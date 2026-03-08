Армия Израиля сообщила о перехвате ракет Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Армия обороны Израиля занимается перехватом ракет, запущенных из Ирана, передает РИА «Новости».

В официальном сообщении пресс-службы отмечено: «Недавно армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы ПВО занимаются перехватом угроз». Ранее, в воскресенье, израильские военные также сообщали о подобных действиях по отражению иранских ракетных атак.

Согласно информации агентства, Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, 28 февраля. Были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке, а также по территории Израиля.

В результате эскалации немедленно пострадала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, общее число жертв нападения уже превышает 1,3 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ракеты в рамках 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» поразили военный объект США в районе Джуффейр в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота.

Замена американских радаров, поврежденных ударами Ирана, потребует колоссальных ресурсов и растянется на годы.

Израиль на фоне конфликта с Тегераном заявляет, что не рассматривает ввод наземных войск в Иран и ожидает аналогичного подхода от США.