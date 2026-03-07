Бастрыкин сообщил о передаче 1,5 млн дел в суд за 15 лет работы

Tекст: Вера Басилая

Глава ведомства Александр Бастрыкин привел статистику в ходе доклада президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля. Он отметил масштабную работу, проделанную комитетом с момента его основания как самостоятельного органа.

«За период с 2011 года по 2025 год направлено в суд почти полтора миллиона дел. Возмещен ущерб почти на триллион рублей», – сказал Бастрыкин.

Председатель СК добавил, что только по налоговым преступлениям удалось вернуть в бюджет 561 млрд рублей.

Александр Бастрыкин доложил президенту о передаче в суд более 1800 уголовных дел в новых регионах.

Глава ведомства анонсировал открытие морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

Ранее председатель СК отчитался о привлечении к ответственности более 600 граждан с особым правовым статусом.