  • Новость часаПутин поздравил женщин России с 8 Марта
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    7 марта 2026, 20:02 • Новости дня

    Spiegel: Германия решила создать аналог Starlink для бундесвера

    Spiegel сообщил о союзе Airbus, Rheinmetall и OHB для спутниковой сети бундесвера

    Tекст: Мария Иванова

    Три крупнейших европейских концерна объединились для создания «мини-Starlink» – спутниковой сети из сотни аппаратов для связи бундесвера стоимостью до 10 млрд евро, пишет Spiegel.

    Европейские гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB решили совместно работать над проектом для вооруженных сил Германии, передает РИА «Новости». Изначально компании конкурировали за заказ, но затем пришли к соглашению о партнерстве.

    «Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов: вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую сеть для бундесвера», – пишет немецкая пресса. По мнению журналистов, такой шаг может ускорить реализацию планов, но одновременно увеличить расходы.

    Инициатива под названием SATCOM Stufe 4 предполагает развертывание зашифрованной сети из не менее 100 аппаратов. На этот «мини-Starlink», призванный улучшить связь между подразделениями, планируется выделить порядка 8–10 млрд евро.

    Старт первой версии системы намечен на 2029 год. У концернов остается всего три года на создание необходимых технологий и запуск до 40 малых спутников.

    Совместную заявку должен утвердить бюджетный комитет бундестага. Парламентарии опасаются, что отсутствие здоровой конкуренции при прямых контрактах может привести к необоснованному завышению итоговой стоимости работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн Rheinmetall рассматривает возможность участия в реализации трех космических программ Германии.

    Компания совместно с фирмой OHB обсуждала создание альтернативы системе Starlink для нужд бундесвера.

    Немецкий производитель вооружений решил увеличить общий портфель заказов до 140 млрд евро.

    7 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля

    Иран предупредил о мощных ударах по базам США и Израиля

    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные предупредили, что военные базы США и Израиля по всему Ближнему Востоку станут главными целями мощных ударов при продолжении атак.

    Иранские вооружённые силы сделали заявление о том, что все военные базы США и Израиля на суше, на море и в космосе на территории Ближнего Востока будут рассматриваться как ключевые цели для мощных ударов, передает RT. Такое предупреждение опубликовано на фоне продолжающегося напряжения в регионе.

    В заявлении иранских военных подчёркивается уважение к интересам и национальному суверенитету соседних стран. Они отметили: «До настоящего времени никаких посягательств на них не совершалось. Однако в случае продолжения прежних наступательных действий все военные базы США, а также Израиля на суше, в море и в космосе, по всему региону, будут рассматриваться как основные цели и подвергнутся мощным ударам».

    Иранские военные особо подчеркнули, что пока не предпринимали никаких агрессивных шагов в адрес иностранных государств региона. Однако они предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны США или Израиля приведёт к ответным действиям против их объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели и ранениях около 200 американских военнослужащих в результате удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Накануне иранские военные отчитались о большом числе погибших и раненых среди американских военных после атаки по базам в Бахрейне.

    Ранее стало известно, что еще до нападения США и Израиля Тегеран предупреждал страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов.


    Комментарии (2)
    7 марта 2026, 06:24 • Новости дня
    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец

    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш»

    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец
    @ US Navy

    Tекст: Денис Тельманов

    Авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана.

    Телеканал Fox News сообщил, что третий авианосец США, «Джордж Буш», завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина и вскоре отправится на Ближний Восток.

    По информации канала, корабль должен отправиться в восточное Средиземноморье, где будет участвовать в военных действиях против Ирана.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая Тегеран, в результате чего были зафиксированы разрушения и жертвы среди гражданского населения.

    В ответ Иран наносит удары по израильским объектам, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Обстановка в регионе остается крайне напряженной, отмечает телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция перенаправила свою единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Оманском заливе и сменил дислокацию экстренно.

    Комментарии (4)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 07:32 • Новости дня
    Взрывы произошли в Дубае, Манаме и Иерусалиме

    Tекст: Денис Тельманов

    В субботу утром были зафиксированы взрывы сразу в трех ближневосточных городах, среди которых Дубай, Манама и Иерусалим.

