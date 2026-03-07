Spiegel: Германия решила создать аналог Starlink для бундесвера

Spiegel сообщил о союзе Airbus, Rheinmetall и OHB для спутниковой сети бундесвера

Tекст: Мария Иванова

Европейские гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB решили совместно работать над проектом для вооруженных сил Германии, передает РИА «Новости». Изначально компании конкурировали за заказ, но затем пришли к соглашению о партнерстве.

«Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов: вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую сеть для бундесвера», – пишет немецкая пресса. По мнению журналистов, такой шаг может ускорить реализацию планов, но одновременно увеличить расходы.

Инициатива под названием SATCOM Stufe 4 предполагает развертывание зашифрованной сети из не менее 100 аппаратов. На этот «мини-Starlink», призванный улучшить связь между подразделениями, планируется выделить порядка 8–10 млрд евро.

Старт первой версии системы намечен на 2029 год. У концернов остается всего три года на создание необходимых технологий и запуск до 40 малых спутников.

Совместную заявку должен утвердить бюджетный комитет бундестага. Парламентарии опасаются, что отсутствие здоровой конкуренции при прямых контрактах может привести к необоснованному завышению итоговой стоимости работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн Rheinmetall рассматривает возможность участия в реализации трех космических программ Германии.

Компания совместно с фирмой OHB обсуждала создание альтернативы системе Starlink для нужд бундесвера.

Немецкий производитель вооружений решил увеличить общий портфель заказов до 140 млрд евро.