    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    7 марта 2026, 18:36 • Новости дня

    Индия сообщила о готовности рассмотреть закупки российского СПГ

    Tекст: Вера Басилая

    Индийское правительство не исключает рассмотрение закупок российского сжиженного природного газа, если соответствующее предложение поступит, а также удерживает цены на топливо, сообщает Reuters.

    Агентство Reuters и источник в индийском правительстве сообщил, что Индия готова рассмотреть возможность закупок российского сжиженного природного газа, если поступит соответствующее предложение, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что индийские компании рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложа.

    По информации Reuters, после того как США ослабили ограничения, индийские компании активизировали закупки российской нефти. Это связано с необходимостью поддержания стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии.

    Также источник сообщил, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в нынешних условиях. Такое решение объясняется растущими запасами топлива в стране.

    Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что страна разрешила Индии продолжать закупки российской нефти. Это решение принято на фоне практически полной остановки судоходства через Ормузский пролив, что могло бы привести к дефициту энергоносителей в регионе.

    Ранее Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США.

    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    7 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Обострение ситуации вокруг Ирана и рост цен на нефть заставили японского парламентария предложить пересмотреть антироссийские ограничения ради экономической стабильности.

    Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки выступил с предложением пересмотреть действующие экономические санкции стран G7 против России, передает РИА «Новости».

    По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана и Ормузского пролива, приводит к росту цен на нефть и ставит под угрозу экономическую стабильность Японии.

    «В связи с нынешней проблемой вокруг Ирана, без сомнения, появится новый импульс для урегулирования ситуации на Украине. В таком случае экономические санкции G7 против России потеряют смысл», – отметил Судзуки.

    Он подчеркнул, что рост цен на нефть напрямую сказывается на жизни японцев и именно политики должны нести ответственность за такие последствия.

    Судзуки напомнил, что российские энергоресурсы, в частности нефть и газ с Сахалина, находятся в непосредственной близости от Японии, что может стать важнейшим геополитическим преимуществом для страны.

    Политик призвал Японию проявить инициативу на международной арене и как можно скорее начать движение в сторону отмены санкций против России ради стабильности мировой экономики.

    Судзуки известен в японской политике своей позицией по развитию отношений с Россией и подписанию мирного договора.

    Обострение на Ближнем Востоке связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, а также ответными действиями Ирана. Более 90% японского импорта сырой нефти поступает из стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций из-за угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Вашингтона в районе Ормузского пролива фактически привела к отмене ограничений против российского энергетического сектора.

    Евросоюз предложил рассмотреть отмену антироссийских санкций на поставку энергоносителей в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    7 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Мазут с атакованного танкера достиг пляжей Шри-Ланки

    Пятно мазута с атакованного судна танкера у Омана загрязнило побережье Шри-Ланки

    Tекст: Вера Басилая

    На пляже Хиккадува, где отдыхают российские туристы, специалисты устраняют последствия разлива мазута, появившегося после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Нефтепродукты оказались на побережье в курортной зоне, где специалисты уже приступили к ликвидации последствий разлива, передает телеканал 360. Отдыхающие из России сообщили, что загрязнение возникло после удара по танкеру с сырой нефтью.

    Сейчас в отеле Hikka Tranz находятся около 200 туристов из России. Хиккадува традиционно считается одним из самых востребованных мест отдыха на острове, привлекая любителей серфинга и дайвинга со всего мира.

    Судно под флагом Маршалловых Островов атаковали безэкипажным катером примерно в 46 километрах от провинции Маскат. В результате удара в машинном отделении произошли взрыв и пожар, а на борту находилось более 59 тыс. тонн нефти.

    Власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере MKD VYOM после атаки морского беспилотника.

    Международная морская организация рекомендовала судам воздерживаться от прохода через Ормузский пролив.

    Руководство Индии потребовало урегулировать конфликт в регионе дипломатическим путем

    7 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    В Ельце рядом с домом упал беспилотник

    В Ельце ночью упал беспилотник рядом с домом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночью в Ельце Липецкой области рядом с многоквартирным домом упал беспилотник, его боевая часть не взорвалась, пострадавших нет, сообщили власти региона.

    Беспилотник упал ночью рядом с многоквартирным домом в Ельце Липецкой области, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, погибших и пострадавших нет, однако на месте происшествия осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва.

    «Сегодня ночью в Ельце БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом. Погибших и пострадавших нет. Однако осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва... На месте работают все экстренные службы, дежурят медики. После того как специалисты завершат обезвреживание обломков, люди смогут вернуться домой», – сообщил Артамонов.

    Для обеспечения безопасности жителей была организована эвакуация жильцов четырёх домов в пункт временного размещения – лицей № 5 по адресу: улица Спутников, дом 9. На месте продолжают работать экстренные службы и сапёры. Возвращение людей в свои квартиры будет возможно после обезвреживания опасных элементов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этой ночью над территорией области сбили три украинских дрона. В январе украинские беспилотники атаковали Елец, в результате чего два человека получили ранения. За день до этого в промышленной зоне Ельца произошло падение дрона, тогда никто не пострадал, но было повреждено остекление дома.

