    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня

    Путин поздравил женщин России с 8 Марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    7 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Обострение ситуации вокруг Ирана и рост цен на нефть заставили японского парламентария предложить пересмотреть антироссийские ограничения ради экономической стабильности.

    Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки выступил с предложением пересмотреть действующие экономические санкции стран G7 против России, передает РИА «Новости».

    По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана и Ормузского пролива, приводит к росту цен на нефть и ставит под угрозу экономическую стабильность Японии.

    «В связи с нынешней проблемой вокруг Ирана, без сомнения, появится новый импульс для урегулирования ситуации на Украине. В таком случае экономические санкции G7 против России потеряют смысл», – отметил Судзуки.

    Он подчеркнул, что рост цен на нефть напрямую сказывается на жизни японцев и именно политики должны нести ответственность за такие последствия.

    Судзуки напомнил, что российские энергоресурсы, в частности нефть и газ с Сахалина, находятся в непосредственной близости от Японии, что может стать важнейшим геополитическим преимуществом для страны.

    Политик призвал Японию проявить инициативу на международной арене и как можно скорее начать движение в сторону отмены санкций против России ради стабильности мировой экономики.

    Судзуки известен в японской политике своей позицией по развитию отношений с Россией и подписанию мирного договора.

    Обострение на Ближнем Востоке связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, а также ответными действиями Ирана. Более 90% японского импорта сырой нефти поступает из стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций из-за угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Вашингтона в районе Ормузского пролива фактически привела к отмене ограничений против российского энергетического сектора.

    Евросоюз предложил рассмотреть отмену антироссийских санкций на поставку энергоносителей в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (9)
    7 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе

    Ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе составил 580 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Размер ущерба, причиненного Донбассу преступными действиями киевского режима, составил 580 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Бастрыкина, проведена масштабная работа по судебно-экспертному установлению как суммы, так и характера ущерба, нанесенного в результате преступной деятельности Киева на Донбассе. Он подчеркнул, что эта оценка основана на детальных расследованиях и экспертизах.

    Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет продолжает собирать доказательства и фиксировать все факты разрушений и ущерба, чтобы обеспечить юридическую ответственность виновных.

    Ранее Бастрыкин сообщил президенту о двадцати рабочих поездках в Донбасс в 2025 году.

    Глава ведомства доложил о передаче в суд более 1800 уголовных дел в новых регионах.

    До этого следователи установили предварительный ущерб от действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    В Ельце рядом с домом упал беспилотник

    В Ельце ночью упал беспилотник рядом с домом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночью в Ельце Липецкой области рядом с многоквартирным домом упал беспилотник, его боевая часть не взорвалась, пострадавших нет, сообщили власти региона.

    Беспилотник упал ночью рядом с многоквартирным домом в Ельце Липецкой области, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, погибших и пострадавших нет, однако на месте происшествия осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва.

    «Сегодня ночью в Ельце БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом. Погибших и пострадавших нет. Однако осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва... На месте работают все экстренные службы, дежурят медики. После того как специалисты завершат обезвреживание обломков, люди смогут вернуться домой», – сообщил Артамонов.

    Для обеспечения безопасности жителей была организована эвакуация жильцов четырёх домов в пункт временного размещения – лицей № 5 по адресу: улица Спутников, дом 9. На месте продолжают работать экстренные службы и сапёры. Возвращение людей в свои квартиры будет возможно после обезвреживания опасных элементов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этой ночью над территорией области сбили три украинских дрона. В январе украинские беспилотники атаковали Елец, в результате чего два человека получили ранения. За день до этого в промышленной зоне Ельца произошло падение дрона, тогда никто не пострадал, но было повреждено остекление дома.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:11 • Новости дня
    Путин обсудил с Бастрыкиным работу СК в новых регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обсудил с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным работу ведомства в новых регионах России.

    Владимир Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    На встрече обсуждалась деятельность ведомства в новых регионах России, где были созданы четыре управления СК. Бастрыкин сообщил, что в 2025 году следователи СК передали в суд 1823 уголовных дела, а сам он совершил 20 рабочих поездок в Донбасс в прошлом году.

    Путин уточнил, организованы ли все необходимые инструменты для работы органа следствия на новых территориях и сформированы ли условия. Бастрыкин ответил, что желающих работать следователями в новых регионах очень много, в том числе среди девушек.

