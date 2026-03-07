ЦАХАЛ раскрыл масштабы двухдневных массированных ударов по Ирану и Ливану

ЦАХАЛ сообщил о 300 ударах по Ирану и 170 по Ливану за 48 часов

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны Израиля за последние 48 часов нанесла более 300 ударов по объектам в Иране и еще 170 – по позициям шиитского движения, передает ТАСС. В ведомстве раскрыли подробности массированной атаки.

«В Иране было нанесено более 300 ударов по целям иранского режима, а в Ливане – более 170 ударов по целям организации «Хезболла», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Согласно отчету военных, на иранские цели было сброшено 1465 боеприпасов, а на объекты в соседней республике – 180. Представители ведомства отметили, что десятки масштабных волн ударов пришлись на Тегеран и другие районы Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация еврейского государства поразила инфраструктуру Университета имени имама Хусейна в ходе налета на иранские военные объекты.

Днем ранее израильские ВВС уничтожили шесть пусковых установок баллистических ракет и три комплекса ПВО Ирана.

Тегеран в ответ продолжает наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по территории Израиля.