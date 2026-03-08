  • Новость часаПутин назвал причину возникновения украинского кризиса
    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Избран новый верховный лидер Ирана
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    Костюков назвал жесткий вопрос к Украине на прошедших переговорах
    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня

    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    7 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани

    Россия возложила вину за удар БПЛА по Нахичевани на агрессоров против Ирана

    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичеванской автономной республике Азербайджана лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на тех, кто поддерживает эти действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичевани лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на всех, кто прямо или косвенно поддерживает такие действия, следует из комментария Захаровой.

    Захарова подчеркнула, что ранее российская сторона уже предупреждала о возможных негативных последствиях подобных военных авантюр для безопасности всех стран региона, в первую очередь – соседей Ирана.

    «Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», – заявила Захарова. Она также отметила, что Россия призывает Азербайджан и Иран, которые являются стратегическими партнерами Москвы, проявлять максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов, чтобы не создавать новых разделительных линий в регионе.

    В МИД России подчеркнули важность тщательной проверки всех обстоятельств происшествий, способных привести к дальнейшей эскалации. Российская сторона заявила о готовности активно содействовать прекращению кровопролития и поддержать возобновление политико-дипломатического процесса на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани.

    Власти республики вывезли дипломатический персонал из иранского города Табриз после инцидента с беспилотниками в Нахичевани.

    Глава республики потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана.

    Комментарии (17)
    8 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что обратился к российской стороне с просьбой не передавать разведданные Ирану, передает ТАСС.

    По словам Уиткоффа, он «решительно заявил» о необходимости воздержаться от подобного обмена информацией. Спецпосланник подчеркнул, что просил не передавать Тегерану данные о целях и другие виды помощи.

    На вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия оказывает подобную поддержку Ирану, Уиткофф выразил надежду, что этого не происходит. При этом он не сообщил о наличии конкретных доказательств передачи разведданных.

    Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, отметив, что Вашингтон «не знает», передает ли Россия такие данные и помощь Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ заявило, что Россия оказывает Ирану техническую и военную поддержку. Россия и Китай меняют стратегические планы США по возможному нападению на Иран. Иранские СМИ обвинили Москву в передаче секретной информации Израилю.

    Комментарии (66)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 04:52 • Новости дня
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги

    Протесты в Нью-Йорке против войны в Ираке переросли в столкновения и поджоги

    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    @ Xavier Diaz/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Нью-Йорка мирная акция протеста против военной операции в Иране переросла в столкновения после применения перцового баллончика.

    Как передает РИА «Новости», в Нью-Йорке две группы протестующих, поддерживавших и выступавших против военной операции в Иране, были намеренно разделены полицией. Демонстрация сторонников операции насчитывала около двадцати человек под руководством правого активиста Джейка Ланга, а контрпротестующих собралось до 125 человек.

    По словам комиссара полиции Джессики Тиш, напряженность между двумя лагерями начала расти незадолго до полудня. В 12:15 один из протестующих, связанный с Джейком Лангом, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был сразу задержан полицией.

    «В 12:15 протестующий, связанный с группой Джейка Ланга, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был после этого арестован», – рассказала комиссар.

    В ответ на это один из участников контрпротеста поджег самодельное устройство размером меньше футбольного мяча и бросил его в сторону оппонентов. Снаряд долетел до ограждения и потух вблизи полицейских. Затем мужчина поспешил к своему сообщнику и получил еще одно подобное устройство.

    Комиссар полиции уточнила, что пока неясно, были ли эти устройства настоящими или поддельными. Несколько человек, причастных к беспорядкам, были задержаны. Сейчас идет расследование произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    У посольства США в Лондоне начался многотысячный марш против ударов по Ирану, участники несут портреты убитого аятоллы Хаменеи и плакаты о погибших школьницах.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 19:56 • Новости дня
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Вера Басилая

    Замена американских радаров, поврежденных ударами Ирана, потребует колоссальных ресурсов и растянется на годы, пишет журнал Foreign Policy.

    По анализу Foreign Policy, замена американских радаров, пораженных во время удара Ирана, потребует многомиллиардных вложений и растянется на годы, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что уничтожение современных радаров AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне выявило уязвимость цепочек поставок и длительные сроки производства.

    На создание нового радара AN/FPS-132 потребуется от пяти до восьми лет и 1,1 млрд долларов для компании Raytheon. Для замены AN/TPS-59 корпорации Lockheed Martin понадобится минимум двенадцать-двадцать четыре месяца и от 50 до 75 млн долларов.

    В издании подчеркивается, что производство компонентов для радаров зависит от галлия, 98% которого поступает из Китая.

    Также журналисты обратили внимание на то, что за 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3 тыс. высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что, по их мнению, продемонстрировало критическую уязвимость в цепочке поставок вооружения.