    Взрывы в городах Дубай и Манама произошли утром в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов.

    «В субботу утром в Дубае (ОАЭ) и в столице Бахрейна Манаме были слышны взрывы», – говорится в сообщении.

    Подробностио причинах происшествий и возможных последствиях пока не приводятся.

    В то же утро в Иерусалиме также был зафиксирован взрыв, который прогремел после объявления воздушной тревоги, связанной с приближением иранской ракеты.

    Как отмечается, взрыв произошел вскоре после сигнала тревоги, когда стало известно о запуске ракеты со стороны Ирана.

    На данный момент официальные лица в ОАЭ, Бахрейне и Израиле не делали заявлений по поводу случившегося. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

    Ночью по Тегерану были нанесены авиаудары США и Израиля, под которые попали жилые кварталы и район Тегеранского университета. Данные о жертвах в результате авиаударов по Тегерану уточняются.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    МИД опроверг договоренности России и США по лимитам ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    В МИД России назвали спекуляциями сообщения о якобы достигнутых договоренностях с США по соблюдению лимитов по ДСНВ после истечения срока договора.

    Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова прозвучало в интервью агентству РИА «Новости». Он подчеркнул, что продолжающиеся сообщения о договоренностях между Россией и США по сохранению лимитов по ДСНВ являются лишь спекуляциями.

    Рябков призвал внимательно изучить публичные заявления американских официальных лиц, в частности представителей госдепартамента США.

    В качестве примера замминистра отметил выступления США на Конференции по разоружению в Женеве, где представители Вашингтона заявили, что количественные ограничения, заложенные в ДСНВ, утратили актуальность после истечения срока действия договора.

    По словам Рябкова, США официально заявили: «не могли принять предложение о поддержании центральных лимитов по ДСНВ, это по определению стало бы плохой сделкой».

    Портал Axios ранее сообщал, что переговоры между Россией и США в Абу-Даби якобы завершились соглашением о временном соблюдении параметров ДСНВ, однако российская сторона это опровергла.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также подтверждал, что тема судьбы ДСНВ обсуждалась на переговорах в Абу-Даби, но договоренности достигнуто не было.

    Владимир Путин осенью прошлого года предлагал на взаимной основе придерживаться лимитов по стратегическим вооружениям еще один год после окончания действия ДСНВ, однако официального ответа от США не последовало.

    С 5 февраля, после истечения срока действия договора, стороны не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ, а Россия намерена выстраивать свою позицию исходя из анализа военной политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон запланировал строительство 450 шахт для новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel. США проводят испытательные запуски ракеты Minuteman III, которые, по их заявлениям, не связаны с мировой обстановкой.

    Работы по модернизации ядерной триады ведутся без ограничений из-за прекращения действия договора СНВ-3. Эксперты отмечают, что Россия обязательно предпримет ответные шаги на действия США.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 05:46 • Новости дня
    Польша подняла авиацию из-за активности России на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные самолеты Польши были подняты на фоне сообщений об активности российской авиации на Украине, что повлекло подготовку ПВО и радиолокационных систем.

    Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о подъеме военной авиации в польском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что также были приведены в готовность наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. В заявлении отмечается, что действия носят исключительно превентивный характер и направлены на защиту территорий, граничащих с «уязвимыми районами». Польские военные заявили: «В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности».

    Такие меры принимаются регулярно и обычно совпадают с объявлениями воздушной тревоги на Украине. Ранее портал NaTemat уточнял, что частые вылеты истребителей F-16 из-за активности российской авиации обходятся бюджету Польши в 76-77 тысяч злотых (примерно 21 тысяча долларов) за час полета по официальным данным министерства национальной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла дежурные военные самолеты из-за сообщений о якобы активности России на Украине.

    Польские военные вновь задействовали авиацию в ответ на аналогичные заявления о действиях России. Оперативное командование Польши в очередной раз отправило боевые самолеты в воздух по той же причине.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Вице-канцлер Германии подверг резкой критике удары по Ирану

    Вице-канцлер Германии Клингбайль подверг резкой критике удары по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне ударов США и Израиля по Ирану вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил о непринятии силового сценария и отказе Германии от участия в войне.

    Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль выразил несогласие с атаками Вашингтона и Тель-Авива на иранские объекты, передает РИА «Новости».

    По его мнению, ставка на силу вместо дипломатии вызывает серьезные вопросы относительно легитимности таких действий.

    Политик четко обозначил позицию своей страны относительно текущего кризиса. «Я говорю совершенно ясно: это не наша война. Мы не будем принимать в ней участие», – подчеркнул вице-канцлер.

    Клингбайль усомнился, что авиаудары помогут устранить угрозу, и предупредил об опасности скатывания в мир без правил. Он полагает, что возможности международного права для остановки ядерной программы Ирана не были исчерпаны полностью.

    Обострение конфликта уже привело к значительным жертвам, число которых, по данным Тегерана, превысило 1,2 тыс. человек. В ходе ударов был убит верховный лидер Али Хаменеи, после чего США заявили о желании смены власти в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США раскритиковал европейских союзников за отказ предоставить военные базы для операции против Тегерана.

    Решение Вашингтона нанести удар по Ирану усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Бразильский наемник-трансвестит из ВСУ ликвидирован под Купянском

    Бразильский наемник-трансвестит Летисия Риос ликвидирован под Купянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, идентифицировавший себя как женщина и участвовавший в боях на стороне ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Бразильский наемник, идентифицировавший себя как женщина (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) и воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован под Купянском, передает РИА «Новости».

    По информации силовых структур, речь идет о Эллионае Барросе Риосе, известном под псевдонимом Летисия Риос. Ранее он проживал во Франции, где, вероятно, столкнулся с финансовыми трудностями, и именно это могло подтолкнуть его к участию в боевых действиях на Украине.

    Собеседник агентства сообщил, что Риос был уроженцем Мату-Гросу и последнее время жил в городе Рио-Верде (Гояс). Он прошел двухмесячную военную подготовку, после чего был направлен в район Купянска, где бригада «Хартия» несет серьезные потери.

    Причиной отправки Риоса на опасный участок в районе Ковшаровки стала его неосторожность: «Летисия опубликовала в соцсетях геолокацию убежища в Харькове. Вскоре по координатам был нанесен удар дронами Шахед». Как добавил источник, после подобных «утечек» данных в ВСУ, как правило, виновных отправляют на самые опасные направления фронта.

    Ранее наемник из Бразилии умер в Харьковской области после пыток со стороны солдат ВСУ. Еще одного бразильского наемника забили насмерть в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве.

    По словам офицера в запасе ВМС Бразилии Робинсона Фариназу, к настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 11:43 • Новости дня
    ЦАХАЛ начал масштабные удары по правительственным объектам Ирана

    ЦАХАЛ начал масштабные удары по правительственным объектам Тегерана и Исфахана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Израильские военные объявили о запуске новой масштабной атаки по правительственным объектам в ключевых иранских городах.

    Армия обороны Израиля заявила о начале очередной масштабной серии ударов по ряду объектов иранских властей в Тегеране и Исфахане, передает ТАСС.

    В официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛ отмечается: «Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по объектам иранского режима в Тегеране и Исфахане». Детали о характере и последствиях ударов пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по подземному ракетному бункеру Ирана, где, по его данным, хранились баллистические ракеты и находились командные центры.

    Ранее ЦАХАЛ атаковал объект по производству ракет «Гадр» в Исфахане. Армия Израиля также заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана в пригороде Тегерана.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:03 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал к строгому контролю военного бюджета Китая

    Си Цзиньпин потребовал усилить антикоррупционный контроль в армии КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНР Си Цзиньпин на парламентской сессии заявил о необходимости эффективного расходования средств и жесткого надзора над военными финансами.

    Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании делегации Народно-освободительной армии Китая в рамках ежегодной парламентской сессии, потребовал реформировать управление военным бюджетом и гарантировать, что каждый фэнь  (минимальная денежная единица в КНР) будет потрачен обоснованно, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Необходимо продвигать реформу управления военным бюджетом, обеспечивать динамический баланс между военными расходами и потребностями, усиливать контроль и оценку эффективности использования средств по всей цепочке, а также гарантировать, что каждый фэнь расходуется разумно».

    Си Цзиньпин также отметил, что армия не должна становиться убежищем для коррупционеров, и борьба с коррупцией должна решительно продвигаться вперед. Прямая речь китайского лидера: «В армии ни в коем случае не должно быть тех, кто нелоялен партии, как и не должно быть убежища для коррупционеров. Необходимо решительно продвигать вперед борьбу с коррупцией».

    Он призвал укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами, использовать политические инструменты для устойчивой модернизации обороны и установить строгий контроль над движением средств, полномочиями и качеством в начале 15-й пятилетки. Особое внимание, по его словам, должно уделяться надзору за крупными проектами и комплексному военно-гражданскому контролю.

    Сессия Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа КНР, открылась в Пекине и продлится до 12 марта. Согласно проекту бюджета, в 2026 году военные расходы Китая вырастут на 7%, достигнув 1,909 трлн юаней.

    Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого ближайший соратник председателя КНР Си Цзиньпина оказался замешан в громком шпионском скандале. А в октябре 2025 года Пекин отправил в отставку девять высокопоставленных генералов из-за подозрений в коррупции.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 22:38 • Новости дня
    ПВО ОАЭ отразили ракетную и дроновую атаку Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов перехватили ракеты и беспилотники, выпущенные по разным районам страны.

    Системы ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку и атаки беспилотников, выпущенных со стороны Ирана, передает РИА «Новости». В заявлении министерства обороны эмирата отмечается, что средства ПВО ведут огонь по баллистическим ракетам и дронам, нацелившимся на разные районы страны.

    В министерстве подчеркнули: «В настоящее время системы противовоздушной обороны ОАЭ отражают ракетные угрозы и атаки беспилотников, поступающих со стороны Ирана».

    В ведомстве также подтвердили, что звуки, которые слышали жители различных районов, связаны с перехватом баллистических ракет противовоздушной обороной, а также действиями истребителей, перехватывающих беспилотники.

    Ранее корреспондент агентства сообщил о взрыве у небоскреба Marina 23 в Дубае, где работали экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Объединенными Арабскими Эмиратами идет отражение массированного удара иранских ракет и беспилотников.

    Жители и гости крупнейшего города страны услышали громкие взрывы, похожие на работу систем ПВО. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян признал, что страна находится в состоянии войны.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 23:14 • Новости дня
    Взрывы произошли у аэропорта Эрбиля в Ираке

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака произошли три взрыва, рядом находится военная база коалиции.

    Три взрыва были зафиксированы вблизи международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака, передает Shafaq. По данным агентства, ссылающегося на источник в местных органах безопасности, инцидент произошел в непосредственной близости от воздушной гавани.

    Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в иракских силовых структурах сообщил, что в небе над Эрбилем были замечены вражеские объекты, которые пытались перехватить с помощью зенитных ракетных комплексов.

    Источник уточнил: «Три взрыва прогремели в Эрбиле поблизости от аэропорта Эрбиля… ЗРК на территории аэропорта отразили атаки, пока другие подробности неизвестны».

    Военный объект «Харир», расположенный неподалеку от аэропорта, используется международной антитеррористической коалицией во главе с США. С начала обострения ситуации вокруг Ирана база неоднократно подвергалась атакам с применением дронов и ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана применили дроны-камикадзе для атаки на объект в Сурдаше в иракском Курдистане.

    На иракских месторождениях Halliburton, KBR и Schlumberger начали вывозить иностранных сотрудников в Кувейт после остановки добычи на Румейле и закрытия Ормузского пролива.

    В районе посольства США в Багдаде прогремели взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы ПВО.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 01:54 • Новости дня
    Секретарь совбеза Ирана сообщил о захвате американских солдат в плен

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о захвате нескольких американских военных в плен прозвучало на фоне официальных опровержений со стороны США и обвинений в дезинформации.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о пленении нескольких американских солдат в соседней стране, передает РИА «Новости».

