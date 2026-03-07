Израиль заявил о нанесении мощного удар по штабу ВВС КСИР

ВВС Израиля заявили, что поразили оперативный штаб КСИР и системы ПВО в Тегеране

Tекст: Мария Иванова

Израильские вВоенные сообщили о поражении ключевого объекта, который занимался оценкой обстановки в небе и защитой иранской территории, передает РИА «Новости».

«Ночью ВВС Израиля, действуя на основе точных разведывательных данных, завершили масштабную волну ударов по военной инфраструктуре... Один из главных ударов был нанесен по оперативному штабу ВВС КСИР... Этот штаб был первым и самым центральным командным пунктом ПВО», – говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что атаке также подверглись системы противовоздушной обороны и командные центры противника. Кроме того, удары пришлись по складам материально-технического обеспечения и другим объектам рядом со штабом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил о проведении серии атак на позиции Вашингтона и Тель-Авива.

ВВС Израиля ранее заявляли, что нанесли удар по защищенному подземному бункеру в Тегеране. Израильские военные также атаковали другие объекты в иранской столице.