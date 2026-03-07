Санчес предупредил о рисках для экономики Европы

Премьер Испании Педро Санчес заявил о возможном росте инфляции и замедлении экономического роста в Европе из-за эскалации ближневосточного конфликта.
Педро Санчес в статье для журнала Economist предупредил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может серьезно повлиять на экономику Европы, передает РИА «Новости».
Он отметил, что анализ Европейского центрального банка показал: частичная блокада Ормузского пролива может привести к потере еврозоной 0,7 процентного пункта экономического роста и росту инфляции почти на один процентный пункт за год.
Санчес подчеркнул: «Этот анализ не учитывал военный конфликт такого масштаба, который может развернуться сейчас».
Премьер Испании также указал на возможные перебои в транспортных маршрутах, рост цен и усиление экономической неопределенности. Он добавил, что конфликт нанесет наибольший ущерб гражданскому населению Ирана, а также создаст дополнительные риски для глобальной безопасности и экономической стабильности.
Санчес выразил позицию правительства Испании против военной эскалации и подчеркнул необходимость добиваться деэскалации дипломатическими средствами.
По его словам, Мадрид уже ведет работу с европейскими партнерами и странами региона по формированию консенсуса в пользу прекращения огня и возобновления дипломатического диалога.
В завершение Санчес напомнил, что Испания не разрешила Соединенным Штатам использовать свои военные базы для операции против Ирана, назвав это проявлением государственного суверенитета и защитой интересов граждан страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военную операцию США против Ирана и публично осудил действия Вашингтона.
Санчес заявил, что операция США – это опасная игра с судьбой миллионов. Эксперты отметили, что судьба европейской экономики зависит от завершения противостояния между США, Израилем и Ираном в ближайшие четыре недели.
Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
Tекст: Тимур Шайдуллин
Замглавы МИД Ирана предупредил, что поддержка европейцами агрессии США и Израиля приведет к ответным мерам со стороны Тегерана.
Иранские власти предупредили, что страны Европы могут стать законными целями, если поддержат действия США и Израиля против Ирана, передает ТАСС.
Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил в эфире телеканала France 24: «Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана. Если они будут помогать, я не хочу называть конкретные страны, но если какая-либо страна присоединится к агрессии США и Израиля против Ирана, то она, безусловно, также станет законной целью для ответных мер Ирана».
По словам иранского дипломата, европейским странам следует проявлять осторожность и не вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает любую поддержку агрессии США и Израиля как основание для ответных действий.
Тахт-Раванчи также отметил, что предупреждение уже было доведено до европейских стран и других государств, чтобы избежать эскалации ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе действия Ирана осуждаются, а атаки США полностью игнорируются.
А председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.
Ряд стран уже выражал поддержку США и Израилю в их действиях. В частности, Литва согласилась рассмотреть возможность использования своей территории американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.
Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
Tекст: Денис Тельманов
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.
Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».
В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.
В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.
«Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?
Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.
Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.
«Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.
Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников. Министры европейских государств собрались для согласования плана по наращиванию производства ветровой энергии. Глава Белого дома оценил происходящие в Европе изменения как крайне негативные.
Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
Tекст: Денис Тельманов
Обострение ситуации вокруг Ирана и рост цен на нефть заставили японского парламентария предложить пересмотреть антироссийские ограничения ради экономической стабильности.
Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки выступил с предложением пересмотреть действующие экономические санкции стран G7 против России, передает РИА «Новости».
По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана и Ормузского пролива, приводит к росту цен на нефть и ставит под угрозу экономическую стабильность Японии.
«В связи с нынешней проблемой вокруг Ирана, без сомнения, появится новый импульс для урегулирования ситуации на Украине. В таком случае экономические санкции G7 против России потеряют смысл», – отметил Судзуки.
Он подчеркнул, что рост цен на нефть напрямую сказывается на жизни японцев и именно политики должны нести ответственность за такие последствия.
Судзуки напомнил, что российские энергоресурсы, в частности нефть и газ с Сахалина, находятся в непосредственной близости от Японии, что может стать важнейшим геополитическим преимуществом для страны.
Политик призвал Японию проявить инициативу на международной арене и как можно скорее начать движение в сторону отмены санкций против России ради стабильности мировой экономики.