    7 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Туск возмутился планами США о смягчении санкций против России

    Туск раскритиковал планы США по смягчению санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство возможным ослаблением американских санкций по отношению к российской нефти, отметив рост цен.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск негативно отреагировал на сообщения о том, что Белый дом может ослабить санкции в отношении нефти из России, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсети он подчеркнул, что «Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти».

    Туск отметил связь между ростом цен на нефть, событиями на Ближнем Востоке и возможными шагами США, выразив обеспокоенность последствиями такого решения.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    7 марта 2026, 17:10 • Новости дня
    Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Глава РФПИ Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает мощнейшая волна негативных последствий из-за ошибочных решений в сфере энергетики, усугубивших положение объединения на фоне ближневосточного кризиса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Европу скоро накроет огромная волна проблем из-за неверных шагов в отрасли, передает РИА «Новости». По его словам, эти ошибки поставили объединение в проигрышное положение после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее польский премьер Дональд Туск задался вопросом, кто выигрывает от хаоса в регионе, на фоне сообщений о возможном снятии санкций США с российской нефти. Глава РФПИ в ответ указал на ответственность самих европейских политиков за сложившуюся ситуацию.

    «Это не европейские бюрократы, принявшие неверные решения в энергетической сфере и поставившие под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Грядёт цунами энергетики и правды. Передавайте привет Урсуле и Кайе», – резюмировал Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    Позднее он иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа.

    Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    7 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    От угарного газа в Запорожской области погибли трое малышей

    Балицкий сообщил о гибели трех малышей от отравления угарным газом при пожаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате пожара в частном доме в Приазовском Запорожской области три маленьких ребенка скончались от отравления угарным газом, причины трагедии выясняются, сообщают местные власти.

    Трое маленьких детей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Телеграм-канале, что трагедия произошла в ночь на субботу.

    По его словам, в результате пожара в частном домовладении скончались мальчик 2022 года рождения и две девочки 2021 и 2024 годов рождения. Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи констатировали смерть детей от отравления угарным газом.

    По предварительным данным, на момент происшествия дети находились дома одни. На месте работают следователи и полицейские, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Причины трагедии будут тщательно выяснены, подчеркнул Балицкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Курске в многоквартирном доме на улице Харьковской четыре человека погибли из-за отравления угарным газом.

    Ранее в Вологодской области в гаражном боксе на улице Юбилейной пятеро человек стали жертвами предполагаемого отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело.

    А в начале февраля в селе Параул в Дагестане пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок тяжело пострадал.


    7 марта 2026, 16:23 • Новости дня
    Отделение банка в Подмосковье поджег подросток по указанию кураторов

    Отделение банка в Подмосковье было подожжено подростком по указанию кураторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отделении банка в подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег, пострадавших нет, уточнили в правоохранительных органах.

    16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка на улице Вольной в поселке Путилково в Красногорске Московской области, следуя указаниям кураторов, сообщает Мособлпрокуратура. Юноша по телефону получил инструкции от неизвестных, пронес в банк канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкомат и поджег его. «Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Пресс-служба ГУ МВД по Московской области добавила, что по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Красногорска сообщила о пожаре в отделении банка ВТБ в поселке Путилково, но не указала причины возгорания.

    Ранее в Балашихе 18-летняя девушка попыталась поджечь торговый центр по указке мошенников. До этого в Химках подросток по указанию мошенников поджег машину полиции.

    7 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Житель Самарской области ранен при падении обломков БПЛА

    Житель Самарской области получил ранение при падении обломков БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самарской области госпитализировали мужчину после падения обломков беспилотника, ему оказывается необходимая медицинская помощь, отмечают местные власти.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в Мах, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один мужчина.

    Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Других подробностей о состоянии мужчины или обстоятельствах инцидента пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над территорией области этой ночью сбили пять украинских дронов. Ранее в регионе впервые объявили режим ракетной опасности.

    А в ноябре в Сызрани в результате падения БПЛА на промышленные предприятия погибли два человека.


    7 марта 2026, 15:57 • Новости дня
    Пожар произошел в отделении банка ВТБ в Красногорске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отделении банка ВТБ в поселке Путилково Красногорска Московской области рано утром 7 марта произошёл пожар, который удалось ликвидировать до приезда пожарных, при возгорании никто не пострадал, сообщили местные власти.

    Пожар вспыхнул утром в субботу в отделении банка ВТБ в поселке Путилково Красногорского городского округа Московской области, сообщает местная администрация. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных расчетов.

    Пострадавших в результате происшествия нет. Ранее в ряде СМИ появлялась информация о возможном взрыве банкомата, однако официальное сообщение подтверждает только факт пожара и его оперативную ликвидацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные тушили огонь на площади 700 кв. м в двух частных домах поселка Путилково.

    До этого в жилом доме поселка Икша Московской области произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром, в результате чего пострадали два мужчины и ребенок десяти лет. А в конце января в Балашихе девушка по указке мошенников пыталась поджечь торговый центр.

