Ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе составил 580 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

Размер ущерба, причиненного Донбассу преступными действиями киевского режима, составил 580 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Бастрыкина, проведена масштабная работа по судебно-экспертному установлению как суммы, так и характера ущерба, нанесенного в результате преступной деятельности Киева на Донбассе. Он подчеркнул, что эта оценка основана на детальных расследованиях и экспертизах.

Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет продолжает собирать доказательства и фиксировать все факты разрушений и ущерба, чтобы обеспечить юридическую ответственность виновных.

Ранее Бастрыкин сообщил президенту о двадцати рабочих поездках в Донбасс в 2025 году.

Глава ведомства доложил о передаче в суд более 1800 уголовных дел в новых регионах.

До этого следователи установили предварительный ущерб от действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 млрд рублей.