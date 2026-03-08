  • Новость часаПутин поздравил женщин России с 8 Марта
    8 марта 2026, 00:00 • Новости дня

    Конюхов завершил работу первой в мире одиночной экспедиции в Антарктиде

    Tекст: Денис Тельманов

    Оборудование первой одиночной антарктической станции под управлением Федора Конюхова начали демонтировать после завершения летних исследований на острове Смоленск.

    Демонтаж оборудования первой в истории одиночной сезонной станции в Антарктиде под руководством Федора Конюхова стартовал на острове Смоленск архипелага Южные Шетландские острова, передает РИА «Новости».

    Станция функционировала с 21 ноября, а ее основная задача заключалась в исследовании проблемы загрязнения материка и прибрежных вод микропластиком. По словам посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова, станцию начали разбирать и вывозить в связи с завершением летнего сезона.

    Дмитрий Феоктистов лично побывал на острове Смоленск и встретился с Конюховым, который подробно рассказал о своих научных работах и выразил намерение создать на острове постоянную российскую станцию. Сын путешественника Оскар сообщил, что возвращение Конюхова из Антарктиды в аргентинский город Ушуайя запланировано на 21 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федор Конюхов приступил к научным исследованиям по изучению микропластика на острове Смоленск в Антарктиде. Он провел свой 74-й день рождения на острове, где бушует мощный циклон.

    За три месяца пребывания путешественник собрал 100 кг пластика и счел, что из-за масштабов загрязнения требуется организация экологического десанта.

    7 марта 2026, 15:53 • Новости дня
    В США устроили массовую проверку приехавших по визам талантов артистов из России

    @ Alex Kormann/Minnesota Star Tribune/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) усилила проверки в отношении граждан России, находящихся на территории страны, особое внимание уделяется тем, кто получил так называемые визы талантов (O-1).

    Иммиграционная и таможенная полиция ICE усилила контроль за находящимися в стране гражданами России, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Особое внимание инспекторы уделяют обладателям «виз талантов», которые получили многие покинувшие родину знаменитости. Теперь им необходимо лично явиться в миграционную службу для проверки документов.

    В случае отказа сотрудники ведомства могут принудительно доставить человека в офис прямо с рабочего места. При выявлении несоответствий заявленной деятельности визу могут аннулировать, а самого нарушителя депортировать.

    Действия силовиков вызывают серьезный общественный резонанс и массовые протесты в американских городах. Наиболее громким инцидентом стало убийство инспекторами 37-летней писательницы Рене Гуд в начале 2026 года.

    Значительное число деятелей культуры перебралось в Штаты после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Категория O-1 предназначается именно для лиц с выдающимися способностями в искусстве, науке или бизнесе.

    Госдепартамент США приостановил обработку иммиграционных виз для граждан России и ряда других стран.

    Ранее генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков предупредил об угрозе депортации для многих релокантов из-за ужесточения миграционной политики.

    Комментарии (14)
    5 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Раскрыт секрет способности кошек приземляться на лапы
    @ Allen Eyestone/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Способность кошек безошибочно приземляться на лапы связана с уникальной гибкостью грудного отдела позвоночника, позволяющей поочередно разворачивать переднюю и заднюю часть тела, отметили японские ученые.

    Японские биологи из Университета Ямагути обнаружили физиологический механизм, помогающий животным группироваться в полете, пишет New Scientist.

    Секрет кроется в исключительной подвижности специфической зоны позвоночного столба.

    «Мы сравнили гибкость грудного и поясничного отделов позвоночника у кошек и обнаружили, что грудной отдел очень гибок», – заявил автор работы Ясуо Хигураши. Эксперименты показали, что верхняя часть спины вращается в три раза лучше поясницы.

    Высокоскоростная съемка падения с высоты один метр подтвердила эффективность тактики «поджать и повернуть». Животные сначала разворачивают корпус, используя передние лапы, и лишь затем задействуют заднюю часть тела. Физик Грег Гбур признал убедительность этой теории на фоне новых данных.

    Исследование также выявило необъяснимую склонность кошек закручиваться именно в правую сторону. Вероятной причиной такой асимметрии движений специалисты называют особенности расположения внутренних органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сброшенная с высоты в Ялте кошка смогла пережить падение на скалы. Ветеринары подтвердили нормализацию жизненных показателей пострадавшего животного.

    Комментарии (10)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.

    Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.

    Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».

    Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.

    Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.

    Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.

