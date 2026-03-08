ПВО Бахрейна уничтожили 92 иранские ракеты и 151 дрон

Tекст: Денис Тельманов

Системы противовоздушной обороны Бахрейна уничтожили 92 ракеты и 151 беспилотник, передает РИА «Новости». Такое заявление распространило Главное командование сил обороны страны.

В документе отмечается: «Системы ПВО сил обороны Бахрейна уничтожили 92 ракеты и 151 беспилотник за время продолжающейся террористической агрессии Ирана против королевства».

Ранее, 28 февраля, военные США и Израиля начали удары по объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. На это действия Тегеран отвечает ударами по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Власти Бахрейна продолжают контролировать воздушное пространство и обеспечивать защиту от ракетных и беспилотных атак, связанных с эскалацией напряженности между Ираном, Израилем и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ирана при ООН заявили, что часть ударов по гражданским объектам могла произойти из-за вмешательства американских систем ПРО.

В небе над Персидским заливом американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских Су-24 за несколько минут до удара по военной базе США в Катаре. Боевые самолеты Rafale перехватили иранские беспилотники, которые представляли угрозу французской военной базе в ОАЭ.

Системы ПВО Катара с конца февраля уничтожили значительное количество ракет и беспилотников во время отражения ударов со стороны Ирана.