  • Новость часаПутин поздравил женщин России с 8 Марта
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    7 марта 2026, 21:45 • Новости дня

    Киркоров счел «Мисс БРИКС» в Казани круче «Евровидения»

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Филипп Киркоров отметил, что шоу конкурса красоты БРИКС в Казани по уровню организации и зрелищности превосходит европейское «Евровидение».

    По словам Киркорова, международный конкурс красоты БРИКС, проходящий в Казани, по уровню организации и зрелищности превзошёл «Евровидение», передает ТАСС.

    «Я уже так сегодня вдохновился этим шоу, которое мы все смотрим и получаем удовольствие. Просто «Евровидение» какое-то, на самом деле, только круче, гораздо круче», – заявил Киркоров.

    Киркоров отметил, что для него большая честь быть членом жюри конкурса и признался, что поражен многообразием и красотой участниц. Он подчеркнул, что впечатлен не только костюмами, но и самой атмосферой праздника, а также организацией мероприятия.

    Певица Ольга Серябкина, также находящаяся в составе жюри, выразила желание однажды представить Россию в номинации «Миссис БРИКС». Она заявила: « Ходить красиво я умею, в конкурсе талантов, естественно, буду петь. Я бы очень хотела представить Россию».

    Серябкина добавила, что и певица Ольга Бузова проявляла интерес к участию в конкурсе, и если обе примут решение участвовать, то будут конкурировать друг с другом. Она также отметила, что на конкурсе царит дружелюбная атмосфера: участницы охотно общаются между собой, вместе фотографируются и поддерживают друг друга, а не соперничают.

    Конкурс красоты БРИКС стартовал 2 марта и собрал почти 50 участниц из 17 стран. Финал проходит 7 марта в выставочном центре «Казань Экспо», где девушки борются за звание лучшей в разных номинациях.

    Ранее россиянка Валентина Алексеева получила титул первой «Мисс БРИКС» и корону «единства стран» на финале конкурса в Казани.

    Финал международного конкурса «Мисс БРИКС» в Казани прошел без традиционного дефиле в купальниках из-за Рамадана, участницы вышли на сцену в спортивных костюмах.

    7 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани

    Россия возложила вину за удар БПЛА по Нахичевани на агрессоров против Ирана

    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичеванской автономной республике Азербайджана лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на тех, кто поддерживает эти действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичевани лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на всех, кто прямо или косвенно поддерживает такие действия, следует из комментария Захаровой.

    Захарова подчеркнула, что ранее российская сторона уже предупреждала о возможных негативных последствиях подобных военных авантюр для безопасности всех стран региона, в первую очередь – соседей Ирана.

    «Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», – заявила Захарова. Она также отметила, что Россия призывает Азербайджан и Иран, которые являются стратегическими партнерами Москвы, проявлять максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов, чтобы не создавать новых разделительных линий в регионе.

    В МИД России подчеркнули важность тщательной проверки всех обстоятельств происшествий, способных привести к дальнейшей эскалации. Российская сторона заявила о готовности активно содействовать прекращению кровопролития и поддержать возобновление политико-дипломатического процесса на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани.

    Власти республики вывезли дипломатический персонал из иранского города Табриз после инцидента с беспилотниками в Нахичевани.

    Глава республики потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана.

    Комментарии (12)
    7 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег

    Орбан заявил о решении оставить конфискованные украинские деньги

    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в Венгрии до выяснения их принадлежности.

    Венгрия примет решение относительно конфискованных у граждан Украины денежных средств только после выяснения их происхождения, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул на предвыборном мероприятии в Дебрецене: «Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... Пока они спокойно полежат здесь».

    Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег.

    Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла.

    Глава МИД Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств.

    Правительство Венгрии анонсировало депортацию бывших высокопоставленных украинских военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского.

    Комментарии (6)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 12:14 • Новости дня
    Daily Express: На Западе вспыхнула паника из-за российского предупреждения Финляндии
    Daily Express: На Западе вспыхнула паника из-за российского предупреждения Финляндии
    @ eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль жестко предупредил Хельсинки о последствиях размещения на территории Финляндии ядерного оружия, следует из статьи британского издания Daily Express.

    На Западе началась паника после жесткого предупреждения России в адрес Финляндии по поводу возможного размещения на ее территории ядерного оружия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью британского издания Daily Express.

    В публикации отмечается: «Россия выступила с серьезным предупреждением в адрес Финляндии в связи с возможностью размещения на ее территории атомного оружия. Москва с яростью отреагировала на действия скандинавской страны, являющейся членом НАТО, по отмене действующего полного запрета».

