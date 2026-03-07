Си Цзиньпин призвал к строгому контролю военного бюджета Китая

Си Цзиньпин потребовал усилить антикоррупционный контроль в армии КНР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании делегации Народно-освободительной армии Китая в рамках ежегодной парламентской сессии, потребовал реформировать управление военным бюджетом и гарантировать, что каждый фэнь (минимальная денежная единица в КНР) будет потрачен обоснованно, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Необходимо продвигать реформу управления военным бюджетом, обеспечивать динамический баланс между военными расходами и потребностями, усиливать контроль и оценку эффективности использования средств по всей цепочке, а также гарантировать, что каждый фэнь расходуется разумно».

Си Цзиньпин также отметил, что армия не должна становиться убежищем для коррупционеров, и борьба с коррупцией должна решительно продвигаться вперед. Прямая речь китайского лидера: «В армии ни в коем случае не должно быть тех, кто нелоялен партии, как и не должно быть убежища для коррупционеров. Необходимо решительно продвигать вперед борьбу с коррупцией».

Он призвал укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами, использовать политические инструменты для устойчивой модернизации обороны и установить строгий контроль над движением средств, полномочиями и качеством в начале 15-й пятилетки. Особое внимание, по его словам, должно уделяться надзору за крупными проектами и комплексному военно-гражданскому контролю.

Сессия Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа КНР, открылась в Пекине и продлится до 12 марта. Согласно проекту бюджета, в 2026 году военные расходы Китая вырастут на 7%, достигнув 1,909 трлн юаней.

Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого ближайший соратник председателя КНР Си Цзиньпина оказался замешан в громком шпионском скандале. А в октябре 2025 года Пекин отправил в отставку девять высокопоставленных генералов из-за подозрений в коррупции.