    Комментарии (4)
    6 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    У российских туристов на Мальдивах возникли трудности с вылетом

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около полутора тысяч россиян, включая семьсот организованных туристов, не могут вылететь с Мальдив из-за отмены обратных рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Около 1,5 тыс. российских туристов, находящихся на Мальдивах, столкнулись с проблемами при возвращении в Россию, сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным аналитической службы организации, всего сейчас на островах пребывают около 6,5 тыс. россиян. При этом большинство, примерно 4 тыс. человек, прибыли на Мальдивы прямыми рейсами «Аэрофлота», и для них ситуация остается штатной: туроператоры пересаживают их на обратные рейсы в Москву.

    Основные трудности возникли у туристов, которые летели на Мальдивы со стыковками через ближневосточные хабы. В сообщении указано: «Сейчас под вопросом находятся вылеты примерно 1,5 тыс. туристов, в том числе около 700 организованных. Их рейсы отменены или пока не подтверждены на ближайшие дни».

    Туроператоры отмечают, что работают над решением проблемы для клиентов, чьи рейсы не подтверждены или отменены, однако пока сроки вылетов остаются неопределенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке. Ситуацию усложняет приоритет авиакомпаний стран Ближнего Востока на эвакуацию россиян из стран Персидского залива.

    Кроме того, как сообщала АТОР, туристы из России также оказались заблокированы на Шри-Ланке и Сейшелах.


    Комментарии (5)
    5 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около 15,8 тыс. россиян уже покинули страны Персидского залива, причем за сутки из ОАЭ улетели примерно 7 тыс. пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Страны Персидского залива уже покинули около 15,8 тыс. россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Только за последние сутки из ОАЭ смогли вылететь примерно 7 тыс. пассажиров, из них 3,9 тыс. – с начала дня 5 марта.

    В Ассоциации отметили, что вывоз россиян продолжается, а объемы перевозки увеличиваются. С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, которыми в Россию вернулись 12,2 тыс. пассажиров. Самолеты прибывали не только в Москву, но и в Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.

    За последние сутки из ОАЭ в Россию было выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи. В ассоциации также сообщили, что до конца дня запланированы еще 11 рейсов, в том числе Flydubai, Utair, «Победа» и S7 Airlines в Москву, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. Рейс Oman Air WY183 Маскат – Москва задерживается до 18:20 по местному времени, а рейс FZ977 в Минеральные Воды вылетит 6 марта в 00:50.

    «Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17,5 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении ассоциации.

    Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что до конца недели планируют вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока.

    Также туроператоры пообещали вернуть средства за аннулированные туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Сейчас доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство туристов перебронируют свои поездки.

    Напомним, что накануне президент России дал поручение МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Дипломаты ряда стран покинули Иран через Азербайджан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска, точное количество эвакуированных не раскрывается.

    Несколько сотрудников посольств России, Чехии и Пакистана были эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана, передает ТАСС.

    Агентство APA сообщило, что дипломатические работники покинули исламскую республику через контрольно-пропускной пункт «Астара». Точное количество эвакуированных сотрудников не называется.

    Ранее министерство иностранных дел России исключило полную эвакуацию российского посольства из Ирана. Российское посольство в Иране продолжает работать в обычном режиме, несмотря на угрозу обстрелов и бомбовых ударов.

    До этого два сотрудника российского посольства в Тегеране эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном. А МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран и как можно скорее покинуть страну.


    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    Посольство решило помочь задержанному в Колумбии по требованию США россиянину

    Tекст: Катерина Туманова

    Консульский отдел посольства России в США сообщил об участии дипломатов в судьбе россиянина, которого задержали в Колумбии по американскому запросу.

    «Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию вокруг гражданина России Дениса Алимова (Клименкова), задержанного по запросу американских властей в Колумбии», – сообщили РИА «Новости» в консульском отделе.

    Там уточнили, что подробностей дела и причин задержания россиянина у дипломатов пока нет, но в случае его экстрадиции в США, они потребуют консульского доступа к задержанному и будут оказывать консульско-правовое содействие.

    В конце февраля полиция Колумбии сообщала о задержании в аэропорту Боготы гражданина России, которого по запросу США разыскивал Интерпол.

    По версии властей США, задержанный с октября 2024 года по март 2025 года якобы участвовал в заговоре, целью которого было похитить или убить двух известных в Европе людей. Также его обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма без предоставления каких-либо доказательств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд Колумбии в августе 2025 года освободил подозреваемого в шпионаже россиянина. Власти США поместили россиянина Постового в иммиграционный центр.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    Считавшиеся вымершими 6 тыс. лет назад два вида опоссумов обнаружены живыми

    Tекст: Мария Иванова

    На острове Новая Гвинея исследователи обнаружили два вида редких сумчатых, считавшихся исчезнувшими с лица земли.

