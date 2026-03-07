  • Новость часаПутин поздравил женщин России с 8 Марта
  Эксклюзив
  Новости
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    Пророссийские хакеры заявили о получении контроля над объектами Израиля

    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники объединения Z-Pentest Alliance заявили о получении полного доступа к управлению насосами на важных израильских объектах жизнеобеспечения.

    Пророссийская группировка Z-Pentest Alliance заявила о получении административного доступа к системам управления насосами на нескольких важных объектах Израиля, передает «Газета.Ru».

    По словам хакеров, контроль получен над HMI-системой, отвечающей за работу насосного оборудования. В качестве подтверждения опубликован видеоролик с демонстрацией манипуляций в интерфейсе на иврите и использованием учетных данных для входа в систему.

    На видео показано, как злоумышленники просматривают элементы инфраструктуры и меняют параметры работы оборудования, включая настройки двигателя насоса. Ранее группировка уже использовала подобную тактику для изучения систем и изменения их параметров.

    Ранее хакерская группа Beregini получила данные иностранных наемников, связанных с ГУР Украины.

    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане

    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения, они прибыли на кладбище и провели работу, но результат оказался отрицательный, сказал газете ВЗГЛЯД Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Так он прокомментировал сообщения о том, что при попытке найти останки летчика Рона Арада израильские военные попали в засаду «Хезболлы».

    «Кроме сообщений о том, что эта операция была проведена, нам больше ничего не известно. Сообщения ливанской стороны о гибели более 40 человек и десятках раненых – это, скорее, из области «восточной фантастики». Но то, что это было на кладбище и что они (израильские спецназовцы) пытались найти останки, – это довольно реальная версия», – считает Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Собеседник объяснил, почему спецназ использовал для высадки сразу несколько вертолетов. «Спецназ очень часто работает именно с вертолетов. Если бы это был не спецназ, они пошли бы другими способами. Это не была «шумная» высадка – это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения. Никто ничего особенно не собирался афишировать. И это не разовая акция: мы проводим операции, чтобы найти тела наших погибших военнослужащих. В данном случае это была обычная операция спецназа. Я точно не знаю пока, какое именно подразделение это сделало, хотя могу предполагать», – пояснил Кедми.

    По его словам, операцию могли провести именно сейчас в результате получения каких-то новых данных, которые указали на вероятность того, где именно можно было обнаружить останки летчика. «Просто так, в плановом порядке, такие вещи не делаются, потому что кладбищ в Ливане полно, и не только в Ливане. Они пошли именно на этот участок. Вероятно, была какая-то информация, которая указывала на высокую вероятность (или достаточную вероятность) для проведения операции», – подчеркнул Кедми.

    По его словам, дело летчика Рона Арада по-прежнему является для израильского общества и руководства страны очень важным и ради него могут происходить такие масштабные операции. «У нас свято соблюдается правило: война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И мы не только в отношении этого солдата, но и в отношении других продолжаем поиски тех, кто погибли или, вероятно, погибли, или без вести пропали. У нас это постоянный процесс, который никогда не кончается. А то, что при этом могут пострадать наши военнослужащие? Но для этого они и служат», – пояснил спикер.

    Кедми считает, что имя летчика не могло использоваться как прикрытие для каких-то других целей. «В данном случае вся страна знает историю с ним – и как это было, и что произошло. Обычно для каких-то других целей такое не используется.

    Единственное, что вдова сказала, что лично она всегда выступала против того, чтобы из-за нее проводились операции и рисковали наши солдаты. Но это ее личное мнение. Армия все равно проводит операции вооруженными силами, особенно если это спецназ, они знают, на что идут», – считает собеседник.

    При этом востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, отметил: «Я думаю, что это была попытка военной операции, которая сорвалась. Потому что, в общем-то, ресурсы «Хезболлы» тоже про это ничего не говорили. Но, естественно, это была какая-то самостоятельная операция израильских вооруженных сил, связанная с нынешним конфликтом вокруг Ирана, а не с поисками летчика».

