Иран атаковал Израиль ракетами с разделяющимися боеголовками

Корпус стражей исламской революции объявил о проведении 26-й волны операции «Правдивое обещание 4», в рамках которой были атакованы израильские объекты, передает РИА «Новости»/
«В ходе комбинированной операции... были поражены различные цели... с использованием ракет нового поколения «Эмад», «Гадр», а также ракеты «Хейбар» с несколькими боеголовками», – говорится в заявлении КСИР.
Иранская сторона утверждает, что уничтожение израильских радиолокационных систем существенно облегчило выполнение боевой задачи и поражение намеченных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные объявили о начале масштабной наступательной операции «Правдивое обещание – 4».
Армия исламской республики провела новый массированный ракетный обстрел израильской территории.
Корпус стражей исламской революции ударил баллистическим и гиперзвуковым вооружением по объектам Вашингтона и Тель-Авива.