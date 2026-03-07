Замглавы Пятигорска арестована по делу о хищении 117 млн рублей

Суд арестовал замглавы Пятигорска по делу о хищении 117 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ленинский районный суд Ставрополя принял решение заключить под стражу первого заместителя главы администрации Пятигорска, обвиняемую по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 млн рублей, сообщает пресс-служба судов Ставропольского края. Обвиняемая отправлена в следственный изолятор на срок один месяц 29 суток, то есть до 5 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе.

Задержание чиновницы ранее подтверждало главное управление МВД по Ставропольскому краю. По версии следствия, в 2020 году она, являясь председателем аукционной комиссии, внесла фиктивные данные в протокол итогов электронного аукциона совместно с неустановленными лицами. После этого муниципальный контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений в Кисловодске был заключен с ООО «Айди партнер».

В результате на счет компании были перечислены бюджетные средства в размере 117 519 064 рубля, которые, как утверждает следствие, были похищены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске также задержали замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Пятигорске суд назначил двухмесячный арест мужчине, которого подозревают в подготовке теракта в местной синагоге. А в июле прошлого года Ленинский районный суд Пятигорска арестовал помощника губернатора Ставропольского края по обвинению в мошенничестве.