Судзуки известен в японской политике своей позицией по развитию отношений с Россией и подписанию мирного договора.
Обострение на Ближнем Востоке связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, а также ответными действиями Ирана. Более 90% японского импорта сырой нефти поступает из стран Ближнего Востока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций из-за угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Вашингтона в районе Ормузского пролива фактически привела к отмене ограничений против российского энергетического сектора.
Евросоюз предложил рассмотреть отмену антироссийских санкций на поставку энергоносителей в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.
В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины
Полянский сообщил о признании ЕС опасности проникновения оружия с Украины
Tекст: Тимур Шайдуллин
Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы.
Европейская комиссия признала риск нелегального ввоза оружия с Украины в страны Евросоюза. На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред России Дмитрий Полянский заявил, что эксперты ЕС в рабочем документе к новой директиве по борьбе с незаконным трафиком оружия указали на возможность появления миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.
Полянский подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о том, что оружие, поставляемое на Украину, может быть разворовано и в итоге использоваться против европейцев. Дипломат заявил: «Сколько раз мы предупреждали о том, что поставляемое на Украину оружие разворовывается при прямом попустительстве нынешней власти и скоро начнет стрелять в самих европейцев? Этой проблемой наконец-то озаботилась Еврокомиссия».
По информации Еврокомиссии, с 2022 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия на Украине увеличилось на 5000%. Полянский напомнил, что закупка вооружения для Киева финансируется за счет европейских налогоплательщиков.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине украдено почти полмиллиона единиц оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.
Фицо отказался верить словам Зеленского о «Дружбе»
Tекст: Вера Басилая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».
«Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.
Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.
Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.
Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.
Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.
Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».
Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.
Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.
Дмитриев заявил о риске банкротства ЕС после отказа от российских энергоносителей
Tекст: Вера Басилая
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.
Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы, обвинив в этом руководство Евросоюза, передает РИА «Новости».
«Это рассвет новой эры – эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы (фон дер Ляйен), Кайи (Каллас) и других русофобов», – написал он в соцсети.
Дмитриев подчеркнул, чтоотказавшись от российских энергоносителей, ЕС так «много раз выстрелил себе в ногу, что ни одной ноги не осталось».
Резкий рост цен на газ на европейском рынке зафиксирован с понедельника. Тогда котировки поднимались на 50%, достигая 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены выросли на 45% и впервые с февраля 2023 года превысили 780 долларов за тысячу кубометров.
Скачок цен на газ был спровоцирован заявлением компании QatarEnergy о полном прекращении производства сжиженного природного газа на всех заводах из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа.
Дмитриев заявил, что попытки Запада надавить на Россию в энергетическом секторе привели к обратному эффекту.
Также Дмитриев предложил направлять вопросы об остановке поставок газа руководству Евросоюза.
Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.
Глава Украины выступил с угрозой в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заблокировавшего предоставление финансового кредита от Евросоюза Украине, намекнув на возможную передачу его адреса военным.
Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление после решения Будапешта заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза. Он заявил: «Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», цитирует Зеленского РИА «Новости».
Как отмечает агентство, Зеленский вел речь о венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Ранее Зеленский уже не раз допускал неуважительные высказывания в адрес Орбана, в частности после заявлений главы венгерского правительства о нецелесообразности приема Украины в ЕС. Венгерский премьер также критиковал западных политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на коррупцию на Украине и преувеличивают успехи Киева в проведении реформ.
Премьер Венгрии также подчеркивал, что венгерские деньги должны использоваться для развития собственной страны, а не идти, как он выражался, «на позолоченные ванные украинских олигархов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники рассчитывали на завершение переговоров с Будапештом по разблокировке кредита для Киева к 1 марта.
Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, утверждая о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу.
WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
Tекст: Вера Басилая
Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.
Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.
Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.
На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.
На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.
По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.
«Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.
«Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.
Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.
Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.
Нидерланды стали лидерами ЕС по дороговизне бензина
Нидерланды заняли первую позицию в ЕС по стоимости бензина Euro 95
Tекст: Тимур Шайдуллин
По данным нефтяного бюллетеня Еврокомиссии, цена бензина в Нидерландах превысила два евро за литр, это наивысший показатель в Евросоюзе.