    «Очень много желающих там работать. Даже девушки желают там работать», – заявил Бастрыкин. Он добавил, что для женщин, желающих работать в новых регионах, действует особый порядок: по каждому такому обращению подается рапорт, и он лично принимает решение с учетом семейных обстоятельств. По его словам, сотрудники ведомства в целом успешно выполняют свои задачи на новых территориях.

    Ранее Владимир Путин назвал укрепление судебной системы на исторических территориях ключевой задачей.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    От угарного газа в Запорожской области погибли трое малышей

    Балицкий сообщил о гибели трех малышей от отравления угарным газом при пожаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате пожара в частном доме в Приазовском Запорожской области три маленьких ребенка скончались от отравления угарным газом, причины трагедии выясняются, сообщают местные власти.

    Трое маленьких детей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Телеграм-канале, что трагедия произошла в ночь на субботу.

    По его словам, в результате пожара в частном домовладении скончались мальчик 2022 года рождения и две девочки 2021 и 2024 годов рождения. Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи констатировали смерть детей от отравления угарным газом.

    По предварительным данным, на момент происшествия дети находились дома одни. На месте работают следователи и полицейские, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Причины трагедии будут тщательно выяснены, подчеркнул Балицкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Курске в многоквартирном доме на улице Харьковской четыре человека погибли из-за отравления угарным газом.

    Ранее в Вологодской области в гаражном боксе на улице Юбилейной пятеро человек стали жертвами предполагаемого отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело.

    А в начале февраля в селе Параул в Дагестане пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок тяжело пострадал.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 16:23 • Новости дня
    Отделение банка в Подмосковье поджег подросток по указанию кураторов

    Отделение банка в Подмосковье было подожжено подростком по указанию кураторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отделении банка в подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег, пострадавших нет, уточнили в правоохранительных органах.

    16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка на улице Вольной в поселке Путилково в Красногорске Московской области, следуя указаниям кураторов, сообщает Мособлпрокуратура. Юноша по телефону получил инструкции от неизвестных, пронес в банк канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкомат и поджег его. «Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Пресс-служба ГУ МВД по Московской области добавила, что по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Красногорска сообщила о пожаре в отделении банка ВТБ в поселке Путилково, но не указала причины возгорания.

    Ранее в Балашихе 18-летняя девушка попыталась поджечь торговый центр по указке мошенников. До этого в Химках подросток по указанию мошенников поджег машину полиции.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Житель Самарской области ранен при падении обломков БПЛА

    Житель Самарской области получил ранение при падении обломков БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самарской области госпитализировали мужчину после падения обломков беспилотника, ему оказывается необходимая медицинская помощь, отмечают местные власти.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в Мах, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один мужчина.

    Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Других подробностей о состоянии мужчины или обстоятельствах инцидента пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над территорией области этой ночью сбили пять украинских дронов. Ранее в регионе впервые объявили режим ракетной опасности.

    А в ноябре в Сызрани в результате падения БПЛА на промышленные предприятия погибли два человека.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Индия сообщила о готовности рассмотреть закупки российского СПГ

    Tекст: Вера Басилая

    Индийское правительство не исключает рассмотрение закупок российского сжиженного природного газа, если соответствующее предложение поступит, а также удерживает цены на топливо, сообщает Reuters.

    Агентство Reuters и источник в индийском правительстве сообщил, что Индия готова рассмотреть возможность закупок российского сжиженного природного газа, если поступит соответствующее предложение, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что индийские компании рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложа.

    По информации Reuters, после того как США ослабили ограничения, индийские компании активизировали закупки российской нефти. Это связано с необходимостью поддержания стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии.

    Также источник сообщил, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в нынешних условиях. Такое решение объясняется растущими запасами топлива в стране.

    Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что страна разрешила Индии продолжать закупки российской нефти. Это решение принято на фоне практически полной остановки судоходства через Ормузский пролив, что могло бы привести к дефициту энергоносителей в регионе.

    Ранее Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 15:57 • Новости дня
    Пожар произошел в отделении банка ВТБ в Красногорске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отделении банка ВТБ в поселке Путилково Красногорска Московской области рано утром 7 марта произошёл пожар, который удалось ликвидировать до приезда пожарных, при возгорании никто не пострадал, сообщили местные власти.

