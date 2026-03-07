  • Новость часаПутин поздравил женщин России с 8 Марта
    7 марта 2026, 16:07 • Новости дня

    На Шри-Ланке застряли 3,6 тыс. туристов из России

    Около 3,6 тыс россиян не смогли вылететь с Шри-Ланки из-за отмены стыковочных рейсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Порядка 3,6 тыс. туристов из России оказались на Шри-Ланке без возможности вылета из-за отмены стыковочных рейсов на Ближний Восток, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Около 3,6 тыс. российских туристов не могут вылететь с Шри-Ланки из-за осложнения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России. По оценкам организации, всего на острове сейчас находится более 8 тыс. граждан России, однако проблемы с возвращением домой есть примерно у половины из них.

    Сложности возникли у тех, кто планировал возвращаться через стыковочные рейсы арабских авиакомпаний: из-за отмены обратных рейсов в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, они не могут вылететь согласно плану.

    Менее 800 из застрявших туристов – организованные путешественники, то есть те, кто приобрел пакетные туры с включённым перелётом и проживанием. Для них туроператоры самостоятельно продлевают размещение или предлагают альтернативные варианты до вылета за свой счет. Остальным туристам, отдыхавшим самостоятельно, приходится оплачивать пребывание на острове самим.

    Около половины россиян на Шри-Ланке не испытывают трудностей с вылетом, так как воспользуются прямыми рейсами «Аэрофлота» или чартерами Red Wings. Для остальных ближайшие билеты на «Аэрофлот» из Коломбо в Москву доступны только с 20 марта, стоимость билета начинается от 162 150 рублей на человека. Альтернативные маршруты через Стамбул или Индию также малодоступны и зачастую дороже.

    АТОР советует вынужденно задержавшимся туристам держать связь с турагентом, заполнить форму консульства, следить за обновлениями от авиакомпании и оформить новый страховой полис, если он закончился. В экстренных ситуациях туристы могут обратиться на круглосуточную горячую линию туристического информационного центра Шри-Ланки по короткому номеру 1912.

    Как уже писала в субботу газета ВЗГЛЯД, также российские туристы на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения из отелей из-за невозможности вылета домой на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее российские туристы, застрявшие на острове, начали возвращаться через Вьетнам. А у российских туристов на Мальдивах также возникли трудности с вылетом.


    7 марта 2026, 15:53 • Новости дня
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов

    В США устроили массовую проверку приехавших по визам талантов артистов из России

    Tекст: Вера Басилая
    @ Alex Kormann/Minnesota Star Tribune/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) усилила проверки в отношении граждан России, находящихся на территории страны, особое внимание уделяется тем, кто получил так называемые визы талантов (O-1).

    Иммиграционная и таможенная полиция ICE усилила контроль за находящимися в стране гражданами России, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Особое внимание инспекторы уделяют обладателям «виз талантов», которые получили многие покинувшие родину знаменитости. Теперь им необходимо лично явиться в миграционную службу для проверки документов.

    В случае отказа сотрудники ведомства могут принудительно доставить человека в офис прямо с рабочего места. При выявлении несоответствий заявленной деятельности визу могут аннулировать, а самого нарушителя депортировать.

    Действия силовиков вызывают серьезный общественный резонанс и массовые протесты в американских городах. Наиболее громким инцидентом стало убийство инспекторами 37-летней писательницы Рене Гуд в начале 2026 года.

    Значительное число деятелей культуры перебралось в Штаты после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Категория O-1 предназначается именно для лиц с выдающимися способностями в искусстве, науке или бизнесе.

    Госдепартамент США приостановил обработку иммиграционных виз для граждан России и ряда других стран.

    Ранее генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков предупредил об угрозе депортации для многих релокантов из-за ужесточения миграционной политики.

    Комментарии (14)
    5 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян

    АТОР направила в Дубай черный список отелей, выселявших россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.

    Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.

    Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».

    Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.

    Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.

    Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.

    Комментарии (4)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    У российских туристов на Мальдивах возникли трудности с вылетом

    Около 1,5 тыс. граждан России столкнулись с отменой обратных рейсов с Мальдив

    Tекст: Тимур Шайдуллин
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около полутора тысяч россиян, включая семьсот организованных туристов, не могут вылететь с Мальдив из-за отмены обратных рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Около 1,5 тыс. российских туристов, находящихся на Мальдивах, столкнулись с проблемами при возвращении в Россию, сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным аналитической службы организации, всего сейчас на островах пребывают около 6,5 тыс. россиян. При этом большинство, примерно 4 тыс. человек, прибыли на Мальдивы прямыми рейсами «Аэрофлота», и для них ситуация остается штатной: туроператоры пересаживают их на обратные рейсы в Москву.

