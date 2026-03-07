  • Новость часаПутин поздравил женщин России с 8 Марта
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    7 марта 2026, 18:49 • Новости дня

    Израиль заявил о нанесении мощного удар по штабу ВВС КСИР

    ВВС Израиля заявили, что поразили оперативный штаб КСИР и системы ПВО в Тегеране

    Tекст: Мария Иванова

    В Тегеране нанесен ракетный удар по оперативному штабу ВВС КСИР, который координировал оценку воздушной обстановки и прикрытие неба над Ираном, заявила Армия обороны Израиля.

    Израильские вВоенные сообщили о поражении ключевого объекта, который занимался оценкой обстановки в небе и защитой иранской территории, передает РИА «Новости».

    «Ночью ВВС Израиля, действуя на основе точных разведывательных данных, завершили масштабную волну ударов по военной инфраструктуре... Один из главных ударов был нанесен по оперативному штабу ВВС КСИР... Этот штаб был первым и самым центральным командным пунктом ПВО», – говорится в заявлении.

    В ведомстве добавили, что атаке также подверглись системы противовоздушной обороны и командные центры противника. Кроме того, удары пришлись по складам материально-технического обеспечения и другим объектам рядом со штабом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил о проведении серии атак на позиции Вашингтона и Тель-Авива.

    ВВС Израиля ранее заявляли, что нанесли удар по защищенному подземному бункеру в Тегеране. Израильские военные также атаковали другие объекты в иранской столице.

    7 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани

    Россия возложила вину за удар БПЛА по Нахичевани на агрессоров против Ирана

    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичеванской автономной республике Азербайджана лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на тех, кто поддерживает эти действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичевани лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на всех, кто прямо или косвенно поддерживает такие действия, следует из комментария Захаровой.

    Захарова подчеркнула, что ранее российская сторона уже предупреждала о возможных негативных последствиях подобных военных авантюр для безопасности всех стран региона, в первую очередь – соседей Ирана.

    «Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», – заявила Захарова. Она также отметила, что Россия призывает Азербайджан и Иран, которые являются стратегическими партнерами Москвы, проявлять максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов, чтобы не создавать новых разделительных линий в регионе.

    В МИД России подчеркнули важность тщательной проверки всех обстоятельств происшествий, способных привести к дальнейшей эскалации. Российская сторона заявила о готовности активно содействовать прекращению кровопролития и поддержать возобновление политико-дипломатического процесса на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани.

    Власти республики вывезли дипломатический персонал из иранского города Табриз после инцидента с беспилотниками в Нахичевани.

    Глава республики потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана.

    Комментарии (12)
    7 марта 2026, 19:56 • Новости дня
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Вера Басилая

    Замена американских радаров, поврежденных ударами Ирана, потребует колоссальных ресурсов и растянется на годы, пишет журнал Foreign Policy.

    По анализу Foreign Policy, замена американских радаров, пораженных во время удара Ирана, потребует многомиллиардных вложений и растянется на годы, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что уничтожение современных радаров AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне выявило уязвимость цепочек поставок и длительные сроки производства.

    На создание нового радара AN/FPS-132 потребуется от пяти до восьми лет и 1,1 млрд долларов для компании Raytheon. Для замены AN/TPS-59 корпорации Lockheed Martin понадобится минимум двенадцать-двадцать четыре месяца и от 50 до 75 млн долларов.

    В издании подчеркивается, что производство компонентов для радаров зависит от галлия, 98% которого поступает из Китая.

    Также журналисты обратили внимание на то, что за 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3 тыс. высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что, по их мнению, продемонстрировало критическую уязвимость в цепочке поставок вооружения.

    Иран нанес массированный удар по авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ и вывел из строя радары и центр спутниковой связи.

    Иранские силы в первые три дня конфликта нанесли серьезный ущерб коммуникационным системам и радарным комплексам на семи базах Пентагона на Ближнем Востоке.

    Агентство Bloomberg предупредило о риске быстрого истощения арсеналов ракет-перехватчиков США, Израиля и стран Персидского залива в случае сохранения интенсивности иранских ударов.

    Комментарии (7)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 18:37 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне

    Элитные части Ирана ударили по штабу ВМС США в Бахрейне

    Иран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне
    @ Saeed Qaq/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские ракеты в рамках 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» поразили военный объект США в районе Джуффейр в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота.

    Командование КСИР объявило об атаке на американскую базу в районе Джуффейр, передает РИА «Новости».