    Кольцехвостого кускуса и карликового длиннопалого опоссума нашли на полуострове Чендравасих, сообщает New Scientist.

    Ранее эти звери были известны науке только по окаменелостям, найденным в Австралии. Подтвердить существование видов помогли представители местных племен.

    Тим Фланнери из Австралийского музея в Сиднее отметил сложность многолетней работы по поиску доказательств. «Это одно из самых фотогеничных животных и самых красивых сумчатых, которых вы когда-либо видели», – заявил ученый. Эксперты назвали находку важнее обнаружения живого тасманийского волка.

    Точное место обитания зверей засекретили из-за угрозы со стороны торговцев дикой природой. Специалисты предупредили, что эти виды имеют специфический рацион и быстро погибнут в неволе. Главной опасностью для уникальной фауны остается масштабная вырубка лесов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, редчайшего маленького пятнистого киви обнаружили на территории Новой Зеландии спустя полвека после исчезновения.

    Российские палеонтологи идентифицировали новый вид гигантского медведя по найденным в Ставропольском крае останкам.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 11:15 • Новости дня
    У галлюциногенных грибов обнаружили высокий лечебный потенциал при психических расстройствах

    Tекст: Мария Иванова

    В первом плацебо-контролируемом испытании псилоцибин в одной дозе резко снизил симптомы тяжелого ОКР и сохранил эффект минимум на 12 недель.

    Исследователи из Йельской школы медицины провели первое плацебо-контролируемое испытание влияния псилоцибина на психическое здоровье, пишет New Scientist.

    Эксперимент продемонстрировал быстрое снижение симптоматики у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. Эффект от приема препарата сохранялся по меньшей мере 12 недель.

    В научной работе приняли участие 28 взрослых добровольцев, которые жили с тяжелым диагнозом в среднем два десятилетия. Все они безуспешно пробовали как минимум два традиционных метода лечения. Участников разделили на группы для приема психоделика или плацебо в виде витамина B3.

    Спустя 48 часов показатели симптомов у принимавших псилоцибин снизились в среднем почти на десять пунктов. Через неделю у 70% пациентов наблюдалось уменьшение проявлений болезни примерно на 35%. Улучшение клинической картины фиксировалось и через три месяца после приема.

    «Если мы погрузим вас в психоделическое состояние, мы думаем, что сможем разорвать циклы навязчивого мышления и поведения», – заявил Дэвид Натт из Имперского колледжа Лондона. По мнению экспертов, вещество повышает пластичность мозга, делая ригидные мысли менее сильными и доминирующими.

    Специалисты предупредили о рисках, так как у одного испытуемого в ходе опыта возникли суицидальные мысли. Ученые подчеркнули необходимость строгого медицинского контроля при назначении подобной терапии. Дополнительной сложностью исследования стала невозможность полностью скрыть факт приема психоактивного вещества от участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые обнаружили снижение уровня липидов в мозге пациентов с шизофренией.

    Специалисты Балтийского центра нейротехнологий разработали математический подход для диагностики клинической депрессии.

    Генетики из Института имени Вавилова установили эффективность определенной кишечной бактерии в лечении депрессивных расстройств.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 10:35 • Новости дня
    Морские хищники пережили величайшее вымирание и сохранили сложные пищевые цепи

    Tекст: Мария Иванова

    Исследование окаменелостей показало: даже после пермского вымирания, уничтожившего свыше 80% морских видов, большинство экосистем сохранило минимум четыре трофических уровня и верховных хищников.

    Анализ окаменелостей показывает: даже после пермского массового вымирания 252 млн лет назад, уничтожившего свыше 80% морских видов, многие экосистемы сохранили сложные пищевые сети, передает New Scientist.

    Катастрофу, вероятнее всего, вызвали масштабные извержения в районе современной Сибири, повлекшие резкое потепление, обеднение океанов кислородом и другие стрессы. При этом одни группы, например? трилобиты и эвриптериды, исчезли полностью, а другие понесли колоссальные потери.

    Ранее ученые полагали, что из-за такой волны вымираний пищевые цепи сильно упростились, ведь высшие хищники особенно зависят от наличия добычи и должны исчезать первыми. Чтобы проверить эту гипотезу, Однако Баран Карапунар из Лидского университета и его коллеги реконструировали структуру семи морских экосистем до и после события, опираясь на найденные виды. При этом свтор отказался от интервью, поскольку работа еще не прошла рецензирование.

