На Шри-Ланке застряли 3,6 тыс. туристов из России

Около 3,6 тыс россиян не смогли вылететь с Шри-Ланки из-за отмены стыковочных рейсов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около 3,6 тыс. российских туристов не могут вылететь с Шри-Ланки из-за осложнения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России. По оценкам организации, всего на острове сейчас находится более 8 тыс. граждан России, однако проблемы с возвращением домой есть примерно у половины из них.

Сложности возникли у тех, кто планировал возвращаться через стыковочные рейсы арабских авиакомпаний: из-за отмены обратных рейсов в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, они не могут вылететь согласно плану.

Менее 800 из застрявших туристов – организованные путешественники, то есть те, кто приобрел пакетные туры с включённым перелётом и проживанием. Для них туроператоры самостоятельно продлевают размещение или предлагают альтернативные варианты до вылета за свой счет. Остальным туристам, отдыхавшим самостоятельно, приходится оплачивать пребывание на острове самим.

Около половины россиян на Шри-Ланке не испытывают трудностей с вылетом, так как воспользуются прямыми рейсами «Аэрофлота» или чартерами Red Wings. Для остальных ближайшие билеты на «Аэрофлот» из Коломбо в Москву доступны только с 20 марта, стоимость билета начинается от 162 150 рублей на человека. Альтернативные маршруты через Стамбул или Индию также малодоступны и зачастую дороже.

АТОР советует вынужденно задержавшимся туристам держать связь с турагентом, заполнить форму консульства, следить за обновлениями от авиакомпании и оформить новый страховой полис, если он закончился. В экстренных ситуациях туристы могут обратиться на круглосуточную горячую линию туристического информационного центра Шри-Ланки по короткому номеру 1912.

Как уже писала в субботу газета ВЗГЛЯД, также российские туристы на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения из отелей из-за невозможности вылета домой на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее российские туристы, застрявшие на острове, начали возвращаться через Вьетнам. А у российских туристов на Мальдивах также возникли трудности с вылетом.