    В заявлении элитного подразделения говорится: «В продолжение 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» в ответ на насильственные действия американских террористов с базы в районе Джуффейр эта база подверглась ударам высокоточными иранскими ракетами».

    Сведения об ударе появились после выступления иранского президента Масуда Пезешкиана. Политик ранее утверждал, что Тегеран решил не атаковать соседние государства без прямой агрессии с их стороны, и принес извинения уже пострадавшим странам.

    Вооруженные силы исламской республики, несмотря на слова президента, предупредили о продолжении боевых действий. Иранские военные намерены и дальше наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке и целям в Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о большом числе погибших и раненых среди американских военных после удара по базам в Бахрейне.

    Тегеран заранее предупредил страны Ближнего Востока о будущих ударах по американским базам на их территории.

    Комментарии (2)
    7 марта 2026, 21:07 • Новости дня
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки

    Al Hadath: Сын погибшего верховного лидера Ирана ранен в результате атаки

    Tекст: Мария Иванова

    Во время одной из атак был ранен Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера и главный претендент на его пост.

    Моджтаба Хаменеи получил травмы во время удара, передает телеканал Al Hadath. По данным журналистов, сын погибшего иранского лидера остался жив.

    Сведений о том, насколько серьезные ранения получил пострадавший, в настоящий момент нет, передает ТАСС.

    Моджтаба считается основным претендентом на пост верховного лидера страны.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заклюдчалась ошибка США при убийстве Хаменеи.

    Супруга верховного лидера Ирана ранее скончалась от полученных при бомбардировках ранений.

    Совет экспертов Ирана в субботу пообещал избрать нового главу государства в течение суток.

    Комментарии (3)
    7 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля

    Иран предупредил о мощных ударах по базам США и Израиля

    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные предупредили, что военные базы США и Израиля по всему Ближнему Востоку станут главными целями мощных ударов при продолжении атак.

    Иранские вооружённые силы сделали заявление о том, что все военные базы США и Израиля на суше, на море и в космосе на территории Ближнего Востока будут рассматриваться как ключевые цели для мощных ударов, передает RT. Такое предупреждение опубликовано на фоне продолжающегося напряжения в регионе.

    В заявлении иранских военных подчёркивается уважение к интересам и национальному суверенитету соседних стран. Они отметили: «До настоящего времени никаких посягательств на них не совершалось. Однако в случае продолжения прежних наступательных действий все военные базы США, а также Израиля на суше, в море и в космосе, по всему региону, будут рассматриваться как основные цели и подвергнутся мощным ударам».

    Иранские военные особо подчеркнули, что пока не предпринимали никаких агрессивных шагов в адрес иностранных государств региона. Однако они предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны США или Израиля приведёт к ответным действиям против их объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели и ранениях около 200 американских военнослужащих в результате удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Накануне иранские военные отчитались о большом числе погибших и раненых среди американских военных после атаки по базам в Бахрейне.

    Ранее стало известно, что еще до нападения США и Израиля Тегеран предупреждал страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов.


    Комментарии (2)
    7 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя

    ЦАХАЛ подтвердил личное участие командующего ВВС Томера Бара в атаке на Тегеран

    Tекст: Мария Иванова

    Во время недавней атаки на Тегеран командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар лично поднялся в воздух и бомбил иранские военные объекты, сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

    Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова сообщила, что генерал-майор Томер Бар лично участвовал в боевой операции, передает РИА «Новости». По ее словам, высокопоставленный военачальник управлял истребителем во время налета.

    «В армии подтвердили участие командующего ВВС в нанесении ударов по военным объектам иранского режима в одной из операций в Тегеране», – рассказала Уколова.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную атаку на иранскую территорию, включая удары по столице республики. Сообщается о разрушениях инфраструктуры и гибели гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под удары США и Израиля попали жилые кварталы и район Тегеранского университета.

    Сообщалось, что израильская авиация поразила оперативный штаб ВВС КСИР в иранской столице.

    В Израиле также сообщали, что ЦАХАЛ атаковал подземный комплекс для хранения баллистических ракет.


    Комментарии (6)
    7 марта 2026, 18:58 • Новости дня
    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США

    Электронные помехи США заподозрили в изменении траектории полета иранских ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Часть иранских ударов по гражданским объектам могла стать следствием вмешательства американских систем ПРО, чьи помехи, по оценке Тегерана, увели боеприпасы от военных целей, заявило постпредство исламской республики при ООН.