    По его мнению, если бы целью был поиск останков летчика или разведка, то логичнее было бы проводить это скрытно, а не шумно, с вертолетов. «Про останки я не видел ничего в СМИ – ни у «Хезболлы», ни у других… Наверное, это была операция против «Хезболлы». Видимо, они пытались что-то ликвидировать, но попали в засаду», – предположил эксперт.

    По данным Армии обороны Израиля, военные подразделения израильской армии провели накануне ночную высадку на востоке ливанской территории, пытаясь обнаружить останки летчика Рона Арада, чей самолет разбился в октябре 1986 года в Ливане. Однако в ходе этой операции никаких доказательств на месте обнаружить не удалось.

    В Армии Ливана уточнили, что израильские военные высадили десант в районе Наби-Шит в округе Баальбек на востоке страны.

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о боестолкновении с израильтянами, сообщив, что те высадились с четырех вертолетов (по другой версии – с трех) недалеко от сирийской границы в районе местного кладбища. Бойцы организации утверждают, что интенсивный огонь вынудил противника эвакуироваться под плотным прикрытием израильской авиации. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов погибло не менее 41 человека, еще 40 получили ранения.

    Штурман ВВС Израиля Арад Рон Арад летел над Ливаном в составе экипажа истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom II для выполнения боевой задачи – уничтожения объектов Организации освобождения Палестины (ООП), которую Израиль считает террористической. В середине 80-х годов Израиль вел активную борьбу с палестинскими группировками, которые использовали территорию Ливана как плацдарм для атак на израильские поселения.

    Самолетом управлял летчик Ишай Авирам. Во время сброса боекомплекта одна из бомб сдетонировала слишком рано, прямо под самолетом. Взрывная волна и осколки серьезно повредили корпус, сделав дальнейший полет невозможным. Экипаж принял решение катапультироваться над враждебной территорией.

    После катапультирования Авирам приземлился в густых зарослях на склоне глубокого ущелья. Он сумел спрятаться от прочесывавших местность боевиков и выйти на связь со спасательной группой. Из-за интенсивного огня противника израильский вертолет AH-1 Cobra не мог приземлиться. Авираму пришлось уцепиться за одну из лыж шасси вертолета снаружи. Вертолет взлетел и на большой скорости унес пилота из зоны обстрела, пока тот висел на шасси. Фотография этого момента стала знаменитой в Израиле.

    Рон Арад, по сообщениям, при катапультировании потерял сознание и был захвачен сразу после приземления. С тех пор его судьба и место захоронения остаются неизвестными. В Израиле он по-прежнему официально считается пропавшим без вести.

    Иран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе

    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Боевой беспилотник поразил в Персидском заливе танкер Louise P под флагом Маршалловых островов, который Тегеран относит к «активам США».

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении судна Louise P, следовавшего под флагом Маршалловых островов, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что операция проводилась в акватории Персидского залива.

    «Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P, шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе», – гласит сообщение, распространенное гостелерадиокомпанией страны.

    В КСИР охарактеризовали цель как «один из активов США». Накануне также поступала информация об атаке на танкер Prima, экипаж которого проигнорировал предупреждения о небезопасности Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иранские военные в Ормузском проливе поразили игнорировавший предупреждения танкер дроном-камикадзе.

    Представитель центрального штаба Ирана сообщил об ударе по американскому нефтяному судну у берегов Кувейта.

    КСИР заявил об атаках на более чем десять судов и танкеров с конца февраля.

    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля

    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные предупредили, что военные базы США и Израиля по всему Ближнему Востоку станут главными целями мощных ударов при продолжении атак.

    Иранские вооружённые силы сделали заявление о том, что все военные базы США и Израиля на суше, на море и в космосе на территории Ближнего Востока будут рассматриваться как ключевые цели для мощных ударов, передает RT. Такое предупреждение опубликовано на фоне продолжающегося напряжения в регионе.

