Итог неизбежен, выбор реален. Донбасс будет потерян Украиной». Автор считает, что объединение Донбасса под контролем России обосновано как с этнической, так и с исторической точки зрения. Он также напомнил, что Украина всегда была разрозненным государством, и этот фактор, по его мнению, влияет на развитие конфликта.
По мнению колумниста, отказ Киева от территориальных притязаний позволит снизить риск новых конфликтов и поможет избежать немедленного гражданского противостояния внутри страны. Снайдер подчеркивает, что такой путь может стать рациональным выходом из нынешней ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламента Крыма Владимир Константинов осудил отказ Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса.
Ранее профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса является наиболее реальным и менее тяжелым сценарием для Киева на фоне дефицита ресурсов и давления Запада.
А другой профессор из США Джеффри Сакс отметил, что Россия сможет реализовать все ключевые цели спецоперации на Украине, включая контроль над территориями и нейтральный статус страны.
Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран
Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».
«В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.
Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.
Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.
По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.
В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.
В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.
Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.
Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
Песков объяснил отличие переговоров России и Ирана с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.
Переговоры между Ираном и представителями США, в частности спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, проходили исключительно через посредников, в то время как Россия ведет диалог с американцами напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
Песков отметил: «Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница». Так он ответил на вопрос, может ли Москва доверять американцам после того, как США объясняли свои атаки на Иран несмотря на предыдущие переговоры.
Песков также подчеркнул, что Москва внимательно учитывает все детали в контексте переговоров по Украине и по-прежнему открыта к диалогу. По его словам, такая позиция отвечает интересам России, а все аспекты обсуждения тщательно анализируются.
Ранее в интервью Зарубину Песков заявил, что России необходимо сосредоточиться на собственных интересах на фоне мирового «идеального шторма».
До этого президент России Владимир Путин связал начало кризиса на Украине с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и подчеркнул влияние этих событий на Донбасс. Путин также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой, отметив, что складывается впечатление, будто «хвост виляет собакой».
МИД опроверг договоренности России и США по лимитам ДСНВ
В МИД России назвали спекуляциями сообщения о якобы достигнутых договоренностях с США по соблюдению лимитов по ДСНВ после истечения срока договора.
Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова прозвучало в интервью агентству РИА «Новости». Он подчеркнул, что продолжающиеся сообщения о договоренностях между Россией и США по сохранению лимитов по ДСНВ являются лишь спекуляциями.
Рябков призвал внимательно изучить публичные заявления американских официальных лиц, в частности представителей госдепартамента США.
В качестве примера замминистра отметил выступления США на Конференции по разоружению в Женеве, где представители Вашингтона заявили, что количественные ограничения, заложенные в ДСНВ, утратили актуальность после истечения срока действия договора.
По словам Рябкова, США официально заявили: «не могли принять предложение о поддержании центральных лимитов по ДСНВ, это по определению стало бы плохой сделкой».
Портал Axios ранее сообщал, что переговоры между Россией и США в Абу-Даби якобы завершились соглашением о временном соблюдении параметров ДСНВ, однако российская сторона это опровергла.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также подтверждал, что тема судьбы ДСНВ обсуждалась на переговорах в Абу-Даби, но договоренности достигнуто не было.
Владимир Путин осенью прошлого года предлагал на взаимной основе придерживаться лимитов по стратегическим вооружениям еще один год после окончания действия ДСНВ, однако официального ответа от США не последовало.
С 5 февраля, после истечения срока действия договора, стороны не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ, а Россия намерена выстраивать свою позицию исходя из анализа военной политики США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон запланировал строительство 450 шахт для новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel. США проводят испытательные запуски ракеты Minuteman III, которые, по их заявлениям, не связаны с мировой обстановкой.
Работы по модернизации ядерной триады ведутся без ограничений из-за прекращения действия договора СНВ-3. Эксперты отмечают, что Россия обязательно предпримет ответные шаги на действия США.
Половина американцев не одобрила удары США по Ирану
Опросы показали негативное отношение 50% американцев к ударам по Ирану
Результаты свежего опроса показали, что половина американцев выразили недовольство военными действиями США против Ирана на Ближнем Востоке.
Как передает РИА «Новости», опрос компании YouGov выявил, что 50% граждан США не одобряют удары своей страны по Ирану, тогда как 37% респондентов относятся к этим действиям положительно.
Среди сторонников Демократической партии несогласие с ударами выразили 81% опрошенных, а среди республиканцев такой позиции придерживаются только 14%. Среди независимых избирателей 56% негативно относятся к военным действиям против Ирана.
Исследование проводилось 6 марта, участие приняли 4346 американцев, а погрешность составила 1,9 процентного пункта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
В ответ Иран атакует объекты США и Израиля на Ближнем Востоке.
МИД России осудил атаки со стороны США и Израиля и призвал стороны к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операция США и Израиля по устранению верхушки Ирана не привела к появлению приемлемого для Вашингтона преемника и поставила под вопрос перспективы смены режима.
Обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.
Fox News выдал видео с «Геранями» за кадры работы новейших дронов США
Американский телеканал Fox News использовал в сюжете видео с «Геранями», выдавая их за новейшие дроны США, применяемые в Иране.
Fox News проиллюстрировала рассказ военного эксперта Бретта Великовича о современных американских дронах, применяемых в Иране, кадрами полетов российских БПЛА «Герань», пишет «Российская газета».
Видео с российскими беспилотниками было снято с помощью зенитных коптеров Sting, состоящих на вооружении ВСУ. На прицельной сетке четко виднелись надписи Sting и Wild Hornets – производителя дронов на Украине, что сразу вызвало подозрение у зрителей.
Зрители также заметили узнаваемые треугольные силуэты российских «Гераней». В результате в чатах Fox News началось активное обсуждение не содержания выступления эксперта, а очевидной подмены видеоряда сотрудниками телеканала.
Ранее власти США заявили, что в Иране используется копия дрона «Герань» под названием LUCAS, но информации и объективного контроля его применения пока нет.
Телеканал CNBC сообщил, что иранские дроны-камикадзе «Шахед» преодолевают американские системы ПВО, а борьба с ними обходится во много миллионов долларов.
На дронах LUCAS, которые американцы применяли по целям в Иране, были замечены приемные антенны Starlink.
Военные США назвали дроны-камикадзе LUCAS «незаменимыми» в ходе боевых действий против Ирана.