    Пожар вспыхнул утром в субботу в отделении банка ВТБ в поселке Путилково Красногорского городского округа Московской области, сообщает местная администрация. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных расчетов.

    Пострадавших в результате происшествия нет. Ранее в ряде СМИ появлялась информация о возможном взрыве банкомата, однако официальное сообщение подтверждает только факт пожара и его оперативную ликвидацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные тушили огонь на площади 700 кв. м в двух частных домах поселка Путилково.

    До этого в жилом доме поселка Икша Московской области произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром, в результате чего пострадали два мужчины и ребенок десяти лет. А в конце января в Балашихе девушка по указке мошенников пыталась поджечь торговый центр.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:16 • Новости дня
    От ударов ВСУ в Курской области пострадали четыре человека

    В результате ударов украинских БПЛА в Курской области ранены четыре жителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов беспилотников в двух населенных пунктах Курской области были ранены четыре жителя, повреждены автомобили и здания, сообщают местные власти.

    В результате атак беспилотных летательных аппаратов в Курской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Мax.ru.

    «В результате атак в деревне Лещиновка Глушковского района пострадала женщина... В посёлке Хомутовка Хомутовского района пострадали три человека, осколками посечены кузов и остекление двух автомобилей, повреждено остекление двух окон, входная дверь и фасад магазина», – сообщил Хинштейн.

    По его словам, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Также в результате нападения были повреждены автомобили и здания, в том числе магазин в Хомутовке. Власти продолжают оценивать ущерб и оказывают поддержку жителям пострадавших населённых пунктов.

    Ранее сообщалось, что над территорией области российские силы ПВО сбили шесть украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства российской ПВО за прошлую ночь сбили 124 украинских беспилотника над разными российскими регионами.

    Накануне Хинштейн сообщал, что две жительницы Суджанского района Курской области вернулись домой после обмена, который прошел при участии президента Белоруссии.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:52 • Новости дня
    ПВО сбила два БПЛА в Ульяновской области

    ПВО перехватила и уничтожила два БПЛА в Ульяновской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате работы системы ПВО в Ульяновской области были уничтожены два беспилотника, обошлось без жертв и разрушений, сообщили власти региона.

    ПВО успешно перехватила и уничтожила два беспилотника на территории Ульяновской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что их падение зафиксировано в южных районах области. Местные власти продолжают контролировать ситуацию, угрозы для мирных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этой ночью над территорией России сбили 124 украинских дрона.

    Ранее, в октябре после атаки украинских беспилотников в Новоспасском районе Ульяновской области возник пожар, который был быстро потушен.

    Также в октябре в Вешкайме Ульяновской области предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:16 • Новости дня
    Власти Индии заявили о независимости от разрешений на покупку нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Нью-Дели в сфере энергетики определяется исключительно национальными интересами и доступностью сырья, а не внешними разрешениями или санкционными послаблениями, заявил высокопоставленный правительственный чиновник агентству ПТИ.

    Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку нефти в России, заявил высокопоставленный индийский чиновник агентству ПТИ, передает РИА «Новости».

    Представитель правительства подчеркнул: «Индия будет покупать нефть везде, где она доступна. Наши закупки нефти не будут регулироваться никакими пустыми лозунгами».

    Эти заявления последовали после решения США на 30 дней отменить часть санкций, что позволило индийским НПЗ закупать российскую нефть.

    Другой чиновник пояснил, что временная отмена санкций лишь снимает некоторые трения, но не определяет энергетическую политику страны. По его словам, Индия руководствуется принципами доступности, наличия и устойчивости энергоресурсов для каждого домохозяйства.

    Сейчас в распоряжении Индии находится более 250 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет запас на 7-8 недель. Этот объем хранится в стратегических резервах, резервуарах, трубопроводах, терминальных объектах и на судах, уже следующих к индийским портам.

    В целом Индия закупает нефть примерно у 40 стран, а местные нефтеперерабатывающие заводы функционируют в штатном режиме.

    Министерство финансов США выдало Индии временное разрешение на покупку российской нефти.

    Индийское правительство сообщило о готовности рассмотреть закупки сжиженного природного газа из России.

