Ученые РАН предложили ввести паспорта ДНК северных оленей для учета происхождения

Генетические паспорта для северных оленей хотят ввести в России

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН выступили с инициативой введения генетических паспортов для северных оленей.

В пресс-службе учреждения отметили, что это позволит точно и постоянно отслеживать происхождение животных.

«Генетический паспорт – это запись в племенной книге, включающая породу, пол, возраст, индивидуальный номер животного и его генетический код (ДНК)», – пояснил главный научный сотрудник центра Александр Южаков.

По словам ученых, такой подход поможет решить существующие проблемы в области селекции северных оленей в России.

Для внедрения паспортов планируется использовать программное обеспечение, которое уже успешно применяется в других секторах животноводства.

