Туск раскритиковал планы США по смягчению санкций против России

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Польши Дональд Туск негативно отреагировал на сообщения о том, что Белый дом может ослабить санкции в отношении нефти из России, передает ТАСС.

В своем сообщении в соцсети он подчеркнул, что «Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти».

Туск отметил связь между ростом цен на нефть, событиями на Ближнем Востоке и возможными шагами США, выразив обеспокоенность последствиями такого решения.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.