    Отраслевые аналитики назвали действия американской стороны попыткой создать видимость влияния на торговые процессы.

    Комментарии (5)
    7 марта 2026, 11:08 • Новости дня
    Семьи сотрудников посольства России вывезли из Ирана

    Семьи сотрудников посольства России были эвакуированы из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Иране сообщило об эвакуации семей сотрудников дипмиссии, включая детей и преподавателей школы при посольстве.

    Семьи сотрудников российского посольства были эвакуированы из Ирана. Эвакуация затронула детей, часть вспомогательного персонала, а также преподавателей общеобразовательной школы при дипмиссии, передает РИА «Новости».

    В посольстве отметили, что дипломаты и административно-технический персонал продолжают работать на своих местах и выполнять служебные обязанности.

    Собеседник агентства подчеркнул, что среди российских граждан в Иране на данный момент нет жертв и пострадавших в связи с военным конфликтом.

    По словам представителя посольства, несмотря на регулярные обстрелы и бомбардировки, ситуация в Тегеране остается стабильной. В городе продолжают функционировать государственные учреждения и магазины, не фиксируются антиправительственные выступления оппозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники посольств России, Чехии и Пакистана выехали из Ирана через территорию Азербайджана.

    Ранее министерство иностранных дел России исключило полную эвакуацию российского посольства с территории Ирана. В МИД уточнили, что российское посольство в Иране продолжает работать в обычном режиме несмотря на угрозу обстрелов и бомбовых ударов.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Замглавы Пятигорска арестована по делу о хищении 117 млн рублей

    Суд арестовал замглавы Пятигорска по делу о хищении 117 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый заместитель главы администрации Пятигорска отправлена в СИЗО по обвинению в превышении полномочий с ущербом более 117 млн рублей, сообщили в краевом суде.

    Ленинский районный суд Ставрополя принял решение заключить под стражу первого заместителя главы администрации Пятигорска, обвиняемую по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 млн рублей, сообщает пресс-служба судов Ставропольского края. Обвиняемая отправлена в следственный изолятор на срок один месяц 29 суток, то есть до 5 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе.

    Задержание чиновницы ранее подтверждало главное управление МВД по Ставропольскому краю. По версии следствия, в 2020 году она, являясь председателем аукционной комиссии, внесла фиктивные данные в протокол итогов электронного аукциона совместно с неустановленными лицами. После этого муниципальный контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений в Кисловодске был заключен с ООО «Айди партнер».

    В результате на счет компании были перечислены бюджетные средства в размере 117 519 064 рубля, которые, как утверждает следствие, были похищены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске также задержали замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее в Пятигорске суд назначил двухмесячный арест мужчине, которого подозревают в подготовке теракта в местной синагоге. А в июле прошлого года Ленинский районный суд Пятигорска арестовал помощника губернатора Ставропольского края по обвинению в мошенничестве.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    При стрельбе во дворе дома в Махачкале ранены два человека

    В Махачкале два человека ранены при стрельбе из травматического оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во дворе дома на улице Юсупова в Махачкале неизвестные открыли огонь из травматического оружия по двум мужчинам и скрылись на автомобиле, сообщили в республиканском МВД.

    Два человека получили ранения в результате стрельбы во дворе многоквартирного дома в Махачкале, нападавшие скрылись с места происшествия, сообщает МВД Дагестана. По информации ведомства, сообщение о пострадавших поступило из республиканского ортопедо-травматологического центра.

    В МВД Дагестана уточнили: «В полицию поступило сообщение из республиканского ортопедо-травматологического центра о двух доставленных с ранениями, полученными в результате стрельбы. Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что во дворе многоквартирного дома по улице Юсупова неизвестные применили травматическое оружие в отношении двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле».

    В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции нашли автомобиль, на котором злоумышленники уехали, во дворе по улице Гамзата Цадаса. Правоохранительные органы установили личности всех участников происшествия и принимают меры для их задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Дагестана признал местного жителя виновным в убийстве ректора Максуда Садикова и его племянника, назначив наказание в виде 15 лет строгого режима.

    Ранее суд арестовал жителя Дербента, подозреваемого в убийстве женщины, на два месяца. А в январе на территории Дагестана сотрудники силовых ведомств уничтожили двух неизвестных боевиков.


    Комментарии (0)
