  • Новость часаПутин поздравил женщин России с 8 Марта
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    7 марта 2026, 17:36 • Новости дня

    Туск возмутился планами США о смягчении санкций против России

    Туск раскритиковал планы США по смягчению санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство возможным ослаблением американских санкций по отношению к российской нефти, отметив рост цен.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск негативно отреагировал на сообщения о том, что Белый дом может ослабить санкции в отношении нефти из России, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсети он подчеркнул, что «Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти».

    Туск отметил связь между ростом цен на нефть, событиями на Ближнем Востоке и возможными шагами США, выразив обеспокоенность последствиями такого решения.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Комментарии (11)
    7 марта 2026, 06:24 • Новости дня
    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец

    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш»

    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец
    @ US Navy

    Tекст: Денис Тельманов

    Авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана.

    Телеканал Fox News сообщил, что третий авианосец США, «Джордж Буш», завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина и вскоре отправится на Ближний Восток.

    По информации канала, корабль должен отправиться в восточное Средиземноморье, где будет участвовать в военных действиях против Ирана.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая Тегеран, в результате чего были зафиксированы разрушения и жертвы среди гражданского населения.

    В ответ Иран наносит удары по израильским объектам, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Обстановка в регионе остается крайне напряженной, отмечает телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция перенаправила свою единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Оманском заливе и сменил дислокацию экстренно.

    Комментарии (4)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    МИД опроверг договоренности России и США по лимитам ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    В МИД России назвали спекуляциями сообщения о якобы достигнутых договоренностях с США по соблюдению лимитов по ДСНВ после истечения срока договора.

    Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова прозвучало в интервью агентству РИА «Новости». Он подчеркнул, что продолжающиеся сообщения о договоренностях между Россией и США по сохранению лимитов по ДСНВ являются лишь спекуляциями.

    Рябков призвал внимательно изучить публичные заявления американских официальных лиц, в частности представителей госдепартамента США.

    В качестве примера замминистра отметил выступления США на Конференции по разоружению в Женеве, где представители Вашингтона заявили, что количественные ограничения, заложенные в ДСНВ, утратили актуальность после истечения срока действия договора.

    По словам Рябкова, США официально заявили: «не могли принять предложение о поддержании центральных лимитов по ДСНВ, это по определению стало бы плохой сделкой».

    Портал Axios ранее сообщал, что переговоры между Россией и США в Абу-Даби якобы завершились соглашением о временном соблюдении параметров ДСНВ, однако российская сторона это опровергла.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также подтверждал, что тема судьбы ДСНВ обсуждалась на переговорах в Абу-Даби, но договоренности достигнуто не было.

    Владимир Путин осенью прошлого года предлагал на взаимной основе придерживаться лимитов по стратегическим вооружениям еще один год после окончания действия ДСНВ, однако официального ответа от США не последовало.

    С 5 февраля, после истечения срока действия договора, стороны не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ, а Россия намерена выстраивать свою позицию исходя из анализа военной политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон запланировал строительство 450 шахт для новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel. США проводят испытательные запуски ракеты Minuteman III, которые, по их заявлениям, не связаны с мировой обстановкой.

    Работы по модернизации ядерной триады ведутся без ограничений из-за прекращения действия договора СНВ-3. Эксперты отмечают, что Россия обязательно предпримет ответные шаги на действия США.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 05:46 • Новости дня
    Польша подняла авиацию из-за активности России на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные самолеты Польши были подняты на фоне сообщений об активности российской авиации на Украине, что повлекло подготовку ПВО и радиолокационных систем.

    Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о подъеме военной авиации в польском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что также были приведены в готовность наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. В заявлении отмечается, что действия носят исключительно превентивный характер и направлены на защиту территорий, граничащих с «уязвимыми районами». Польские военные заявили: «В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности».

    Такие меры принимаются регулярно и обычно совпадают с объявлениями воздушной тревоги на Украине. Ранее портал NaTemat уточнял, что частые вылеты истребителей F-16 из-за активности российской авиации обходятся бюджету Польши в 76-77 тысяч злотых (примерно 21 тысяча долларов) за час полета по официальным данным министерства национальной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла дежурные военные самолеты из-за сообщений о якобы активности России на Украине.

