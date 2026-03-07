«Хезболла» ударило ракетой по главному призывному пункту ЦАХАЛ

«Хезболлах поразило высокоточной ракетой призывной центр ЦАХАЛ в Тель-ха-Шомере

Tекст: Мария Иванова

Движение «Хезболла» использовало современный боеприпас для атаки на район Тель-ха-Шомер. Там располагается основной призывной пункт Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

«Бойцы исламского сопротивления поразили новым ракетным оружием важный военный объект в Тель-ха-Шомере, который находится в 120 км от ливано-израильской границы», – говорится в заявлении военно-информационной службы организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» заявило о нанесении ракетного удара по скоплению израильских военных в районе города Метула.

Ранее Корпус стражей исламской революции инициировал серию атак по объектам в центре Тель-Авива с применением ракет и беспилотников.