    В заявлении иранских военных подчёркивается уважение к интересам и национальному суверенитету соседних стран. Они отметили: «До настоящего времени никаких посягательств на них не совершалось. Однако в случае продолжения прежних наступательных действий все военные базы США, а также Израиля на суше, в море и в космосе, по всему региону, будут рассматриваться как основные цели и подвергнутся мощным ударам».

    Иранские военные особо подчеркнули, что пока не предпринимали никаких агрессивных шагов в адрес иностранных государств региона. Однако они предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны США или Израиля приведёт к ответным действиям против их объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели и ранениях около 200 американских военнослужащих в результате удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Накануне иранские военные отчитались о большом числе погибших и раненых среди американских военных после атаки по базам в Бахрейне.

    Ранее стало известно, что еще до нападения США и Израиля Тегеран предупреждал страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов.


    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя

    ЦАХАЛ подтвердил личное участие командующего ВВС Томера Бара в атаке на Тегеран

    Tекст: Мария Иванова

    Во время недавней атаки на Тегеран командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар лично поднялся в воздух и бомбил иранские военные объекты, сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

    Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова сообщила, что генерал-майор Томер Бар лично участвовал в боевой операции, передает РИА «Новости». По ее словам, высокопоставленный военачальник управлял истребителем во время налета.

    «В армии подтвердили участие командующего ВВС в нанесении ударов по военным объектам иранского режима в одной из операций в Тегеране», – рассказала Уколова.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную атаку на иранскую территорию, включая удары по столице республики. Сообщается о разрушениях инфраструктуры и гибели гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под удары США и Израиля попали жилые кварталы и район Тегеранского университета.

    Сообщалось, что израильская авиация поразила оперативный штаб ВВС КСИР в иранской столице.

    В Израиле также сообщали, что ЦАХАЛ атаковал подземный комплекс для хранения баллистических ракет.


    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США

    Электронные помехи США заподозрили в изменении траектории полета иранских ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Часть иранских ударов по гражданским объектам могла стать следствием вмешательства американских систем ПРО, чьи помехи, по оценке Тегерана, увели боеприпасы от военных целей, заявило постпредство исламской республики при ООН.

    Постпредство исламской республики заявило, что отдельные удары ошибочно пришлись по мирным целям из-за воздействия систем обороны Вашингтона, передает ТАСС. Помехи изменили траекторию полета снарядов.

    «Иран выбирает в качестве цели только военные базы и американские объекты. Что касается ударов по невоенным объектам, согласно нашей предварительной оценке, некоторые из этих инцидентов могли произойти из-за электронных систем обороны США, которые сбили снаряды с их намеченных военных целей», – говорится в сообщении дипмиссии.

    Заявление было опубликовано на официальной странице иранского представительства в соцсети. Дипломаты подчеркнули, что Тегеран не намерен атаковать гражданскую инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес массированный удар возмездия беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Иранские военные в Ормузском проливе поразили дроном-камикадзе танкер.

    Временный руководящий совет Ирана с субботы отказался от атак на соседние страны.

    При высадке десанта Израиля на востоке Ливана погиб 41 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной операции израильских военных в районе Наби-Шит количество подтвержденных жертв превысило 40 человек, еще столько же ранены.

    Количество погибших после ударов при высадке израильских сил выросло до 41, передает РИА «Новости».

    Министерство здравоохранения республики также обновило информацию о пострадавших в ходе атаки, их число достигло 40.

    Армия подтвердила проведение операции противника в округе Баальбек. В официальном сообщении сказано: «Серия авиаударов, нанесенных израильскими силами по населенному пункту Наби-Шит и соседним деревням... привела, по итоговым данным, к гибели 41 человека и ранению еще 40».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля подтвердила высадку десанта в Ливане для поиска следов пропавшего пилота Рона Арада.

    Израильские военные попытались проникнуть в населенный пункт Наби-Шит в форме ливанской армии.

    Ранее Министерство обороны республики сообщило о гибели трех своих бойцов в ходе этой операции.

