Жертвами ударов Израиля по Ливану стали почти 300 человек

Министерство здравоохранения республики обновило данные о потерях среди населения, передает РИА «Новости».
Ведомство приводит трагическую статистику за последние несколько дней. «Начиная со второго марта, в результате израильской агрессии погибли 294 человека, 1023 получили ранения», – отметило министерство.
Обострение ситуации связывают с возобновлением активных боевых действий движением «Хезболла» против израильской стороны. Эскалация конфликта в регионе сопровождается интенсивными ударами Тель-Авива и Вашингтона по иранским объектам.
Армия обороны Израиля в ответ значительно усилила интенсивность огневого воздействия на ливанскую территорию. Атакам подверглись южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Израиль предпринял попытку высадить десант в Ливане. Жители населенного пункта Наби-Шит заметили израильских военных в форме ливанской армии.