    Ранее финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что правительство выступает за то, чтобы разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии, если это будет связано с вопросами обороны страны. В остальных случаях подобные действия останутся под запретом.

    В Кремле подчеркнули, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии будет расцениваться как угроза безопасности России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «Россия примет ответные меры», если к этому дойдет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финское руководство исключило возможность размещения ядерного оружия на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможного размещения ядерного оружия НАТО создает дополнительные угрозы для безопасности Финляндии и увеличивает её уязвимость. Финляндия своими решениями лишает себя шансов на выживание в случае конфликта с Россией.

    Комментарии (14)
    7 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком

    Звезда сериала «Склифосовский» Ведунова разбилась насмерть в аварии с фургоном

    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На трассе М-5 «Урал» в Мордовии в аварии, произошедшей после выезда легковушки на встречную полосу, погибли актриса Екатерина Ведунова и ее дочь.

    Трагический инцидент произошел на 439-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал».

    Водитель Renault Fluence не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, передает РИА «Новости».

    В результате аварии 45-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда врачей. Ее 15-летняя дочь умерла в медицинском учреждении, а 77-летний водитель и еще одна женщина госпитализированы.

    Источник в правоохранительных органах подтвердил личности погибших. «Да, это она. Ведунова. Девочка – это ее дочь, хотя у нее другая фамилия», – заявил собеседник агентства.

    Екатерина Ведунова известна зрителям по ролям в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Екатерина Ведунова и ее дочь Элина погибли в автокатастрофе 4 марта.

    Подруга артистки Ольга Егельницкая сообщила о проведении церемонии прощания 9 марта в городе Балаково.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
    Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
    @ @vedynova_ekaterina

    Tекст: Мария Иванова

    В автокатастрофе 4 марта погибла актриса театра и сериалов «Склифосовский» и «Универ» Екатерина Ведунова и её дочь Элина Найт.

    О случившемся рассказала коллега погибшей Марианна Прядко-Белоусова, передает РИА «Новости». Авария унесла жизни артистки и ее ребенка.

    «Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая «Котя», Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить», – написала Прядко-Белоусова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Коллега охарактеризовала Екатерину как доброго и отзывчивого человека, всегда готового поддержать и дать мудрый совет. Она отметила талант и жизнелюбие актрисы, подчеркнув трагичность гибели юной Элины, у которой жизнь только начиналась.

    Екатерина Ведунова родилась в 1980 году, окончила Саратовскую консерваторию и служила в Московском современном художественном театре.

    Зрителям она известна по ролям в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня» и «Чернобыль».

    Ранее известная по сериалу «Универ» актриса Надежда Подъяпольская скончалась в возрасте 83 лет.

    Комментарии (3)
    7 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане

    Эксперт Кедми назвал версию провала спецоперации Израиля в Ливане по поиску тела летчика

    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения, они прибыли на кладбище и провели работу, но результат оказался отрицательный, сказал газете ВЗГЛЯД Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Так он прокомментировал сообщения о том, что при попытке найти останки летчика Рона Арада израильские военные попали в засаду «Хезболлы».

    «Кроме сообщений о том, что эта операция была проведена, нам больше ничего не известно. Сообщения ливанской стороны о гибели более 40 человек и десятках раненых – это, скорее, из области «восточной фантастики». Но то, что это было на кладбище и что они (израильские спецназовцы) пытались найти останки, – это довольно реальная версия», – считает Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Собеседник объяснил, почему спецназ использовал для высадки сразу несколько вертолетов. «Спецназ очень часто работает именно с вертолетов. Если бы это был не спецназ, они пошли бы другими способами. Это не была «шумная» высадка – это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения. Никто ничего особенно не собирался афишировать. И это не разовая акция: мы проводим операции, чтобы найти тела наших погибших военнослужащих. В данном случае это была обычная операция спецназа. Я точно не знаю пока, какое именно подразделение это сделало, хотя могу предполагать», – пояснил Кедми.

    По его словам, операцию могли провести именно сейчас в результате получения каких-то новых данных, которые указали на вероятность того, где именно можно было обнаружить останки летчика. «Просто так, в плановом порядке, такие вещи не делаются, потому что кладбищ в Ливане полно, и не только в Ливане. Они пошли именно на этот участок. Вероятно, была какая-то информация, которая указывала на высокую вероятность (или достаточную вероятность) для проведения операции», – подчеркнул Кедми.