    Основные трудности возникли у туристов, которые летели на Мальдивы со стыковками через ближневосточные хабы. В сообщении указано: «Сейчас под вопросом находятся вылеты примерно 1,5 тыс. туристов, в том числе около 700 организованных. Их рейсы отменены или пока не подтверждены на ближайшие дни».

    Туроператоры отмечают, что работают над решением проблемы для клиентов, чьи рейсы не подтверждены или отменены, однако пока сроки вылетов остаются неопределенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке. Ситуацию усложняет приоритет авиакомпаний стран Ближнего Востока на эвакуацию россиян из стран Персидского залива.

    Кроме того, как сообщала АТОР, туристы из России также оказались заблокированы на Шри-Ланке и Сейшелах.


    Комментарии (5)
    5 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян

    АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около 15,8 тыс. россиян уже покинули страны Персидского залива, причем за сутки из ОАЭ улетели примерно 7 тыс. пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Страны Персидского залива уже покинули около 15,8 тыс. россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Только за последние сутки из ОАЭ смогли вылететь примерно 7 тыс. пассажиров, из них 3,9 тыс. – с начала дня 5 марта.

    В Ассоциации отметили, что вывоз россиян продолжается, а объемы перевозки увеличиваются. С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, которыми в Россию вернулись 12,2 тыс. пассажиров. Самолеты прибывали не только в Москву, но и в Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.

    За последние сутки из ОАЭ в Россию было выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи. В ассоциации также сообщили, что до конца дня запланированы еще 11 рейсов, в том числе Flydubai, Utair, «Победа» и S7 Airlines в Москву, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. Рейс Oman Air WY183 Маскат – Москва задерживается до 18:20 по местному времени, а рейс FZ977 в Минеральные Воды вылетит 6 марта в 00:50.

    «Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17,5 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении ассоциации.

    Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что до конца недели планируют вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока.

    Также туроператоры пообещали вернуть средства за аннулированные туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Сейчас доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство туристов перебронируют свои поездки.

    Напомним, что накануне президент России дал поручение МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Дипломаты ряда стран покинули Иран через Азербайджан

    Сотрудники посольств России, Чехии и Пакистана выехали из Ирана через Азербайджан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска, точное количество эвакуированных не раскрывается.

    Несколько сотрудников посольств России, Чехии и Пакистана были эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана, передает ТАСС.

    Агентство APA сообщило, что дипломатические работники покинули исламскую республику через контрольно-пропускной пункт «Астара». Точное количество эвакуированных сотрудников не называется.

    Ранее министерство иностранных дел России исключило полную эвакуацию российского посольства из Ирана. Российское посольство в Иране продолжает работать в обычном режиме, несмотря на угрозу обстрелов и бомбовых ударов.

    До этого два сотрудника российского посольства в Тегеране эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном. А МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран и как можно скорее покинуть страну.


    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    Посольство решило помочь задержанному в Колумбии по требованию США россиянину

    Tекст: Катерина Туманова

    Консульский отдел посольства России в США сообщил об участии дипломатов в судьбе россиянина, которого задержали в Колумбии по американскому запросу.

    «Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию вокруг гражданина России Дениса Алимова (Клименкова), задержанного по запросу американских властей в Колумбии», – сообщили РИА «Новости» в консульском отделе.

    Там уточнили, что подробностей дела и причин задержания россиянина у дипломатов пока нет, но в случае его экстрадиции в США, они потребуют консульского доступа к задержанному и будут оказывать консульско-правовое содействие.

    В конце февраля полиция Колумбии сообщала о задержании в аэропорту Боготы гражданина России, которого по запросу США разыскивал Интерпол.

    По версии властей США, задержанный с октября 2024 года по март 2025 года якобы участвовал в заговоре, целью которого было похитить или убить двух известных в Европе людей. Также его обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма без предоставления каких-либо доказательств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд Колумбии в августе 2025 года освободил подозреваемого в шпионаже россиянина. Власти США поместили россиянина Постового в иммиграционный центр.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Российская туристка выпала с четвертого этажа отеля на Пхукете

    Россиянка выжила после падения с четвертого этажа гостиницы на Пхукете

    Tекст: Мария Иванова

    На Пхукете 53-летняя туристка из России получила черепно-мозговую травму, сорвавшись с балкона четвертого этажа отеля в первый день отпуска.