Нидерланды заняли первое место по стоимости бензина среди стран Евросоюза – цена литра Euro 95 здесь составляет около 2,07 евро, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные нефтяного бюллетеня Европейской комиссии. Этот показатель примерно на треть превышает среднюю стоимость топлива по ЕС.
Дания и Греция следуют за Нидерландами, где цена бензина составляет примерно 2,03 и 1,98 евро за литр соответственно. Приведенные данные основаны на официальных сведениях за период с 2 по 5 марта, которые страны Евросоюза еженедельно предоставляют в бюллетень комиссии.
Что касается дизельного топлива, Нидерланды также вошли в пятерку стран ЕС с самыми высокими ценами, однако первое место занимает Финляндия, а второе – Швеция. По информации потребительской организации United Consumers, цена на дизель в Нидерландах достигла максимального уровня с 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии после удара по Ирану также появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин. С дефицитом бензина и очередями на заправках столкнулись и жители Дубая.
В свою очередь, министерство энергетики США приготовилось к возможному скачку цен на нефть и газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Фицо осудил «безобразные заявления» Зеленского в адрес Орбана
Tекст: Катерина Туманова
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на «безобразные заявления» главы киевского режима Владимира Зеленского, который перешел «красные линии», угрожая венгерскому коллеге Виктору Орбану.
«Официально обращаюсь ко всем высоким представителям Европейского союза – председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Кошту и министру иностранных дел ЕС Кае Каллас и прошу дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Владимира Зеленского. Он перешел все «красные линии», – приводит слова Фицо РИА «Новости» со ссылкой на видеокомментарий политика, выложенный на его странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России как экстремистская).
Напомним, в четверг, 5 марта, Владимир Зеленский пригрозил передать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины. Позже первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после этого Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева, тем более ранее украинские спецслужбы уже связывали с атаками на политических лидеров.
«Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
Tекст: Илья Абрамов
Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.
Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.
Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.
Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.
Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.
США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.
На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.
Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.
Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».
Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.
Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.
Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана
Tекст: Тимур Шайдуллин
Вильнюс выразил согласие рассмотреть возможность использования Литвы американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.
Литва готова предоставить свою территорию для логистической поддержки операции США в Иране. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс выступает как «преданный и ответственный союзник» Вашингтона и готов обсуждать этот вопрос, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что речь идет не о размещении военных объектов, а исключительно о предоставлении территории для решения логистических задач. Науседа также выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке удастся разрешить дипломатическими средствами, а не военными действиями.
Ранее в Литве заявили о готовности обсудить возможность участия в операции против Ирана по инициативе США, однако официального запроса не поступало. До этого министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.
Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
Tекст: Алексей Дегтярёв
Американский президент Дональд Трамп столкнулся с неожиданным сопротивлением ключевых европейских союзников, отказавшихся участвовать в военной кампании Вашингтона на Ближнем Востоке.
Трамп осознал ценность союзников после года критики в их адрес, однако столкнулся с отказом в поддержке военной операции, пишет Politico.
Премьер-министр Британии Кир Стармер запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских баз для ударов по Ирану.
Аналогичную жесткую позицию занял испанский премьер Педро Санчес, осудивший действия Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну опасной и противоречащей международному праву.
Глава Белого дома выразил разочарование позицией Лондона: «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем».
Разногласия грозят перерасти в торговое противостояние, поскольку Трамп уже пригрозил разорвать экономические связи с Мадридом, назвав испанское правительство «ужасным».
Американские самолеты-заправщики были вынуждены покинуть Испанию и временно перебазироваться во Францию.
Единственным исключением стала Германия, канцлер которой Фридрих Мерц получил похвалу от американского лидера за предоставление авиабазы Рамштайн. Трамп отметил, что Берлин позволил использовать определенные зоны для посадки, хотя Вашингтон не требует прямого участия немецких солдат в боях.
Напомним, Трамп резко критиковал Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану. Глава Белого дома также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за позиции Мадрида. Американский лидер заявил о готовности задействовать испанские военные базы вопреки запрету местных властей.