    Польские военные вновь задействовали авиацию в ответ на аналогичные заявления о действиях России. Оперативное командование Польши в очередной раз отправило боевые самолеты в воздух по той же причине.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Мазут с атакованного танкера достиг пляжей Шри-Ланки

    Пятно мазута с атакованного судна танкера у Омана загрязнило побережье Шри-Ланки

    Tекст: Вера Басилая

    На пляже Хиккадува, где отдыхают российские туристы, специалисты устраняют последствия разлива мазута, появившегося после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Нефтепродукты оказались на побережье в курортной зоне, где специалисты уже приступили к ликвидации последствий разлива, передает телеканал 360. Отдыхающие из России сообщили, что загрязнение возникло после удара по танкеру с сырой нефтью.

    Сейчас в отеле Hikka Tranz находятся около 200 туристов из России. Хиккадува традиционно считается одним из самых востребованных мест отдыха на острове, привлекая любителей серфинга и дайвинга со всего мира.

    Судно под флагом Маршалловых Островов атаковали безэкипажным катером примерно в 46 километрах от провинции Маскат. В результате удара в машинном отделении произошли взрыв и пожар, а на борту находилось более 59 тыс. тонн нефти.

    Власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере MKD VYOM после атаки морского беспилотника.

    Международная морская организация рекомендовала судам воздерживаться от прохода через Ормузский пролив.

    Руководство Индии потребовало урегулировать конфликт в регионе дипломатическим путем

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Журналист из США Вароли: В Америке мне грозит 20 лет за защиту прав Донбасса

    Журналист из США Вароли: В Америке мне грозит 20 лет за защиту прав Донбасса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший корреспондент The New York Times и Bloomberg Джон Вароли сообщил о возможном тюремном сроке в США из-за поддержки прав жителей Донбасса.

    Бывшему корреспонденту The New York Times и Bloomberg News Джону Вароли может грозить до 20 лет тюрьмы в случае возвращения в США за публичные заявления о правах жителей Донбасса. Сам журналист заявил об этом, выступая на Невском форуме друзей России, передает ТАСС.

    Вароли подчеркнул: «Если я поеду обратно в Америку, меня ждет в лучшем случае нищета, а в худшем – 20 лет тюремного заключения за то, что я поддерживаю Россию. Что я сказал? Я просто во время своего выступления на федеральном канале сказал очевидную вещь: у народа Донбасса есть права человека, права выбрать свою судьбу».

    Журналист считает, что власти США не уважают законы и ведут себя как силы «тотального зла», а противостояние с Россией назвал «войной сил добра против зла». Вароли также сравнил НАТО с «западным рейхом» и провёл параллель между историческими фигурами: «можно провести прямую линию: Наполеон – Гитлер – НАТО». По его мнению, цель западных стран – «полностью покорить Россию и уничтожить» её.

    С 2019 года Вароли находится в «черном списке» в США из-за сотрудничества с российскими телеканалами. Журналист рассказал, что уже год живет в России, считая своей миссией борьбу с западной дезинформацией и участие в информационном противостоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вароли заявил, что украинские войска вынуждены отступать из-за неготовности оборонительных линий, которые строились в спешке.

    А до это на Невском форуме многодетная мать из Финляндии Светлана Сярккя отметила теплый прием, хорошие возможности для образования детей, занятий спортом и высокий уровень медицинской помощи после переезда с семьей из Финляндии в Выборг.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 12:35 • Новости дня
    Минфин США допустил отмену санкций против российской нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Бессент в интервью Fox Business сообщил, что американские власти допускают дальнейшее ослабление санкций против российской нефти, передает «Вести». Причиной возможного смягчения ограничений Бессент назвал ситуацию на мировом рынке, где из-за конфликта на Ближнем Востоке наблюдается временный дефицит нефти.

    По его словам, США уже разрешили Индии закупать нефть из России. «Мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти», – заявил Бессент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японский депутат призвал власти пересмотреть антироссийские санкции. Индия нарастила закупки российской нефти, несмотря на давление со стороны США.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:10 • Новости дня
    Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Глава РФПИ Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает мощнейшая волна негативных последствий из-за ошибочных решений в сфере энергетики, усугубивших положение объединения на фоне ближневосточного кризиса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Европу скоро накроет огромная волна проблем из-за неверных шагов в отрасли, передает РИА «Новости». По его словам, эти ошибки поставили объединение в проигрышное положение после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее польский премьер Дональд Туск задался вопросом, кто выигрывает от хаоса в регионе, на фоне сообщений о возможном снятии санкций США с российской нефти. Глава РФПИ в ответ указал на ответственность самих европейских политиков за сложившуюся ситуацию.