    Иран атаковал Израиль ракетами с разделяющимися боеголовками

    Иранские военные применили ракеты «Эмад» и «Хейбар» для удара по Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе новой волны операции «Правдивое обещание-4» по Израилю нанесены удары ракетами «Эмад», «Гадр» и «Хейбар» с разделяющимися боеголовками.

    Корпус стражей исламской революции объявил о проведении 26-й волны операции «Правдивое обещание 4», в рамках которой были атакованы израильские объекты, передает РИА «Новости»/

    «В ходе комбинированной операции... были поражены различные цели... с использованием ракет нового поколения «Эмад», «Гадр», а также ракеты «Хейбар» с несколькими боеголовками», – говорится в заявлении КСИР.

    Иранская сторона утверждает, что уничтожение израильских радиолокационных систем существенно облегчило выполнение боевой задачи и поражение намеченных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные объявили о начале масштабной наступательной операции «Правдивое обещание – 4».

    Армия исламской республики провела новый массированный ракетный обстрел израильской территории.

    Корпус стражей исламской революции ударил баллистическим и гиперзвуковым вооружением по объектам Вашингтона и Тель-Авива.

    Иран нанес массированный удар по авиабазе США «Аль-Дафра» в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Ранним утром по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ был нанесен массированный удар беспилотниками, выведены из строя радары и центр спутниковой связи.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил проведение боевой операции против иностранных военных объектов, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается: «Беспилотные подразделения военно-морских сил КСИР сегодня рано утром провели массированную атаку на авиабазу «БАль-Дафра», ударив по ней».

    По данным военных, все назначенные цели были успешно поражены. Удар пришелся по центру спутниковой связи, радарам раннего предупреждения и управления огнем, а также по пункту контроля воздушных операций.

    В Тегеране заявили, что атака стала возмездием за нападение на школу на юге Ирана, унесшее жизни более ста человек. Обострение конфликта началось 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Тела шестерых американских военных решили доставить в США после гибели от удара иранского беспилотника в Кувейте.

    Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в Абу-Даби

    Tекст: Мария Иванова

    В Абу-Даби прогремела серия мощных взрывов, звук которых разносился по городу, при этом о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

    Сообщения о громких взрывах в столице ОАЭ распространило РИА Новости, ссылаясь на данные Reuters. По его информации, 7 марта в Абу-Даби были слышны несколько сильных хлопков, о чем рассказал очевидец.

    Очевидец сообщил: «Несколько сильных взрывов были слышны в Абу-Даби». Описание ограничивается лишь фактом звуковых ударов, без дополнительных деталей о возможных последствиях и причинах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны ОАЭ проинформировало об успешном отражении атаки ракет и беспилотников со стороны Ирана. Перехват нацеленного на аэропорт Абу-Даби дрона привел к гибели одного человека и ранению семерых.

    Тегеран до этого атаковал базы США в Катаре и Саудовской Аравии.

    КСИР подтвердил новую атаку по целям США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные нанесли массированный удар по объектам противника, задействовав в комбинированной операции баллистическое и гиперзвуковое вооружение, говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадио Ирана.

    Корпус стражей исламской революции заявил о проведении очередной серии атак на позиции Вашингтона и Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    В ведомстве назвали происходящее 25-м этапом операции «Правдивое обещание – 4».

    «В ходе комбинированной операции с использованием ракет и БПЛА против военных центров и центров военной поддержки американо-сионитского врага был проведен 25-й этап операции

     Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные объявили о начале масштабной наступательной операции «Правдивое обещание 4» против Израиля.

    Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Ранее Тегеран заявил о поражении гиперзвуковой ракетой здания израильского Минобороны.

    Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля объявила о запуске ракет из Ирана и задействовании ПВО для их перехвата, инцидент произошел в четверг.

    Израильские военные зафиксировали новый запуск ракет с территории Ирана по направлению к государству Израиль, передает РИА «Новости».

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что их оборонительные системы в настоящее время работают, чтобы перехватить угрозу.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

    Другиеие подробности о последствиях пуска и возможных повреждениях не сообщаются. Оценка эффективности ПВО будет предоставлена после завершения операции перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны за последние 12 часов уничтожили восемь украинских беспилотников.

