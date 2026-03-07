Новая серия взрывов зафиксирована в Катаре

Новая серия мощных взрывов прогремела в Катаре

Tекст: Мария Иванова

Новая атака произошла после первой спокойной ночи с 28 февраля и обещания иранского лидера Масуда Пезешкиана прекратить удары, передает РИА «Новости».

На юге столицы местные жители наблюдали яркие разрывы в небе. Звуки взрывов донеслись и до города Люсейль, расположенного к северу от Дохи.

Оповещение о воздушной тревоге прозвучало с задержкой. Сирены включились только после того, как удары уже были нанесены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Катара с конца февраля уничтожили значительное количество ракет и беспилотников. При падении обломков сбитых снарядов пострадали восемь человек.

Компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки на производственный комплекс.