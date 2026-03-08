МИД Мексики сообщил об эвакуации 629 граждан из стран Ближнего Востока

Tекст: Денис Тельманов

Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что власти страны эвакуировали 629 граждан из Израиля, Иордании, ОАЭ, Ирана, Ливана и Катара, передает РИА «Новости».

Большинство граждан смогли покинуть указанные страны по наземным маршрутам в соседние государства, где авиасообщение еще функционирует.

В сообщении отмечается, что некоторые ближневосточные страны начали частично возобновлять авиарейсы в зависимости от ситуации с безопасностью, однако перебои в работе аэропортов сохраняются. Информация о пострадавших среди мексиканцев не поступала.

Посольство Мексики в Иране с понедельника временно переместится в Азербайджан, где будет работать в координации с диппредставительством в Баку. Остальные посольства продолжают функционировать в условиях повышенной готовности и поддерживают связь с мексиканцами, которые хотят покинуть регион.

Власти Мексики вновь рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока до стабилизации обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане США пожаловались на отсутствие помощи от американского правительства во время эвакуации с Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в Иране.

США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего через погранпункт «Астара» в Азербайджан эвакуировали 282 россиянина, а всего территорию республики покинули около 1800 человек.

Шри-Ланка взяла под контроль иранский военно-морской корабль IRIS Bushehr после того, как у него возникли технические проблемы в территориальных водах страны.