    «Это не европейские бюрократы, принявшие неверные решения в энергетической сфере и поставившие под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Грядёт цунами энергетики и правды. Передавайте привет Урсуле и Кайе», – резюмировал Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    Позднее он иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа.

    Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 11:15 • Новости дня
    Рябков заявил о готовности США срочно увеличить ядерный арсенал

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США хотят сохранить себе свободу рук в сфере стратегических вооружений и держат наготове опцию по наращиванию ядерного потенциала, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    По его словам, США готовы воспользоваться различными сценариями для наращивания ядерного арсенала, передает РИА «Новости». Рябков сообщил, что американская сторона стремится сохранить полную свободу рук в сфере стратегических вооружений и держит наготове опции быстрого увеличения ядерных сил.

    «Из других высказываний американских официальных лиц вытекает, что США намерены сохранять в данной сфере полную свободу рук, держа наготове различные опции, в том числе, возможно, и по наращиванию, причем быстрому, своего ядерного арсенала. Подается так, что эти опции могут быть срочно задействованы по первому приказу президента», – заявил Рябков в интервью.

    Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США перестал действовать пятого февраля. Президент России Владимир Путин в прошлом году предложил обеим странам соблюдать прежние лимиты еще год, но официальный ответ из Вашингтона так и не поступил. В день окончания срока действия договора российский МИД объявил, что стороны больше не связаны обязательствами, но Россия намерена сохранять ответственную политику, исходя из анализа военной политики США и стратегической обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал начать диалог с Россией по поводу нового договора о ракетах. Дональд Трамп ответил России на вопросы о будущем ДСНВ. Американист объяснил причины молчания Вашингтона по вопросу ДСНВ.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Индия сообщила о готовности рассмотреть закупки российского СПГ

    Tекст: Вера Басилая

    Индийское правительство не исключает рассмотрение закупок российского сжиженного природного газа, если соответствующее предложение поступит, а также удерживает цены на топливо, сообщает Reuters.

    Агентство Reuters и источник в индийском правительстве сообщил, что Индия готова рассмотреть возможность закупок российского сжиженного природного газа, если поступит соответствующее предложение, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что индийские компании рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложа.

    По информации Reuters, после того как США ослабили ограничения, индийские компании активизировали закупки российской нефти. Это связано с необходимостью поддержания стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии.

    Также источник сообщил, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в нынешних условиях. Такое решение объясняется растущими запасами топлива в стране.

    Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что страна разрешила Индии продолжать закупки российской нефти. Это решение принято на фоне практически полной остановки судоходства через Ормузский пролив, что могло бы привести к дефициту энергоносителей в регионе.

    Ранее Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:55 • Новости дня
    Кандидат в премьеры Польши назвал условие помощи Украине

    Кандидат в премьеры Польши Чарнек потребовал от Зеленского не наглеть

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава будет продолжать поддержку только в том случае, если Киев проявит уважение и не будет демонстрировать наглость, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав Чарнек.

    Оппозиционная партия «Право и справедливость» выдвинула Пшемыслава Чарнека кандидатом в премьер-министры на случай победы на выборах, передает РИА «Новости».

    «Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость», – подчеркнул Чарнек.

    Он добавил, что Варшава требует уважения от Владимира Зеленского.

    Согласно официальной статистике, объем военной помощи Киеву к марту 2025 года составил около 5 млрд долларов.

    Чарнек ранее раскритиковал украинского лидера за вмешательство в избирательный процесс.

    Власти Польши отменили бесплатный доступ к медицинским услугам и проживанию для большинства трудоспособных беженцев.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Вучич заявил о неизбежной расплате Европы за отказ от российской нефти

    Вучич: Европа заплатит «наивысшую цену» за отказ от нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич указал, что Европа понесет самые большие издержки из-за отказа от российской нефти, тогда как другие регионы получат доступ к ресурсам.

    Страны Европы заплатят «наивысшую цену» за отказ от российской нефти, в то время как Азия и Африка смогут получать сырье из России, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА «Новости».

    Выступая в субботу на презентации стратегии «Сербия 2030», Вучич подчеркнул: «Вот американцы ночью разрешили России экспорт нефти, и Индия это обеими руками ждет. Знаете, кто растерян в этой ситуации? Мы в Европе. Потому что опять заплатим наивысшую цену».

    По словам сербского лидера, на фоне конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть резко выросли. В пятницу стоимость марки Brent впервые с сентября 2023 года превысила 94 доллара за баррель.

