Иран заявил об атаке на страну с авиабазы соседней страны

Спикер меджлиса Ирана Галибаф заявил об ударе по Кешму с авиабазы соседней страны

Tекст: Мария Иванова

Председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф заявил, что одна из недавних атак по южным территориям исламской республики проводилась с использованием аэродрома соседней державы, передает ТАСС.

Политик уточнил подробности инцидента. «Нападение на завод по опреснению воды в городе Кешме на юге страны было поддержано с авиабазы, расположенной в соседней стране», – указал Галибаф, чьи слова приводит канал Al Jazeera.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес массированный удар возмездия беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

Министерство иностранных дел Катара заявило об атаке на здания в Бахрейне с размещенными там катарскими военными.

Корпус стражей исламской революции сообщил о поражении объектов США в Кувейте и других странах Персидского залива.