    По его словам, дело летчика Рона Арада по-прежнему является для израильского общества и руководства страны очень важным и ради него могут происходить такие масштабные операции. «У нас свято соблюдается правило: война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И мы не только в отношении этого солдата, но и в отношении других продолжаем поиски тех, кто погибли или, вероятно, погибли, или без вести пропали. У нас это постоянный процесс, который никогда не кончается. А то, что при этом могут пострадать наши военнослужащие? Но для этого они и служат», – пояснил спикер.

    Кедми считает, что имя летчика не могло использоваться как прикрытие для каких-то других целей. «В данном случае вся страна знает историю с ним – и как это было, и что произошло. Обычно для каких-то других целей такое не используется.

    Единственное, что вдова сказала, что лично она всегда выступала против того, чтобы из-за нее проводились операции и рисковали наши солдаты. Но это ее личное мнение. Армия все равно проводит операции вооруженными силами, особенно если это спецназ, они знают, на что идут», – считает собеседник.

    При этом востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, отметил: «Я думаю, что это была попытка военной операции, которая сорвалась. Потому что, в общем-то, ресурсы «Хезболлы» тоже про это ничего не говорили. Но, естественно, это была какая-то самостоятельная операция израильских вооруженных сил, связанная с нынешним конфликтом вокруг Ирана, а не с поисками летчика».

    По его мнению, если бы целью был поиск останков летчика или разведка, то логичнее было бы проводить это скрытно, а не шумно, с вертолетов. «Про останки я не видел ничего в СМИ – ни у «Хезболлы», ни у других… Наверное, это была операция против «Хезболлы». Видимо, они пытались что-то ликвидировать, но попали в засаду», – предположил эксперт.

    По данным Армии обороны Израиля, военные подразделения израильской армии провели накануне ночную высадку на востоке ливанской территории, пытаясь обнаружить останки летчика Рона Арада, чей самолет разбился в октябре 1986 года в Ливане. Однако в ходе этой операции никаких доказательств на месте обнаружить не удалось.

    В Армии Ливана уточнили, что израильские военные высадили десант в районе Наби-Шит в округе Баальбек на востоке страны.

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о боестолкновении с израильтянами, сообщив, что те высадились с четырех вертолетов (по другой версии – с трех) недалеко от сирийской границы в районе местного кладбища. Бойцы организации утверждают, что интенсивный огонь вынудил противника эвакуироваться под плотным прикрытием израильской авиации. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов погибло не менее 41 человека, еще 40 получили ранения.

    Штурман ВВС Израиля Арад Рон Арад летел над Ливаном в составе экипажа истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom II для выполнения боевой задачи – уничтожения объектов Организации освобождения Палестины (ООП), которую Израиль считает террористической. В середине 80-х годов Израиль вел активную борьбу с палестинскими группировками, которые использовали территорию Ливана как плацдарм для атак на израильские поселения.

    Самолетом управлял летчик Ишай Авирам. Во время сброса боекомплекта одна из бомб сдетонировала слишком рано, прямо под самолетом. Взрывная волна и осколки серьезно повредили корпус, сделав дальнейший полет невозможным. Экипаж принял решение катапультироваться над враждебной территорией.

    После катапультирования Авирам приземлился в густых зарослях на склоне глубокого ущелья. Он сумел спрятаться от прочесывавших местность боевиков и выйти на связь со спасательной группой. Из-за интенсивного огня противника израильский вертолет AH-1 Cobra не мог приземлиться. Авираму пришлось уцепиться за одну из лыж шасси вертолета снаружи. Вертолет взлетел и на большой скорости унес пилота из зоны обстрела, пока тот висел на шасси. Фотография этого момента стала знаменитой в Израиле.

    Рон Арад, по сообщениям, при катапультировании потерял сознание и был захвачен сразу после приземления. С тех пор его судьба и место захоронения остаются неизвестными. В Израиле он по-прежнему официально считается пропавшим без вести.

    Комментарии (12)
    7 марта 2026, 12:09 • Новости дня
    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана

    В «Хезболла» рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане

    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы шиитского движения атаковали высадившихся с вертолетов израильских военных в районе поселения Наби-Шит, вынудив их экстренно эвакуироваться.

    Представители движения сообщили о столкновении с группой израильского спецназа, которая десантировалась с вертолетов близ сирийской границы, передает РИА «Новости».

    Противник пытался продвинуться к восточному кварталу населенного пункта, но встретил жесткий отпор.