    Постпредство исламской республики заявило, что отдельные удары ошибочно пришлись по мирным целям из-за воздействия систем обороны Вашингтона, передает ТАСС. Помехи изменили траекторию полета снарядов.

    «Иран выбирает в качестве цели только военные базы и американские объекты. Что касается ударов по невоенным объектам, согласно нашей предварительной оценке, некоторые из этих инцидентов могли произойти из-за электронных систем обороны США, которые сбили снаряды с их намеченных военных целей», – говорится в сообщении дипмиссии.

    Заявление было опубликовано на официальной странице иранского представительства в соцсети. Дипломаты подчеркнули, что Тегеран не намерен атаковать гражданскую инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес массированный удар возмездия беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Иранские военные в Ормузском проливе поразили дроном-камикадзе танкер.

    Временный руководящий совет Ирана с субботы отказался от атак на соседние страны.

    Комментарии (2)
    7 марта 2026, 18:18 • Новости дня
    Иран атаковал Израиль ракетами с разделяющимися боеголовками

    Иранские военные применили ракеты «Эмад» и «Хейбар» для удара по Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе новой волны операции «Правдивое обещание-4» по Израилю нанесены удары ракетами «Эмад», «Гадр» и «Хейбар» с разделяющимися боеголовками.

    Корпус стражей исламской революции объявил о проведении 26-й волны операции «Правдивое обещание 4», в рамках которой были атакованы израильские объекты, передает РИА «Новости»/

    «В ходе комбинированной операции... были поражены различные цели... с использованием ракет нового поколения «Эмад», «Гадр», а также ракеты «Хейбар» с несколькими боеголовками», – говорится в заявлении КСИР.

    Иранская сторона утверждает, что уничтожение израильских радиолокационных систем существенно облегчило выполнение боевой задачи и поражение намеченных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные объявили о начале масштабной наступательной операции «Правдивое обещание – 4».

    Армия исламской республики провела новый массированный ракетный обстрел израильской территории.

    Корпус стражей исламской революции ударил баллистическим и гиперзвуковым вооружением по объектам Вашингтона и Тель-Авива.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:43 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на страну с авиабазы соседней страны

    Спикер меджлиса Ирана Галибаф заявил об ударе по Кешму с авиабазы соседней страны

    Tекст: Мария Иванова

    Удар по предприятию на острове Кешм нанесли с использованием военной инфраструктуры сопредельного государства, сообщил председатель Меджлиса (парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    Председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф заявил, что одна из недавних атак по южным территориям исламской республики проводилась с использованием аэродрома соседней державы, передает ТАСС.

    Политик уточнил подробности инцидента. «Нападение на завод по опреснению воды в городе Кешме на юге страны было поддержано с авиабазы, расположенной в соседней стране», – указал Галибаф, чьи слова приводит канал Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес массированный удар возмездия беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Министерство иностранных дел Катара заявило об атаке на здания в Бахрейне с размещенными там катарскими военными.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о поражении объектов США в Кувейте и других странах Персидского залива.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    В Дубае прогремел мощный взрыв

    После предупреждения о ракетной угрозе в Дубае прогремел мощный взрыв

    Tекст: Мария Иванова

    Громкий хлопок, похожий на срабатывание средств защиты неба, услышали жители и гости крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов.

    Инцидент зафиксирован в крупнейшем городе ОАЭ, где внезапно раздался сильный грохот, передает РИА «Новости».

    Как уточняет корреспондент агентства, слышимый звук по своим характеристикам очень напоминает работу комплексов противовоздушной обороны.

    Ситуация развивается на фоне официальных предупреждений со стороны властей. Незадолго до происшествия министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов уведомило общественность о наличии потенциальной ракетной угрозы для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов произошла в Дубае, Манаме и Иерусалиме.

    Минобороны ОАЭ заявило об отражении массированной атаки иранских ракет и беспилотников.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:37 • Новости дня
    «Хезболла» ударило ракетой по главному призывному пункту ЦАХАЛ

    «Хезболлах поразило высокоточной ракетой призывной центр ЦАХАЛ в Тель-ха-Шомере

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Тель-ха-Шомер, в 120 км от ливано-израильской границы, высокоточная ракета поразила главный призывной пункт Армии обороны Израиля.

    Движение «Хезболла» использовало современный боеприпас для атаки на район Тель-ха-Шомер. Там располагается основной призывной пункт Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

    «Бойцы исламского сопротивления поразили новым ракетным оружием важный военный объект в Тель-ха-Шомере, который находится в 120 км от ливано-израильской границы», – говорится в заявлении военно-информационной службы организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» заявило о нанесении ракетного удара по скоплению израильских военных в районе города Метула.

    Ранее Корпус стражей исламской революции инициировал серию атак по объектам в центре Тель-Авива с применением ракет и беспилотников.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:45 • Новости дня
    Сотни истребителей Израиля атаковали ключевые ракетные объекты Ирана

    ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по производству ракет в Парчине и Шахруде

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские ВВС нанесли массированный удар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала два стратегически важных объекта по производству баллистических ракет, расположенных на иранской территории, передает РИА «Новости». Пресс-служба военных подтвердила проведение операции в субботу.

    «Сотни истребителей ВВС Израиля нанесли удары по двум ключевым объектам иранского… режима по производству баллистических ракет и другого вооружения. Эти объекты расположены в районах округа Парчин и города Шахруд», – говорится в сообщении.

    Ранее Израиль заявлял, что нанес удар по подземному бункеру с запасами баллистических ракет.

    Армия обороны Израиля сообщила о поражении оперативного штаба ВВС КСИР в Тегеране.

    За последние двое суток ЦАХАЛ атаковал более 300 объектов в Иране.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 18:55 • Новости дня
    Новая серия взрывов зафиксирована в Катаре

    Новая серия мощных взрывов прогремела в Катаре

    Tекст: Мария Иванова

    В субботу вечером небо над югом Дохи озарилось вспышками, а звуки разрывов были слышны даже в расположенном на севере городе Люсейль, сообщили очевидцы.

    Новая атака произошла после первой спокойной ночи с 28 февраля и обещания иранского лидера Масуда Пезешкиана прекратить удары, передает РИА «Новости».

    На юге столицы местные жители наблюдали яркие разрывы в небе. Звуки взрывов донеслись и до города Люсейль, расположенного к северу от Дохи.

    Оповещение о воздушной тревоге прозвучало с задержкой. Сирены включились только после того, как удары уже были нанесены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Катара с конца февраля уничтожили значительное количество ракет и беспилотников. При падении обломков сбитых снарядов пострадали восемь человек.

    Компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки на производственный комплекс.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала дронами нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе

    Бойцы «Хезболлы» ударили беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

    Tекст: Мария Иванова

    На рассвете 7 марта бойцы «Хезболлы» выпустили группу ударных беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, поразив израильский объект топливной инфраструктуры.

    Атаку на промышленное предприятие осуществили силы исламского сопротивления ранним утром субботы, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении организации уточняется, что целью нападения стала топливная инфраструктура.

    «Бойцы исламского сопротивления  в субботу, 7 марта, в 5.30 атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хайфе с использованием группы ударных беспилотников», – гласит текст заявления.

    Для проведения операции использовалось несколько летательных аппаратов одновременно.

    Ранее  субботу ПВО Саудовской Аравии сбила летевший к нефтяному месторождению беспилотник.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 18:23 • Новости дня
    Британцы массово выступили против ударов США по Ирану

    Многотысячная толпа в Лондоне потребовала прекратить войну США с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    У посольства США в Лондоне начался многотысячный марш против ударов по Ирану, участники несут портреты убитого аятоллы Хаменеи и плакаты о погибших школьницах.

    Акция протеста началась в субботу днем в районе Миллбэнк, откуда колонна двинулась через Воксхолльский мост, передает РИА «Новости».

    Люди скандировали лозунги «Руки прочь от Ирана!» и несли плакаты с напоминанием о гибели 168 школьниц.

    Член левой партии Counterfire Пит заявил: «Мы абсолютно возмущены незаконной войной против Ирана, которую ведут Израиль и США, чье посольство находится здесь. Мы считаем абсолютно возмутительным, что очередная война приведет к тому, что тысячи и тысячи невинных людей будут убиты».

    Активист добавил, что Британия выступает в конфликте как младший партнер и подчиняется воле Вашингтона. Представительница организации «Стоп расизм» Сара также отметила, что Лондон предоставил американцам свои военные базы для ведения боевых действий.

    Удары по иранской территории начались 28 февраля, одной из жертв атаки стал верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Российский президент Владимир Путин назвал это убийство циничным нарушением норм морали и международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о гибели более 1330 мирных жителей в ходе атак.

    Американские следователи накануне заподозрили собственные вооруженные силы в нанесении удара по иранской школе для девочек.

    Между тем власти США решили доставить на родину тела шестерых погибших при ударе иранского беспилотника военных.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
    Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль Паралимпиады