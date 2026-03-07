Взрывы прогремели у посольства США в Багдаде

Системы ПВО сработали у здания американской дипмиссии в иракской столице

Tекст: Мария Иванова

Серия громких хлопков была зафиксирована в главном городе Ирака. Сразу после этого в непосредственной близости от комплекса дипломатической миссии Соединенных Штатов активировались средства противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные канала Al Jazeera.

В эфире телеканала подтвердили факт происшествия в районе расположения дипломатического корпуса.

«Взрывы прогремели в Багдаде… Сработали системы ПВО у здания американского посольства», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе аэропорта Абу-Даби.

Ранее логистический центр американского посольства в Багдаде подвергся удару.

Тегеран заранее уведомил страны Ближнего Востока о планах атаковать базы США на их территории.