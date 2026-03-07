Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя

ЦАХАЛ подтвердил личное участие командующего ВВС Томера Бара в атаке на Тегеран

Tекст: Мария Иванова

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова сообщила, что генерал-майор Томер Бар лично участвовал в боевой операции, передает РИА «Новости». По ее словам, высокопоставленный военачальник управлял истребителем во время налета.

«В армии подтвердили участие командующего ВВС в нанесении ударов по военным объектам иранского режима в одной из операций в Тегеране», – рассказала Уколова.

Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную атаку на иранскую территорию, включая удары по столице республики. Сообщается о разрушениях инфраструктуры и гибели гражданского населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, под удары США и Израиля попали жилые кварталы и район Тегеранского университета.

Сообщалось, что израильская авиация поразила оперативный штаб ВВС КСИР в иранской столице.

В Израиле также сообщали, что ЦАХАЛ атаковал подземный комплекс для хранения баллистических ракет.