    Иран нанес массированный удар по авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ и вывел из строя радары и центр спутниковой связи.

    Иранские силы в первые три дня конфликта нанесли серьезный ущерб коммуникационным системам и радарным комплексам на семи базах Пентагона на Ближнем Востоке.

    Агентство Bloomberg предупредило о риске быстрого истощения арсеналов ракет-перехватчиков США, Израиля и стран Персидского залива в случае сохранения интенсивности иранских ударов.

    Комментарии (8)
    8 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны

    Пезешкиан: Иран не отдаст ни пяди своей территории

    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна не уступит ни пяди территории, отвечая на слова Дональда Трампа о возможном изменении её границ.

    Тегеран не намерен уступать свои территории внешним силам, передает РИА «Новости».

    Президент Масуд Пезешкиан прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил изменение карты республики после атаки США. «Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», – подчеркнул иранский лидер.

    Политик добавил, что его предыдущие высказывания о ситуации на Ближнем Востоке интерпретировали неверно. По его мнению, враги Тегерана стремятся разжечь войну между Ираном и соседними государствами региона.

    Ранее Пезешкиан заявлял, что иранские военные не станут наносить удары по соседям первыми. Он также принес извинения странам, пострадавшим от действий Тегерана после нападения Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Тегерана для завершения войны.

    Накануне временный руководящий совет Ирана постановил воздерживаться от атак на соседние страны.

    Комментарии (3)
    7 марта 2026, 21:07 • Новости дня
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки

    Al Hadath: Сын погибшего верховного лидера Ирана ранен в результате атаки

    Tекст: Мария Иванова

    Во время одной из атак был ранен Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера и главный претендент на его пост.

    Моджтаба Хаменеи получил травмы во время удара, передает телеканал Al Hadath. По данным журналистов, сын погибшего иранского лидера остался жив.

    Сведений о том, насколько серьезные ранения получил пострадавший, в настоящий момент нет, передает ТАСС.

    Моджтаба считается основным претендентом на пост верховного лидера страны.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заклюдчалась ошибка США при убийстве Хаменеи.

    Супруга верховного лидера Ирана ранее скончалась от полученных при бомбардировках ранений.

    Совет экспертов Ирана в субботу пообещал избрать нового главу государства в течение суток.

    Комментарии (4)
    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    Комментарии (12)
    8 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте

    КСИР атаковал вертолетную базу США Аль-Адири в Кувейте беспилотниками и ракетами

    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири с применением боевых беспилотников и баллистических ракет.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении говорится: «Сегодня утром в ходе операции с применением БПЛА и баллистических ракет был нанесен удар по вертолетной базе американских террористов в Аль-Адири».

    Представители КСИР уточнили масштабы разрушений на объекте. Согласно их данным, атака привела к серьезным повреждениям центра подготовки и ремонта вертолетной техники.

    Также под удар попали топливные резервуары, предназначенные для авиации. Кроме того, иранским военным удалось поразить здание командования этой военной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные ранее атаковали американскую базу Аль-Удайри в Кувейте с использованием беспилотников.

    Представитель центрального штаба Ирана ранее сообщил о поражении нефтяного танкера под флагом США у берегов эмирата.

    Между тем тела шестерых погибших при ударе по порту Эш-Шуайба американских военных решили доставить на родину.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя

    ЦАХАЛ подтвердил личное участие командующего ВВС Томера Бара в атаке на Тегеран

    Tекст: Мария Иванова

    Во время недавней атаки на Тегеран командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар лично поднялся в воздух и бомбил иранские военные объекты, сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

    Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова сообщила, что генерал-майор Томер Бар лично участвовал в боевой операции, передает РИА «Новости». По ее словам, высокопоставленный военачальник управлял истребителем во время налета.

    «В армии подтвердили участие командующего ВВС в нанесении ударов по военным объектам иранского режима в одной из операций в Тегеране», – рассказала Уколова.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную атаку на иранскую территорию, включая удары по столице республики. Сообщается о разрушениях инфраструктуры и гибели гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под удары США и Израиля попали жилые кварталы и район Тегеранского университета.

    Сообщалось, что израильская авиация поразила оперативный штаб ВВС КСИР в иранской столице.

    В Израиле также сообщали, что ЦАХАЛ атаковал подземный комплекс для хранения баллистических ракет.


    Комментарии (15)
    8 марта 2026, 09:11 • Новости дня
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана

    Системы ПВО Израиля начали перехват запущенных из Ирана ракет

    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После запуска ракет с иранской территории над Израилем объявлена воздушная тревога, в небе работают комплексы противоракетной обороны.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о фиксации ракетных пусков в направлении израильской земли. В настоящий момент задействованы средства противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что атака ведется со стороны Исламской Республики. Представители армии опубликовали официальное сообщение в своем Telegram-канале.

