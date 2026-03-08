Капитан медслужбы рассказала о сохранении человечности и женственности в боевых условиях

«На мой взгляд, женщина является олицетворением милосердия. Именно она способна сострадать, защищать, жертвовать собой, сохранять человечность там, где ее, казалось бы, быть не может. На фронте образ женщины становится собирательным – это напоминание о доме, о маме, жене, дочке. Она не даст умереть, потому что женщина по определению – источник жизни», – считает Юлия Муллагалиева, кадровый военный, капитан медицинской службы.
По ее словам, современные женщины хотят мирного неба над головой и «чтобы наши дети не знали, что такое война, чтобы отцы, мужья, братья вернулись домой живыми».
Биография Муллагалиевой – редкий случай даже среди героических женщин. За время участия в СВО она провела 5 тыс. операций в экстремальных условиях и награждена медалями «За отвагу» (сугубо боевая, за личное мужество) и «За спасение погибавших».
«Мой боевой путь начался в 18 лет, когда я поступала в Военно-медицинскую академию, – вспоминает капитан. – Тогда я дала себе внутреннее согласие быть направленной в зону боевых действий, если потребуется. Я выбрала не просто медицину, а военную медицину, чья история писалась в эпидемиях, катастрофах и войнах. Поэтому, когда пришел приказ, это была не авантюра, а профессиональная необходимость. Я отправилась не в бой, а на помощь к тем, кто во мне нуждался».
При этом сохранение женственности в условиях, где нет зеркал и привычного комфорта, тоже важная задача. Для кого-то это капелька духов, для Юлии – умение смеяться. «Знаете, это не только ритуалы с вещами. Юмор помогал даже в тяжелые времена, – признается офицер. – Мы умели смеяться. Иногда истерически, иногда глупо. Но смех возвращал нам человеческое. Мы подшучивали друг над другом, рассказывали анекдоты. Смех был нашей вакциной от любого негатива».
«Врач не должен делить пациентов на «старых» и «молодых», «своих» и «чужих», – говорит Муллагалиева. – Но лично для меня самое трудное – молодые. Когда привозят мальчишку, у которого вся жизнь впереди, внутри все переворачивается. Я стараюсь помнить каждую их историю. Они навсегда остаются со мной».
Сегодня Муллагалиева – участник программы «Время героев». О запуске проекта она узнала из послания президента Федеральному собранию и подала заявку, находясь еще на фронте. В мае 2025 года, уехав сдавать экзамены в адъюнктуру военно-медицинской академии, она получила уведомление о прохождении отбора. «Надеюсь, что смогу принести максимальную пользу людям», – говорит она о новом этапе служения.
В программе «Время героев», как и на военной службе преобладает мужской коллектив. «Но доказывать компетентность приходится не потому, что ты женщина, а потому, что ты – человек, который берет на себя ответственность. Мужчинам в этой программе тоже приходится ее доказывать. Мы в равных условиях», – делится собеседница.
1 марта исполнилось два года с момента запуска кадровой программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным для участников специальной военной операции. Говоря о переосмыслении понятия «элита», президент подчеркивал, что подлинная элита – это те, кто служит России и доказал свою преданность делом.
Программа, реализуемая Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», нацелена на подготовку руководителей из числа ветеранов и действующих участников СВО для последующей работы в органах власти, госкомпаниях и реализации социально значимых проектов.