    В районе Патонг на Пхукете 53-летняя россиянка сорвалась с балкона четвертого этажа и упала на уровень второго этажа гостиницы. Пострадавшую с травмой головы обнаружили спасатели, которых вызвал персонал отеля, передает Phuket News.

    «53-летняя туристка из России получила травмы, в том числе травму головы, при падении с балкона четвертого этажа одной из гостиниц в районе Патонг на Пхукете и была доставлена в больницу», – сообщает портал. На правой ноге, руке и боку женщины врачи зафиксировали ссадины и гематомы, но переломы на месте подтвердить не удалось.

    Сначала россиянку отвезли в больницу района Патонг, после осмотра ее перевели в более оснащенный госпиталь «Ватчира Пхукет», передает РИА «Новости».

    По данным полиции, инцидент произошел вечером в среду, в день прилета супругов на отдых. Муж туристки рассказал следствию, что они выпили алкоголь в номере, поссорились, после чего жена вышла на балкон.

    Полиция продолжает расследование, опрашивает персонал отеля и изучает записи камер наблюдения. Подозрений и обвинений на данный момент никому не предъявлено.

    Ранее генконсул РФ Егор Иванов сообщил о состоянии двух россиян после падения лифта в отеле на Пхукете.

    На острове Самуи российский турист погиб в результате срыва со скалы.

    В Паттайе 26-летняя россиянка разбилась насмерть при падении с 14-го этажа жилого дома.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Захарова рассказала о «заблокированных» на Ближнем Востоке россиянах
    Захарова рассказала о «заблокированных» на Ближнем Востоке россиянах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание на Ближнем Востоке или покинуть конфликтный регион, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Огромное количество россиян, можно сказать, заблокированы, не могут вернуться на родину. Не могут даже оплатить свое пребывание там, потому что Запад же им заблокировал платежные системы. Кто использовал наличные, они у них подошли к концу. Даже получить средства с других своих счетов не просто крайне затруднительно – для огромного количества людей просто невозможно», – сообщила она РИА «Новости». 

    Дипломат пояснила, что российские граждане в том числе столкнулись с визовыми проблемами, в создании которых так же поучаствовали западные чиновники.

    «Даже при наличии спасительных маршрутов ими нельзя воспользоваться из-за абсолютно людоедского действия западных стран на протяжении последних лет, когда они делали все, чтобы сегрегировать граждан России по национальному признаку», – добавила Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке. АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива. До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти всех туристов из России.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Россиянам пообещали вернуть деньги за туры на Ближний Восток

    АТОР пообещала вернуть россиянам деньги за туры на Ближний Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока , но процесс возврата займет определенное время, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    Возврат туристам средств за туры в страны Ближнего Востока будет произведен в полном объеме, однако не сразу, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

    Она заявила: «Есть горячее желание туроператоров не конфликтовать с туристами, не судиться и не потерять еще больше денег, поэтому вернут все что нужно, в нужном объеме, но не сразу. Потому что аккумулирование этих средств, постановление правительства про то, чтобы задействовали ФПО, просто обработка тысяч заявлений – это время».

    Ломидзе уточнила, что туроператоры рассматривают все заявления на аннуляцию туров на Ближний Восток, не дожидаясь судебных решений, чтобы не создавать неудобств клиентам и не доводить дело до суда. По ее словам, требования по возврату средств будут исполнены в соответствии с российским законодательством.

    Она добавила, что доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство клиентов предпочитают перебронировать туры, а не возвращать деньги.

    Напомним, накануне туроператоры России обновили условия аннуляции и перебронирования туров в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Ранее туроператоры ввели штрафы за отказ от туров в ОАЭ, из-за чего россияне массово отменяют поездки и сталкиваются с финансовыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турагентства удерживали не только фактически понесенные расходы, но и суммы, которые гостиницы ОАЭ взыскивают при отмене бронирования.

    В среду министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что туроператоры должны полностью возвращать деньги за путевки на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Посол КНР подтвердил планы продлить безвизовый режим с Россией

    Посол Чжан Ханьхуэй подтвердил планы продлить безвиз между Россией и Китаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продление действия взаимного безвизового режима между Россией и Китаем выглядит вполне логичным шагом, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    Ханьхуэй, отвечая на вопрос журналистов на полях ежегодной парламентской сессии в Пекине, отметил, что стороны, вероятнее всего, продолжат реализовывать безвизовую политику и после сентября, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться, а двусторонний товарооборот по итогам прошлого года составил 228,1 млрд долларов. Несмотря на снижение на 6,9% по сравнению с 2024 годом, стороны видят значительный потенциал для дальнейшего роста.

