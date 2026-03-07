Президент Израиля исключил отправку войск в Иран для наземной операции

Президент Израиля Герцог заявил об отсутствии планов наземной операции в Иране

Tекст: Мария Иванова

Президент Ицхак Герцог в эфиреFox News опроверг подготовку вторжения, передает РИА «Новости». Он отметил: «Нет. Я думаю, что и США не отправят свои войска в Иран».

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп не исключал переброску сухопутных подразделений для выполнения боевых задач. Однако израильское руководство сомневается в реализации подобного сценария Вашингтоном.

Тегеран продолжает атаковать объекты США и еврейского государства в ответ на удары, жертвами которых стали уже более 1,3 тыс. человек. В первый день конфликта, 28 февраля, погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Израиля объявило о нанесении «превентивного удара» по Ирану для устранения угроз безопасности страны. Позже ЦАХАЛ приступил к очередной волне атак на объекты ракетной инфраструктуры исламской республики.

Отмечалось, что Тель-Авив может попытаться полностью изменить правящий режим в Тегеране.