Сотни истребителей Израиля атаковали ключевые ракетные объекты Ирана

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по производству ракет в Парчине и Шахруде

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала два стратегически важных объекта по производству баллистических ракет, расположенных на иранской территории, передает РИА «Новости». Пресс-служба военных подтвердила проведение операции в субботу.

«Сотни истребителей ВВС Израиля нанесли удары по двум ключевым объектам иранского… режима по производству баллистических ракет и другого вооружения. Эти объекты расположены в районах округа Парчин и города Шахруд», – говорится в сообщении.

Ранее Израиль заявлял, что нанес удар по подземному бункеру с запасами баллистических ракет.

Армия обороны Израиля сообщила о поражении оперативного штаба ВВС КСИР в Тегеране.

За последние двое суток ЦАХАЛ атаковал более 300 объектов в Иране.