    Иран заявил об атаке на страну с авиабазы соседней страны

    Tекст: Мария Иванова

    Удар по предприятию на острове Кешм нанесли с использованием военной инфраструктуры сопредельного государства, сообщил председатель Меджлиса (парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    Председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф заявил, что одна из недавних атак по южным территориям исламской республики проводилась с использованием аэродрома соседней державы, передает ТАСС.

    Политик уточнил подробности инцидента. «Нападение на завод по опреснению воды в городе Кешме на юге страны было поддержано с авиабазы, расположенной в соседней стране», – указал Галибаф, чьи слова приводит канал Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес массированный удар возмездия беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Министерство иностранных дел Катара заявило об атаке на здания в Бахрейне с размещенными там катарскими военными.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о поражении объектов США в Кувейте и других странах Персидского залива.

    ОАЭ отразили мощную ракетную атаку со стороны Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над ОАЭ прошел перехваты иранских ракет и беспилотников, запущенных в разгар нового витка противостояния Тегерана с США и Израилем.

    Оборонное ведомство Эмиратов подтвердило работу защитных комплексов по воздушным целям, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ реагируют на угрозы ракет и беспилотников со стороны Ирана», – говорится в заявлении.

    В министерстве пояснили, что слышимые жителями звуки вызваны успешным перехватом запущенных снарядов. Тегеран наносит удары по американским базам и израильской территории в ответ на действия оппонентов.

    Конфликт начался 28 февраля с атаки на школу для девочек на юге Ирана. В ходе боевых действий погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а число жертв превысило 1,2 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Ранее Министерство обороны Эмиратов зафиксировало запуск в сторону страны 186 баллистических ракет и 812 беспилотников.

    Израиль заявил об ударе по подземному ракетному бункеру Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    По подземному объекту в Иране нанесен ракетный удар; в его бункерах, как узаявляет Армия Израиля, хранились баллистические ракеты и размещались командные центры.

    Армия обороны Израиля утверждает, что поразила иранский подземный объект, где якобы хранились баллистические ракеты, передает РИА «Новости».

    «В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанес удары по ряду военных объектов… включая:… подземную инфраструктуру, используемую для хранения баллистических ракет», – говорится в заявлении.

    По заявлению израильской стороны, в момент атаки на территории комплекса находились сотни иранских военных. Сообщается, что инфраструктура объекта включает военные бункеры и командные центры.

    Ранее израильская авиация заявила, что поразила подземный комплекс хранения иранских баллистических ракет.

    ЦАХАЛ атаковал объект по производству ракет «Гадр» в Исфахане.

    США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана в конце февраля.


    Израиль высадил десант в Ливане ради поиска пропавшего пилота

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения израильской армии провели ночную высадку на востоке ливанской территории, пытаясь обнаружить останки летчика, чей самолет сбили более 30 лет назад, говорится в сообщении арабоговорящего представителя израильской армии Авихая Адраи.

    Представитель израильских вооруженных сил Авихай Адраи сообщил о проведении десантной миссии, передает РИА «Новости».

    По его словам, военные искали следы Рона Арада, однако никаких доказательств на месте обнаружить не удалось.

    Ранее движение «Хезболла» заявило о боестолкновении с израильтянами, которые высадились с четырех вертолетов недалеко от сирийской границы. Бойцы организации утверждают, что интенсивный огонь вынудил противника эвакуироваться под плотным прикрытием авиации.

    «В рамках операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью специальные подразделения пытались найти следы пропавшего пилота Рона Арада», – говорится в официальном заявлении. В командовании добавили, что в ходе рейда силы не понесли потерь, и пообещали продолжить поиски для возвращения тела на родину.

    Штурман ВВС Израиля попал в плен в октябре 1986 года после катапультирования в небе над южным Ливаном. С тех пор его точная судьба и место захоронения остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку высадить десант в горной местности на границе Сирии и Ливана. Военнослужащие ЦАХАЛ в форме ливанской армии высадились в населенном пункте Наби-Шит.