    Согласно заявлению, израильтяне были обнаружены в районе местного кладбища. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    В результате массированных атак по поселению Наби-Шит погибли 16 человек. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, уточнили в ливанском Минздраве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку высадить десант в горной местности на границе Сирии и Ливана.

    Израильские военные высадились в поселении Наби-Шит в форме ливанской армии.

    Массированные удары авиации по стране привели к гибели 123 человек.

    Комментарии (10)
    7 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам

    Востоковед Сажин: Иран начал проигрывать войну на истощение

    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Андрей Резчиков

    Решение Ирана не наносить удары по соседним государствам свидетельствует о политическом хаосе в стране и нежелании продолжать войну на истощение, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. В субботу в Иране пообещали воздерживаться от ударов по соседним странам, если с их стороны не будет атак.

    «Иран находится сейчас в очень сложном положении и решение не наносить удары по соседям свидетельствует о том, что внутри страны идет серьезная подковерная борьба между различными политиками и силами», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    По его словам, это заявление отчасти является победой президента Ирана Масуда Пезешкиана над «ястребами» внутри истеблишмента, но в большей степени это вынужденное оглашение решения военных, которые поняли, что проигрывают войну на истощение.

    «Это заявление Пезешкиана не случайное, а отражает всю сложность ситуации в Исламской Республике. Это не тактическая пауза для перегруппировки сил и перехода к асимметричным действиям», – полагает спикер.

    Собеседник напомнил, что часть либерально настроенных политиков изначально выступала за компромисс с США. Сегодня их позиция может усилиться. «Сейчас тоже есть те, кто призывает пойти на компромисс ради спасения Исламской Республики. Другие выступают против любых переговоров с Соединенными Штатами. Все это подтверждает политический хаос в стране», – рассуждает эксперт.

    Отказ Ирана от ударов по соседним странам повлияет на позицию Ирака, Турции и стран Персидского залива, которые теперь могут почувствовать себя в безопасности и, например, разрешить США использовать свое воздушное пространство для транзита. «Заявление президента Ирана смягчает ситуацию и облегчает положение стран Персидского залива. Они могут отказаться от идеи совершения возможных атак на Иран», – добавил спикер.

    В субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о решении Временного руководящего совета Ирана воздерживаться от ударов по соседним странам, если с их стороны не будет атак. По его словам, решение было принято накануне и касается исключительно случаев обороны.

    Пезешкиан при этом отверг заявления о возможной безоговорочной капитуляции Ирана, назвав такие утверждения «грезами, которые им стоит унести с собой в могилу».

    Накануне президент США Дональд Трамп исключил возможность каких-либо иных договоренностей с Ираном, помимо безоговорочной капитуляции республики. Он пообещал, что после этого вместе с союзниками начнет работать над тем, чтобы сделать Иран «лучшим и сильным, как никогда прежде».

    Позже брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила, что Исламская Республика сама окажется в состоянии «безоговорочной капитуляции» – независимо от того, признают это в Тегеране или нет.

    Конфликт на Ближнем востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль начали наносить ракетно-бомбовые удары по иранским объектам. Тегеран отвечает атаками по израильской территории и военным базам США в регионе.

    Комментарии (10)
    7 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой

    Иран заявил о применении США стратегических вооружений

    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия Ирана обвинила США в использовании стратегических вооружений, хранившихся для третьей мировой войны, против Тегерана.

    Соединенные Штаты применили против Ирана вооружение, предназначавшееся для третьей мировой войны. Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи, его слова приводит иранское агентство Fars, пишет РИА «Новости».

    «Американцы испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны, и сейчас используют его против нас», – заявил Шекарчи.

    Военный представитель также указал, что Иран готов ответить на действия США и Израиля, используя более современные системы вооружений. По его утверждению, армия страны собирается принести народу «добрую весть».

    Шекарчи упомянул о некоем инциденте, который произошел в пятницу на американской базе в Бахрейне, и пообещал, что информация об этом появится во всех СМИ в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана. Глава минфина США заявил о планах проведения самой крупной бомбардировки Ирана с начала военной кампании. Свежий опрос показал, что половина американцев недовольны военными действиями США против Ирана на Ближнем Востоке.

    Комментарии (7)
    7 марта 2026, 15:53 • Новости дня
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов

    В США устроили массовую проверку приехавших по визам талантов артистов из России

    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    @ Alex Kormann/Minnesota Star Tribune/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) усилила проверки в отношении граждан России, находящихся на территории страны, особое внимание уделяется тем, кто получил так называемые визы талантов (O-1).

