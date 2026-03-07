ПВО ОАЭ отразили ракетную и дроновую атаку Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Системы ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку и атаки беспилотников, выпущенных со стороны Ирана, передает РИА «Новости». В заявлении министерства обороны эмирата отмечается, что средства ПВО ведут огонь по баллистическим ракетам и дронам, нацелившимся на разные районы страны.

В министерстве подчеркнули: «В настоящее время системы противовоздушной обороны ОАЭ отражают ракетные угрозы и атаки беспилотников, поступающих со стороны Ирана».

В ведомстве также подтвердили, что звуки, которые слышали жители различных районов, связаны с перехватом баллистических ракет противовоздушной обороной, а также действиями истребителей, перехватывающих беспилотники.

Ранее корреспондент агентства сообщил о взрыве у небоскреба Marina 23 в Дубае, где работали экстренные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Объединенными Арабскими Эмиратами идет отражение массированного удара иранских ракет и беспилотников.

Жители и гости крупнейшего города страны услышали громкие взрывы, похожие на работу систем ПВО. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян признал, что страна находится в состоянии войны.