    «ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», – говорится в заявлении.

    Армия обороны Израиля накануне подтвердила факт фиксации ракетных пусков с иранской территории. Днем ранее израильские военные обнаружили еще одну серию ударов по стране.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 11:09 • Новости дня
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву

    Мирошник заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ

    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву, что грозит снижением военных возможностей Украины, отметили в МИД.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС отметил, что прекращение поставок вооружений Украине со стороны США вызывает у европейских лидеров сильное беспокойство и растерянность. По словам дипломата, Европа не понимает, как реагировать на возможное сокращение поддержки со стороны Вашингтона.

    Мирошник заявил: «Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать. Потому что отсутствие вот именно этих поставок создает достаточно серьезные проблемы для Украины».

    Дипломат предположил, что если Вашингтон решит перенаправить свои ресурсы на собственные нужды или на Ближний Восток, то уже в ближайшее время Украина может остаться без значительной военной поддержки. Он подчеркнул, что это существенно скажется на военных возможностях Киева.

    До этого Евросоюз впервые признал опасность нелегального ввоза оружия с Украины, а Мирошник заявил, что на Украине украдено почти 500 тыс. единиц оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 18:37 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне

    Элитные части Ирана ударили по штабу ВМС США в Бахрейне

    Иран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне
    @ Saeed Qaq/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские ракеты в рамках 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» поразили военный объект США в районе Джуффейр в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота.

    Командование КСИР объявило об атаке на американскую базу в районе Джуффейр, передает РИА «Новости».

    В заявлении элитного подразделения говорится: «В продолжение 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» в ответ на насильственные действия американских террористов с базы в районе Джуффейр эта база подверглась ударам высокоточными иранскими ракетами».

    Сведения об ударе появились после выступления иранского президента Масуда Пезешкиана. Политик ранее утверждал, что Тегеран решил не атаковать соседние государства без прямой агрессии с их стороны, и принес извинения уже пострадавшим странам.

    Вооруженные силы исламской республики, несмотря на слова президента, предупредили о продолжении боевых действий. Иранские военные намерены и дальше наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке и целям в Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о большом числе погибших и раненых среди американских военных после удара по базам в Бахрейне.

    Тегеран заранее предупредил страны Ближнего Востока о будущих ударах по американским базам на их территории.

    Комментарии (2)
    8 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном

    NYT: Первая неделя конфликта с Ираном обошлась Вашингтону в шесть миллиардов долларов

    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    @ Us Navy/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За первую неделю операции против Ирана Вашингтон потратил около шести миллиардов долларов, из которых львиная доля ушла на ракеты-перехватчики для отражения ударов.

    Представители Пентагона сообщили Конгрессу, что первая семидневка конфликта обошлась бюджету примерно в шесть миллиардов долларов, пишет The New York Times.

    Из этой суммы около 4 млрд долларов пришлось на боеприпасы, прежде всего на ракеты, использовавшиеся для отражения иранских атак.

    «Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа», – отмечает издание.

    Союзники нанесли около четырех тысяч ударов по целям, включая ракетные позиции и штабы, однако Тегеран сохранил значительный военный потенциал. По оценкам разведки, у Ирана осталась примерно половина ракетного арсенала и большая часть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль совместно напали на Иран 28 февраля. В первый день конфликта при ударе погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

    Тегеран уведомил страны региона о планах атаковать американские базы на их территории.

    Комментарии (2)
    7 марта 2026, 18:58 • Новости дня
    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США

    Электронные помехи США заподозрили в изменении траектории полета иранских ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Часть иранских ударов по гражданским объектам могла стать следствием вмешательства американских систем ПРО, чьи помехи, по оценке Тегерана, увели боеприпасы от военных целей, заявило постпредство исламской республики при ООН.

    Постпредство исламской республики заявило, что отдельные удары ошибочно пришлись по мирным целям из-за воздействия систем обороны Вашингтона, передает ТАСС. Помехи изменили траекторию полета снарядов.

    «Иран выбирает в качестве цели только военные базы и американские объекты. Что касается ударов по невоенным объектам, согласно нашей предварительной оценке, некоторые из этих инцидентов могли произойти из-за электронных систем обороны США, которые сбили снаряды с их намеченных военных целей», – говорится в сообщении дипмиссии.

    Заявление было опубликовано на официальной странице иранского представительства в соцсети. Дипломаты подчеркнули, что Тегеран не намерен атаковать гражданскую инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес массированный удар возмездия беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Иранские военные в Ормузском проливе поразили дроном-камикадзе танкер.

    Временный руководящий совет Ирана с субботы отказался от атак на соседние страны.

    Комментарии (4)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (0)