    Иммиграционная и таможенная полиция ICE усилила контроль за находящимися в стране гражданами России, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Особое внимание инспекторы уделяют обладателям «виз талантов», которые получили многие покинувшие родину знаменитости. Теперь им необходимо лично явиться в миграционную службу для проверки документов.

    В случае отказа сотрудники ведомства могут принудительно доставить человека в офис прямо с рабочего места. При выявлении несоответствий заявленной деятельности визу могут аннулировать, а самого нарушителя депортировать.

    Действия силовиков вызывают серьезный общественный резонанс и массовые протесты в американских городах. Наиболее громким инцидентом стало убийство инспекторами 37-летней писательницы Рене Гуд в начале 2026 года.

    Значительное число деятелей культуры перебралось в Штаты после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Категория O-1 предназначается именно для лиц с выдающимися способностями в искусстве, науке или бизнесе.

    Госдепартамент США приостановил обработку иммиграционных виз для граждан России и ряда других стран.

    Ранее генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков предупредил об угрозе депортации для многих релокантов из-за ужесточения миграционной политики.

    Комментарии (14)
    7 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью объекты энергетики, транспорта и ОПК на Украине подверглись самой мощной за последнее время атаке ракетами и беспилотниками, что привело к сбоям в движении поездов.

    Украинские СМИ сообщают, что армия России провела массированную атаку по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на Украине. По данным украинской стороны, в налете участвовали 29 ракет и 480 беспилотников. Основные удары нанесены по энергетическим объектам Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, пишет «Российская газета».

    Железнодорожная инфраструктура также подверглась атакам в трех регионах, что вызвало задержки поездов в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях и вынудило пускать их по обходным маршрутам.

    «Герани» прилетели на Украину семью группами с севера и востока, после чего распределились для поражения целей вдоль черноморского побережья, в том числе в Одессе, дунайских портах, Киеве, Харькове, западных регионах и вдоль линии фронта. Одной из главных мишеней стали Черновцы, куда помимо «Гераней» прилетели десять «Калибров».

    Две ракеты Х-101 пришли со стороны Крыма, пролетели над всей Украиной на северо-запад и атаковали железнодорожные объекты под Житомиром. Баллистические ракеты «Искандер» были выпущены из Брянской и Курской областей по Киеву и Харькову.

    ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    Комментарии (3)
    7 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Кроме того удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 200 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 беспилотников, 651 ЗРК, 28 083 танка и других бронемашин, 1 681 боевая машина РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (17)
    7 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам

    Временный руководящий совет Ирана запретил удары по соседним странам

    Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ирана приняли решение воздерживаться от ударов по соседним странам, если с их стороны не будет атак, как сообщил президент страны.

    Временный руководящий совет Ирана постановил не наносить удары и не запускать ракеты по соседним государствам, если только атака не будет совершена с их стороны.

    Президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, что подобное решение было принято накануне и касается исключительно случаев обороны, передает РИА «Новости».

    По словам Пезешкиана, «временный руководящий совет постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае начала атак с их стороны по Ирану». Об этом он сообщил, выступая перед иранцами, а его слова приводит агентство Mizan.

    Пезешкиан при этом отверг заявления о возможной безоговорочной капитуляции Ирана, назвав такие утверждения «грезами, которые им стоит унести с собой в могилу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территориям Азербайджана и Турции.

    До этого Пезешкиан объяснил в соцсетях, что действия республики носят вынужденный и оборонительный характер из-за угроз со стороны США и Израиля.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.

    Комментарии (6)
    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Комментарии (11)
    7 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук

    Сийярто назвал Зеленского бескультурным после угроз Орбану

    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, напомнив ему игру на рояле без рук.

    Сийярто отметил, что стиль общения Зеленского свидетельствует о бескультурии, передает РИА «Новости».

    «Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?», – добавил глава венгерского МИДа.

    Сийярто напомнил о прошлых случаях украинского давления, заявив, что подобная риторика Зеленского лишь подтверждает его манеру шантажировать и угрожать оппонентам. По словам Сийярто, в истории Венгрии уже были случаи столкновений с «украинскими головорезами и мафией», а сейчас угрозы звучат на президентском уровне.

    Зеленский выступил с угрозой в адрес Орбана, заблокировавшего кредит для Украины, и намекнул на передачу его адреса военным.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж.

    Официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил применить пятую статью НАТО из-за угроз Зеленского Орбану.

    Комментарии (10)
    Главное
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
    Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль Паралимпиады