    Выяснилось, что даже при потере до 96% видов пять из семи экосистем по-прежнему включали как минимум четыре трофических уровня. Самые тяжелые утраты пришлись на медлительных донных травоядных, особенно в высоких широтах. Напротив, свободно плавающие обитатели открытой воды, в том числе рыбы, пережили кризис относительно легче.

    После вымирания восстановление шло по-разному в зависимости от широты: в тропиках преобладали обитатели нижних трофических уровней, главным образом донные травоядные, тогда как ближе к полюсам пищевые цепи усложнялись по мере того, как хищные животные, включая рыб, смещались от экватора, спасаясь от жары. В более долгосрочной перспективе на освободившихся нишах возникли новые группы, среди них динозавры и ихтиозавры. Авторы считают, что столь разный отклик древних морей намекает на аналогичное разнообразие реакций современных океанов на потепление и другие антропогенные воздействия.

    Палеонтолог Питер Рупнарин из Калифорнийской академии наук назвал исследование уникальным по охвату регионов: «Мне неизвестно ни об одной другой работе, которая объединила бы так много регионов», – сказал он. Ученый согласен, что многие экосистемы действительно сохранили свои трофические уровни, как указывали и более локальные работы. Однако он напоминает, что авторам пришлось объединить всех фотосинтезирующих организмов в одну условную группу, а неполная летопись окаменелостей не позволяет безоговорочно доверять деталям модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские палеонтологи выяснили причину выживаемости крокодилов после массовых вымираний.

    Китайские и канадские ученые обнаружили окаменелости гадрозавров в провинции Гуандун.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание на Ближнем Востоке или покинуть конфликтный регион, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Огромное количество россиян, можно сказать, заблокированы, не могут вернуться на родину. Не могут даже оплатить свое пребывание там, потому что Запад же им заблокировал платежные системы. Кто использовал наличные, они у них подошли к концу. Даже получить средства с других своих счетов не просто крайне затруднительно – для огромного количества людей просто невозможно», – сообщила она РИА «Новости». 

    Дипломат пояснила, что российские граждане в том числе столкнулись с визовыми проблемами, в создании которых так же поучаствовали западные чиновники.

    «Даже при наличии спасительных маршрутов ими нельзя воспользоваться из-за абсолютно людоедского действия западных стран на протяжении последних лет, когда они делали все, чтобы сегрегировать граждан России по национальному признаку», – добавила Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке. АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива. До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти всех туристов из России.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти всех туристов из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ассоциация туроператоров России заявила, что вывоз туристов идет в плановом режиме, а при необходимости к операции подключат борта МЧС, работу планируют закончить к концу недели.

    Около 20 тыс. российских туристов остаются на Ближнем Востоке, однако они все будут возвращены на родину, для чего, при необходимости, могут быть задействованы воздушные суда МЧС.

    Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью ТАСС подчеркнула: «Туристы вывозятся. Те, кто пока не вывезен, – а их, по нашим оценкам, порядка 20 тыс. в общей сложности во всех регионах, – они размещены в отелях».

    По словам Ломидзе, вывоз россиян продолжается в плановом режиме, и пока подключение МЧС не требуется, но такая возможность предусмотрена, если ситуация изменится. Российские туристы после объявления стран Ближнего Востока небезопасными будут эвакуированы в любом случае.

    За последние три дня из регионов Ближнего Востока вывезено более 6 тыс. организованных туристов. Ломидзе сообщила, что только из стран Персидского залива на данный момент эвакуировано уже около 10 тыс. человек, и до конца недели планируется завершить вывоз всех оставшихся.

    Также она отметила, что новый завоз российских туристов на Ближний Восток не идет: продажа билетов и формирование туров в этот регион сейчас приостановлены. Все туристы, которые до сих пор остаются за границей, по словам исполнительного директора АТОР, размещены в гостиницах и находятся под контролем туроператоров.

    Ранее в четверг Ломидзе заявила, что россиянам вернут средства за туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. По ее словам, доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, туристы в основном перебронируют туры.

    Напомним, накануне президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров. А МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 15:20 • Новости дня
    Минтранс: Выезд российских авто из Ирана идет в штатном режиме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана, сообщили в Минтрансе.

    Организованный выезд российских автомобилей с территории Ирана продолжается и осуществляется в штатном режиме при поддержке азербайджанских властей, пишут «Вести» со ссылкой на Минтранс России. В министерстве подчеркнули, что транспортировка осуществляется через пункт пропуска «Астара». По данным ведомства, движение автомобилей не сталкивается с перебоями и проходит в плановом порядке.

    Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) направила своих представителей для мониторинга ситуации непосредственно на месте. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения и поддерживать стабильность выезда.

    Помимо этого, Минтранс расширил число маршрутов, разрешённых для выезда из Ирана через Туркмению. К пункту «Сарахс» добавились четыре новых коридора: Артык – Лютфабад, Гаудан – Баджгиран, Акяйла – Инчебурун и Алтын Асыр – Инчебурун, что существенно увеличило возможности для российской автотранспортировки.

    Отдельно министерство напомнило, что авиакомпании должны сделать звонки в свои колл-центры бесплатными и обеспечить полную информационную поддержку пассажиров. Особенно это касается более 20 тыс. находящихся в ОАЭ российских граждан, которым рекомендуется не приезжать в аэропорты до официального подтверждения вылета от авиаперевозчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минтранс приостановил продажу билетов на Ближний Восток для российских авиаперевозчиков из-за ограничений в воздушном пространстве и отменил рейсы ряда компаний до конца марта. Также ведомство пообещало реализовать весь план-график рейсов по вывозу россиян с Ближнего Востока до конца недели.

    Кроме того, в субботу стало известно, что через погранпункт «Астара» в Азербайджан из Ирана вывезли 282 россиянина, а всего территорию республики покинули около 1800 человек.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    На Шри-Ланке застряли 3,6 тыс. туристов из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Порядка 3,6 тыс. туристов из России оказались на Шри-Ланке без возможности вылета из-за отмены стыковочных рейсов на Ближний Восток, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Около 3,6 тыс. российских туристов не могут вылететь с Шри-Ланки из-за осложнения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России. По оценкам организации, всего на острове сейчас находится более 8 тыс. граждан России, однако проблемы с возвращением домой есть примерно у половины из них.

    Сложности возникли у тех, кто планировал возвращаться через стыковочные рейсы арабских авиакомпаний: из-за отмены обратных рейсов в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, они не могут вылететь согласно плану.

    Менее 800 из застрявших туристов – организованные путешественники, то есть те, кто приобрел пакетные туры с включённым перелётом и проживанием. Для них туроператоры самостоятельно продлевают размещение или предлагают альтернативные варианты до вылета за свой счет. Остальным туристам, отдыхавшим самостоятельно, приходится оплачивать пребывание на острове самим.

    Около половины россиян на Шри-Ланке не испытывают трудностей с вылетом, так как воспользуются прямыми рейсами «Аэрофлота» или чартерами Red Wings. Для остальных ближайшие билеты на «Аэрофлот» из Коломбо в Москву доступны только с 20 марта, стоимость билета начинается от 162 150 рублей на человека. Альтернативные маршруты через Стамбул или Индию также малодоступны и зачастую дороже.

    АТОР советует вынужденно задержавшимся туристам держать связь с турагентом, заполнить форму консульства, следить за обновлениями от авиакомпании и оформить новый страховой полис, если он закончился. В экстренных ситуациях туристы могут обратиться на круглосуточную горячую линию туристического информационного центра Шри-Ланки по короткому номеру 1912.

    Как уже писала в субботу газета ВЗГЛЯД, также российские туристы на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения из отелей из-за невозможности вылета домой на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее российские туристы, застрявшие на острове, начали возвращаться через Вьетнам. А у российских туристов на Мальдивах также возникли трудности с вылетом.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    «Победа» назначила три вывозных рейса из ОАЭ на 8 марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиакомпания «Победа» объявила о проведении трех вывозных рейсов из Фуджейры, Дубая и Абу-Даби в Москву в Международный женский день.

    «Победа» продолжает выполнять рейсы для возвращения клиентов из ОАЭ домой. На 8 марта запланировано три вывозных рейса: DP3006 из Фуджейры, DP992 из Дубая (аэропорт Аль-Мактум) и DP754 из Абу-Даби – все прибудут в московский аэропорт Внуково, сообщает авиакомпания.

    В компании сообщили, что информация о дате, номере и времени рейса будет направлена пассажирам на электронную почту, указанную при бронировании. Победа также подчеркнула, что все рейсы в и из ОАЭ с 9 по 29 марта 2026 года отменены, рекомендуя пассажирам воспользоваться нерегулярными рейсами 8 марта.

    Пассажирам, которые не оформили возврат билетов и хотят воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте авиакомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Ранее в аэропорту Дубая у российских туристов неизвестные пассажиры вырывали из рук посадочные документы и проходили с ними на рейс в Москву.

    В Минтрансе РФ заявили, что план-график рейсов по вывозу россиян с Ближнего Востока будет реализован до конца текущей недели.

    Комментарии (0)