    Сербское правительство тем временем обеспечило минимальное повышение цен на бензин и дизельное топливо, несмотря на рыночные колебания, чтобы защитить внутреннего потребителя. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович ранее пообещала создать к концу года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить резких скачков цен на топливо в связи с происходящим энергетическим кризисом.

    Венгрия и Сербия для обеспечения энергобезопасности решили ускорить строительство нефтепровода для соединения с системой «Дружба».

    Министр финансов США Скотт Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против российской нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек неизбежные просьбы европейских чиновников о возобновлении поставок энергоресурсов.

    Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:16 • Новости дня
    Власти Индии заявили о независимости от разрешений на покупку нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Нью-Дели в сфере энергетики определяется исключительно национальными интересами и доступностью сырья, а не внешними разрешениями или санкционными послаблениями, заявил высокопоставленный правительственный чиновник агентству ПТИ.

    Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку нефти в России, заявил высокопоставленный индийский чиновник агентству ПТИ, передает РИА «Новости».

    Представитель правительства подчеркнул: «Индия будет покупать нефть везде, где она доступна. Наши закупки нефти не будут регулироваться никакими пустыми лозунгами».

    Эти заявления последовали после решения США на 30 дней отменить часть санкций, что позволило индийским НПЗ закупать российскую нефть.

    Другой чиновник пояснил, что временная отмена санкций лишь снимает некоторые трения, но не определяет энергетическую политику страны. По его словам, Индия руководствуется принципами доступности, наличия и устойчивости энергоресурсов для каждого домохозяйства.

    Сейчас в распоряжении Индии находится более 250 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет запас на 7-8 недель. Этот объем хранится в стратегических резервах, резервуарах, трубопроводах, терминальных объектах и на судах, уже следующих к индийским портам.

    В целом Индия закупает нефть примерно у 40 стран, а местные нефтеперерабатывающие заводы функционируют в штатном режиме.

    Министерство финансов США выдало Индии временное разрешение на покупку российской нефти.

    Индийское правительство сообщило о готовности рассмотреть закупки сжиженного природного газа из России.

    Отраслевые аналитики назвали действия американской стороны попыткой создать видимость влияния на торговые процессы.

    Комментарии (5)
    8 марта 2026, 01:54 • Новости дня
    Секретарь совбеза Ирана сообщил о захвате американских солдат в плен

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о захвате нескольких американских военных в плен прозвучало на фоне официальных опровержений со стороны США и обвинений в дезинформации.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о пленении нескольких американских солдат в соседней стране, передает РИА «Новости».

    Его слова цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты».

    В ответ на это заявление Центральное командование вооруженных сил США выступило с категорическим опровержением, сообщает Reuters.

    Представитель CENTCOM Тимоти Хокинс заявил: «Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном».

    По данным агентства, Хокинс также обвинил власти Ирана в распространении ложной информации, подчеркнув, что «иранский режим делает все возможное, чтобы распространять ложь и вводить в заблуждение», и назвал ситуацию с пленением еще одним примером подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Бахрейна перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство. В крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 02:58 • Новости дня
    МИД Мексики сообщил об эвакуации 629 граждан из стран Ближнего Востока

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Мексики организовали эвакуацию сотен своих граждан из стран Ближнего Востока на фоне продолжающихся боевых действий и проблем с авиасообщением.

    Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что власти страны эвакуировали 629 граждан из Израиля, Иордании, ОАЭ, Ирана, Ливана и Катара, передает РИА «Новости».

    Большинство граждан смогли покинуть указанные страны по наземным маршрутам в соседние государства, где авиасообщение еще функционирует.

    В сообщении отмечается, что некоторые ближневосточные страны начали частично возобновлять авиарейсы в зависимости от ситуации с безопасностью, однако перебои в работе аэропортов сохраняются. Информация о пострадавших среди мексиканцев не поступала.

    Посольство Мексики в Иране с понедельника временно переместится в Азербайджан, где будет работать в координации с диппредставительством в Баку. Остальные посольства продолжают функционировать в условиях повышенной готовности и поддерживают связь с мексиканцами, которые хотят покинуть регион.

    Власти Мексики вновь рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока до стабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане США пожаловались на отсутствие помощи от американского правительства во время эвакуации с Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в Иране.

    США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего через погранпункт «Астара» в Азербайджан эвакуировали 282 россиянина, а всего территорию республики покинули около 1800 человек.

    Шри-Ланка взяла под контроль иранский военно-морской корабль IRIS Bushehr после того, как у него возникли технические проблемы в территориальных водах страны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
    Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль Паралимпиады