    Его слова цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты».

    В ответ на это заявление Центральное командование вооруженных сил США выступило с категорическим опровержением, сообщает Reuters.

    Представитель CENTCOM Тимоти Хокинс заявил: «Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном».

    По данным агентства, Хокинс также обвинил власти Ирана в распространении ложной информации, подчеркнув, что «иранский режим делает все возможное, чтобы распространять ложь и вводить в заблуждение», и назвал ситуацию с пленением еще одним примером подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Бахрейна перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство. В крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 00:59 • Новости дня
    ПВО Бахрейна уничтожили 92 иранские ракеты и 151 дрон

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала активных боевых действий ПВО Бахрейна успешно перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство.

    Системы противовоздушной обороны Бахрейна уничтожили 92 ракеты и 151 беспилотник, передает РИА «Новости». Такое заявление распространило Главное командование сил обороны страны.

    В документе отмечается: «Системы ПВО сил обороны Бахрейна уничтожили 92 ракеты и 151 беспилотник за время продолжающейся террористической агрессии Ирана против королевства».

    Ранее, 28 февраля, военные США и Израиля начали удары по объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. На это действия Тегеран отвечает ударами по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Власти Бахрейна продолжают контролировать воздушное пространство и обеспечивать защиту от ракетных и беспилотных атак, связанных с эскалацией напряженности между Ираном, Израилем и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ирана при ООН заявили, что часть ударов по гражданским объектам могла произойти из-за вмешательства американских систем ПРО.

    В небе над Персидским заливом американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских Су-24 за несколько минут до удара по военной базе США в Катаре. Боевые самолеты Rafale перехватили иранские беспилотники, которые представляли угрозу французской военной базе в ОАЭ.

    Системы ПВО Катара с конца февраля уничтожили значительное количество ракет и беспилотников во время отражения ударов со стороны Ирана.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 01:02 • Новости дня
    Из-за ударов Израиля дома покинули более 454 тыс. ливанцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр по социальным делам Ливана сообщила об официальной регистрации более 454 тыс. жителей страны, покинувших свои дома после израильских ударов.

    Число ливанцев, вынужденно оставивших свои дома из-за израильских атак, официально превысило 454 тыс., передает РИА «Новости».

    Министр по социальным делам Ханин ас-Сейид заявила об этом на пресс-конференции, уточнив, что речь идет о зарегистрировавшихся через специальную ссылку.

    По ее словам, на данный момент через сайт relief-mosa.com было зарегистрировано около 454 тыс. человек. Она отметила, что речь идет только о тех, кто прошел официальную регистрацию, и подчеркнула сложную гуманитарную ситуацию в стране.

    Данные о количестве перемещенных лиц были предоставлены официальными ведомствами Ливана в связи с продолжающимися израильскими бомбардировками приграничных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение нанесло высокоточные ракетные удары по военным объектам Израиля в Хайфе.

    Высокоточная ракета поразила главный призывной пункт Армии обороны Израиля в районе Тель-ха-Шомер, в 120 км от ливано-израильской границы.

    Израильские военные попали в засаду «Хезболлы» при попытке найти останки летчика Рона Арада, операция проводилась ночью.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 01:22 • Новости дня
    Reuters сообщил об атаке дрона на здание ООН в Ираке

    Tекст: Денис Тельманов

    В иракском городе Сулеймания зафиксирована атака дрона на объект, принадлежащий Организации Объединенных Наций, произошедшая 8 марта.

    Атака произошла в городе Сулеймания, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

    По данным агентства, объектом атаки стал офис ООН. В сообщении подчеркивается: «Дрон атаковал здание ООН в иракском городе Сулеймания».

    Детали о возможных жертвах, разрушениях или причастных сторонах на момент публикации не раскрываются. Агентство не приводит комментариев представителей ООН или местных властей относительно произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дата-центр Amazon в Бахрейне подвергся атаке беспилотников КСИР. Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
    Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль Паралимпиады