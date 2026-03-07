Взрывы прогремели у посольства США в Багдаде

Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичевани лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на всех, кто прямо или косвенно поддерживает такие действия, следует из комментария Захаровой.
Захарова подчеркнула, что ранее российская сторона уже предупреждала о возможных негативных последствиях подобных военных авантюр для безопасности всех стран региона, в первую очередь – соседей Ирана.
«Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», – заявила Захарова. Она также отметила, что Россия призывает Азербайджан и Иран, которые являются стратегическими партнерами Москвы, проявлять максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов, чтобы не создавать новых разделительных линий в регионе.
В МИД России подчеркнули важность тщательной проверки всех обстоятельств происшествий, способных привести к дальнейшей эскалации. Российская сторона заявила о готовности активно содействовать прекращению кровопролития и поддержать возобновление политико-дипломатического процесса на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани.
Власти республики вывезли дипломатический персонал из иранского города Табриз после инцидента с беспилотниками в Нахичевани.
Глава республики потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.
Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана.