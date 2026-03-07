Иран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе

КСИР заявил об атаке дроном на танкер Louise P в Персидском заливе

Tекст: Мария Иванова

Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении судна Louise P, следовавшего под флагом Маршалловых островов, передает РИА «Новости».

Военные уточнили, что операция проводилась в акватории Персидского залива.

«Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P, шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе», – гласит сообщение, распространенное гостелерадиокомпанией страны.

В КСИР охарактеризовали цель как «один из активов США». Накануне также поступала информация об атаке на танкер Prima, экипаж которого проигнорировал предупреждения о небезопасности Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иранские военные в Ормузском проливе поразили игнорировавший предупреждения танкер дроном-камикадзе.

Представитель центрального штаба Ирана сообщил об ударе по американскому нефтяному судну у берегов Кувейта.

КСИР заявил об атаках на более чем десять судов и танкеров с конца февраля.