    Чжан Ханьхуэй подчеркнул важность укрепления партнерства в сферах торговли, энергетики, науки, техники и культуры. Он напомнил, что Россия уже третий год подряд превышает отметку в 200 млрд долларов по товарообороту с Китаем, несмотря на небольшие колебания.

    Ключевым направлением сотрудничества остается энергетика. Посол заявил, что Россия является и останется важнейшим поставщиком энергоресурсов для Китая, а это направление должно быть защищено и развито.

    Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, одного из двух главных политических событий года в Китае, проходит в эти дни в Пекине и продлится до 12 марта. Именно в этот период определяются политические и экономические приоритеты страны на ближайший год.

    В сентябре Минтранс спрогнозировал рост турпотока в Китай на 40% после введения безвизового режима.

    Ранее в КНР объявили о запуске пробного безвизового режима для россиян. Китайские власти намерены разрешить гражданам России с обычными загранпаспортами находиться на территории Китая без визы до 30 дней.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти всех туристов из России

    До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти 20 тысяч туристов из РФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ассоциация туроператоров России заявила, что вывоз туристов идет в плановом режиме, а при необходимости к операции подключат борта МЧС, работу планируют закончить к концу недели.

    Около 20 тыс. российских туристов остаются на Ближнем Востоке, однако они все будут возвращены на родину, для чего, при необходимости, могут быть задействованы воздушные суда МЧС.

    Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью ТАСС подчеркнула: «Туристы вывозятся. Те, кто пока не вывезен, – а их, по нашим оценкам, порядка 20 тыс. в общей сложности во всех регионах, – они размещены в отелях».

    По словам Ломидзе, вывоз россиян продолжается в плановом режиме, и пока подключение МЧС не требуется, но такая возможность предусмотрена, если ситуация изменится. Российские туристы после объявления стран Ближнего Востока небезопасными будут эвакуированы в любом случае.

    За последние три дня из регионов Ближнего Востока вывезено более 6 тыс. организованных туристов. Ломидзе сообщила, что только из стран Персидского залива на данный момент эвакуировано уже около 10 тыс. человек, и до конца недели планируется завершить вывоз всех оставшихся.

    Также она отметила, что новый завоз российских туристов на Ближний Восток не идет: продажа билетов и формирование туров в этот регион сейчас приостановлены. Все туристы, которые до сих пор остаются за границей, по словам исполнительного директора АТОР, размещены в гостиницах и находятся под контролем туроператоров.

    Ранее в четверг Ломидзе заявила, что россиянам вернут средства за туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. По ее словам, доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, туристы в основном перебронируют туры.

    Напомним, накануне президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров. А МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 15:20 • Новости дня
    Минтранс: Выезд российских авто из Ирана идет в штатном режиме

    Минтранс сообщил о штатном режиме выезда российских авто из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана, сообщили в Минтрансе.

    Организованный выезд российских автомобилей с территории Ирана продолжается и осуществляется в штатном режиме при поддержке азербайджанских властей, пишут «Вести» со ссылкой на Минтранс России. В министерстве подчеркнули, что транспортировка осуществляется через пункт пропуска «Астара». По данным ведомства, движение автомобилей не сталкивается с перебоями и проходит в плановом порядке.

    Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) направила своих представителей для мониторинга ситуации непосредственно на месте. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения и поддерживать стабильность выезда.

    Помимо этого, Минтранс расширил число маршрутов, разрешённых для выезда из Ирана через Туркмению. К пункту «Сарахс» добавились четыре новых коридора: Артык – Лютфабад, Гаудан – Баджгиран, Акяйла – Инчебурун и Алтын Асыр – Инчебурун, что существенно увеличило возможности для российской автотранспортировки.

    Отдельно министерство напомнило, что авиакомпании должны сделать звонки в свои колл-центры бесплатными и обеспечить полную информационную поддержку пассажиров. Особенно это касается более 20 тыс. находящихся в ОАЭ российских граждан, которым рекомендуется не приезжать в аэропорты до официального подтверждения вылета от авиаперевозчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минтранс приостановил продажу билетов на Ближний Восток для российских авиаперевозчиков из-за ограничений в воздушном пространстве и отменил рейсы ряда компаний до конца марта. Также ведомство пообещало реализовать весь план-график рейсов по вывозу россиян с Ближнего Востока до конца недели.