    7 марта 2026, 10:16 • Новости дня
    От ударов ВСУ в Курской области пострадали четыре человека

    В результате ударов украинских БПЛА в Курской области ранены четыре жителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов беспилотников в двух населенных пунктах Курской области были ранены четыре жителя, повреждены автомобили и здания, сообщают местные власти.

    В результате атак беспилотных летательных аппаратов в Курской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Мax.ru.

    «В результате атак в деревне Лещиновка Глушковского района пострадала женщина... В посёлке Хомутовка Хомутовского района пострадали три человека, осколками посечены кузов и остекление двух автомобилей, повреждено остекление двух окон, входная дверь и фасад магазина», – сообщил Хинштейн.

    По его словам, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Также в результате нападения были повреждены автомобили и здания, в том числе магазин в Хомутовке. Власти продолжают оценивать ущерб и оказывают поддержку жителям пострадавших населённых пунктов.

    Ранее сообщалось, что над территорией области российские силы ПВО сбили шесть украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства российской ПВО за прошлую ночь сбили 124 украинских беспилотника над разными российскими регионами.

    Накануне Хинштейн сообщал, что две жительницы Суджанского района Курской области вернулись домой после обмена, который прошел при участии президента Белоруссии.


    7 марта 2026, 10:52 • Новости дня
    ПВО сбила два БПЛА в Ульяновской области

    ПВО перехватила и уничтожила два БПЛА в Ульяновской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате работы системы ПВО в Ульяновской области были уничтожены два беспилотника, обошлось без жертв и разрушений, сообщили власти региона.

    ПВО успешно перехватила и уничтожила два беспилотника на территории Ульяновской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что их падение зафиксировано в южных районах области. Местные власти продолжают контролировать ситуацию, угрозы для мирных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этой ночью над территорией России сбили 124 украинских дрона.

    Ранее, в октябре после атаки украинских беспилотников в Новоспасском районе Ульяновской области возник пожар, который был быстро потушен.

    Также в октябре в Вешкайме Ульяновской области предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию.

    7 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Вучич заявил о неизбежной расплате Европы за отказ от российской нефти

    Вучич: Европа заплатит «наивысшую цену» за отказ от нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич указал, что Европа понесет самые большие издержки из-за отказа от российской нефти, тогда как другие регионы получат доступ к ресурсам.

    Страны Европы заплатят «наивысшую цену» за отказ от российской нефти, в то время как Азия и Африка смогут получать сырье из России, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА «Новости».

    Выступая в субботу на презентации стратегии «Сербия 2030», Вучич подчеркнул: «Вот американцы ночью разрешили России экспорт нефти, и Индия это обеими руками ждет. Знаете, кто растерян в этой ситуации? Мы в Европе. Потому что опять заплатим наивысшую цену».

    По словам сербского лидера, на фоне конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть резко выросли. В пятницу стоимость марки Brent впервые с сентября 2023 года превысила 94 доллара за баррель.

    Сербское правительство тем временем обеспечило минимальное повышение цен на бензин и дизельное топливо, несмотря на рыночные колебания, чтобы защитить внутреннего потребителя. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович ранее пообещала создать к концу года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить резких скачков цен на топливо в связи с происходящим энергетическим кризисом.

    Венгрия и Сербия для обеспечения энергобезопасности решили ускорить строительство нефтепровода для соединения с системой «Дружба».

    Министр финансов США Скотт Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против российской нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек неизбежные просьбы европейских чиновников о возобновлении поставок энергоресурсов.

    Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса.

    7 марта 2026, 22:15 • Новости дня
    Санчес предупредил о рисках для экономики Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер Испании Педро Санчес заявил о возможном росте инфляции и замедлении экономического роста в Европе из-за эскалации ближневосточного конфликта.

    Педро Санчес в статье для журнала Economist предупредил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может серьезно повлиять на экономику Европы, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что анализ Европейского центрального банка показал: частичная блокада Ормузского пролива может привести к потере еврозоной 0,7 процентного пункта экономического роста и росту инфляции почти на один процентный пункт за год.

    Санчес подчеркнул: «Этот анализ не учитывал военный конфликт такого масштаба, который может развернуться сейчас».

    Премьер Испании также указал на возможные перебои в транспортных маршрутах, рост цен и усиление экономической неопределенности. Он добавил, что конфликт нанесет наибольший ущерб гражданскому населению Ирана, а также создаст дополнительные риски для глобальной безопасности и экономической стабильности.

    Санчес выразил позицию правительства Испании против военной эскалации и подчеркнул необходимость добиваться деэскалации дипломатическими средствами.

    По его словам, Мадрид уже ведет работу с европейскими партнерами и странами региона по формированию консенсуса в пользу прекращения огня и возобновления дипломатического диалога.

    В завершение Санчес напомнил, что Испания не разрешила Соединенным Штатам использовать свои военные базы для операции против Ирана, назвав это проявлением государственного суверенитета и защитой интересов граждан страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военную операцию США против Ирана и публично осудил действия Вашингтона.

    Санчес заявил, что операция США – это опасная игра с судьбой миллионов. Эксперты отметили, что судьба европейской экономики зависит от завершения противостояния между США, Израилем и Ираном в ближайшие четыре недели.

