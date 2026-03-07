Взрывы произошли у аэропорта Эрбиля в Ираке

Tекст: Денис Тельманов

Три взрыва были зафиксированы вблизи международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака, передает Shafaq. По данным агентства, ссылающегося на источник в местных органах безопасности, инцидент произошел в непосредственной близости от воздушной гавани.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в иракских силовых структурах сообщил, что в небе над Эрбилем были замечены вражеские объекты, которые пытались перехватить с помощью зенитных ракетных комплексов.

Источник уточнил: «Три взрыва прогремели в Эрбиле поблизости от аэропорта Эрбиля… ЗРК на территории аэропорта отразили атаки, пока другие подробности неизвестны».

Военный объект «Харир», расположенный неподалеку от аэропорта, используется международной антитеррористической коалицией во главе с США. С начала обострения ситуации вокруг Ирана база неоднократно подвергалась атакам с применением дронов и ракет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана применили дроны-камикадзе для атаки на объект в Сурдаше в иракском Курдистане.

На иракских месторождениях Halliburton, KBR и Schlumberger начали вывозить иностранных сотрудников в Кувейт после остановки добычи на Румейле и закрытия Ормузского пролива.

В районе посольства США в Багдаде прогремели взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы ПВО.