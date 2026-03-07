Президент ОАЭ заявил о жизни страны в состоянии войны

Президент ОАЭ Аль Нахайян заявил о военном положении страны

Tекст: Мария Иванова

Видеозапись обращения опубликовал канал Sky News Arabia, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас живем в состоянии войны, обещаю выполнить обязательства в том, что касается защиты нашей страны и ее жителей», – заявил президент.

Политик также выразил уверенность, что Эмираты выйдут из сложившейся ситуации более сильными. Глава государства высоко оценил действия национальных вооруженных сил при выполнении поставленных задач.

Тегеран начал наносить удары по объектам США и Израиля в ответ на атаку союзников. Жертвами конфликта стали более 1,3 тыс. человек, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, погибшего 28 февраля.

Вашингтон и Тель-Авив объясняли начало операции якобы превентивным ударом из-за иранской ядерной программы. Однако теперь стороны не скрывают намерений добиться смены власти в исламской республике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военное ведомство Эмиратов уведомило о работе ПВО по иранским ракетам и беспилотникам.

Иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

Ранее министерство иностранных дел страны вручило послу Ирана ноту протеста в связи с атаками на свою территорию.