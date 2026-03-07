Член Совета экспертов анонсировал избрание лидера Ирана за сутки

Совет экспертов Ирана пообещал избрать преемника Хаменеи в течение суток

Tекст: Мария Иванова

Член Совета экспертов аятолла Хосейн Мозаффари сообщил, что заседание для избрания главы государства пройдет в кратчайшие сроки, передает РИА «Новости». По его словам, процедура определения преемника ожидается в течение одних суток.

«Члены Совета экспертов с нетерпением ждут, когда сложатся условия для проведения собрания, обсуждения и избрания нового верховного лидера и преемника мученика-имама… Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдет в ближайшие 24 часа», – приводит Fars слова священнослужителя.

Мозаффари уточнил, что к текущему моменту никаких официальных встреч орган еще не проводил. Он также призвал граждан страны воздержаться от распространения недостоверной информации касательно назначения нового руководителя Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль в ходе первого удара ликвидировали верховного лидера страны Али Хаменеи. Временный руководящий совет начал исполнять обязанности главы государства.

Глава МИД Ирана сообщил о запуске процесса избрания преемника.