    Кроме того, в субботу стало известно, что через погранпункт «Астара» в Азербайджан из Ирана вывезли 282 россиянина, а всего территорию республики покинули около 1800 человек.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Подсчитаны убытки туроператоров из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Глава АТОР Ломидзе: Ущерб туроператоров может достичь 3 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туроператоры ожидают существенные финансовые потери к концу недели на фоне напряженности на Ближнем Востоке и массовых возвратов средств.

    Ущерб туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке к концу недели может возрасти до 3 млрд рублей. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

    По словам Ломидзе, такая сумма складывается, в том числе, из-за возвратов средств за туры, которые не могут быть реализованы в текущих условиях. Она отметила, что туроператоры продолжают фиксировать значительное количество отмен и возвратов, связанных с напряженностью в регионе.

    АТОР подчеркивает, что ситуация остается нестабильной, и не исключает дальнейшего роста убытков в случае ухудшения обстановки на Ближнем Востоке.

    Ранее в четверг Ломидзе сообщила, что россиянам вернут средства за туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Она также отметила, что доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, а большинство туристов перебронируют туры.

    Напомним, накануне туроператоры России обновили условия аннуляции и перебронирования туров в страны Персидского залива, распространив действие льгот до конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее туроператоры ввели штрафы за отказ от туров в ОАЭ, что привело к массовой отмене поездок россиян и значительным финансовым потерям.

    В среду глава минэкономразвития Максим Решетников заявил, что туроператоры обязаны полностью возвращать деньги за путевки на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    «Победа» назначила три вывозных рейса из ОАЭ на 8 марта

    «Победа» назначила три вывозных рейса из ОАЭ в Москву на 8 марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиакомпания «Победа» объявила о проведении трех вывозных рейсов из Фуджейры, Дубая и Абу-Даби в Москву в Международный женский день.

    «Победа» продолжает выполнять рейсы для возвращения клиентов из ОАЭ домой. На 8 марта запланировано три вывозных рейса: DP3006 из Фуджейры, DP992 из Дубая (аэропорт Аль-Мактум) и DP754 из Абу-Даби – все прибудут в московский аэропорт Внуково, сообщает авиакомпания.

    В компании сообщили, что информация о дате, номере и времени рейса будет направлена пассажирам на электронную почту, указанную при бронировании. Победа также подчеркнула, что все рейсы в и из ОАЭ с 9 по 29 марта 2026 года отменены, рекомендуя пассажирам воспользоваться нерегулярными рейсами 8 марта.

    Пассажирам, которые не оформили возврат билетов и хотят воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте авиакомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Ранее в аэропорту Дубая у российских туристов неизвестные пассажиры вырывали из рук посадочные документы и проходили с ними на рейс в Москву.

    В Минтрансе РФ заявили, что план-график рейсов по вывозу россиян с Ближнего Востока будет реализован до конца текущей недели.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Турфирмы Катара начали возить туристов в аэропорты Саудовской Аравии

    Турфирмы Катара начали возить туристов в Саудовскую Аравию за тысячу долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристические фирмы Катара начали вывозить желающих в аэропорты Саудовской Аравии после закрытия воздушного пространства, стоимость поездки достигла тысячи долларов.

    Туристические компании Катара вместо экскурсий начали предоставлять перевозки желающим покинуть страну в соседнюю Саудовскую Аравию из-за сложной ситуации в регионе. По данным РИА «Новости», водители предлагают поездки до аэропортов Даммама и Эр-Рияда, при этом четырехместная машина обходится минимум в тысячу долларов.

    В дни наиболее интенсивных атак стоимость одного места в автомобиле составляла тысячу долларов, однако при отсутствии полного состава водители соглашались снизить цену до 600 долларов за место. Некоторые компании также организуют поездки на автобусах до Эр-Рияда по 200 долларов за место.

    Время поездки до международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде занимает примерно семь-восемь часов с учетом пересечения границы между Катаром и Саудовской Аравией.

    Агентство отмечает, что в связи с тем, что воздушное пространство Катара оставалось полностью закрытым в течение недели после начала ударов по Ирану, а туркомпании из-за сложной обстановки полностью прекратили экскурсионные программы, многие из них переориентировали бизнес на вывоз желающих в Саудовскую Аравию, где аэропорты не переставали работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Катаре граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты.

    Ранее сообщалось, что мошенники придумали схему обмана россиян при выезде из Дубая, предлагая аренду автомобиля с водителем за 900–1000 долларов. До этого депутат Госдумы Сергей Кривоносов также заявил об участившихся случаях мошенничества на фоне задержек рейсов в ОАЭ.

    Комментарии (0)
