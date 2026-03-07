По университету обороны в Тегеране нанесли ракетный удар

Ракетный удар поразил университет обороны при генштабе армии Ирана

Tекст: Мария Иванова

Атаке подвергся Высший национальный университет обороны и стратегических исследований, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в северо-восточной части города, где расположен данный комплекс.

Вуз функционирует непосредственно при генеральном штабе вооруженных сил иранской армии. Корреспондент агентства с места событий подтвердил информацию о том, что по учебному заведению был нанесен удар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о проведении крупномасштабной волны ударов по территории Тегерана.

Ранее ракетному обстрелу подвергся университет в иранской провинции Лурестан.

Авиаудары также пришлись по жилым домам вблизи посольства России в иранской столице.