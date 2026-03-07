Путин обсудил с Бастрыкиным работу СК в новых регионах России

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

На встрече обсуждалась деятельность ведомства в новых регионах России, где были созданы четыре управления СК. Бастрыкин сообщил, что в 2025 году следователи СК передали в суд 1823 уголовных дела, а сам он совершил 20 рабочих поездок в Донбасс в прошлом году.

Путин уточнил, организованы ли все необходимые инструменты для работы органа следствия на новых территориях и сформированы ли условия. Бастрыкин ответил, что желающих работать следователями в новых регионах очень много, в том числе среди девушек.

«Очень много желающих там работать. Даже девушки желают там работать», – заявил Бастрыкин. Он добавил, что для женщин, желающих работать в новых регионах, действует особый порядок: по каждому такому обращению подается рапорт, и он лично принимает решение с учетом семейных обстоятельств. По его словам, сотрудники ведомства в целом успешно выполняют свои задачи на новых территориях.

Ранее Владимир Путин назвал укрепление судебной системы на исторических территориях ключевой задачей.