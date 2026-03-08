Конюхов завершил работу первой в мире одиночной экспедиции в Антарктиде

Tекст: Денис Тельманов

Демонтаж оборудования первой в истории одиночной сезонной станции в Антарктиде под руководством Федора Конюхова стартовал на острове Смоленск архипелага Южные Шетландские острова, передает РИА «Новости».

Станция функционировала с 21 ноября, а ее основная задача заключалась в исследовании проблемы загрязнения материка и прибрежных вод микропластиком. По словам посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова, станцию начали разбирать и вывозить в связи с завершением летнего сезона.

Дмитрий Феоктистов лично побывал на острове Смоленск и встретился с Конюховым, который подробно рассказал о своих научных работах и выразил намерение создать на острове постоянную российскую станцию. Сын путешественника Оскар сообщил, что возвращение Конюхова из Антарктиды в аргентинский город Ушуайя запланировано на 21 марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федор Конюхов приступил к научным исследованиям по изучению микропластика на острове Смоленск в Антарктиде. Он провел свой 74-й день рождения на острове, где бушует мощный циклон.

За три месяца пребывания путешественник собрал 100 кг пластика и счел, что из-за масштабов загрязнения требуется организация экологического десанта.